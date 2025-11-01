Μία διαμαντένια καρφίτσα την οποία ο Ναπολέων φορούσε στο δίκορφο καπέλο του, κατά τη διάρκεια της μάχης του Βατερλό, πρόκειται να τεθεί σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s στη Γενεύη, όπου αναμένεται να πωληθεί σε τιμή άνω των 200.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 215.000 ευρώ).

Η καρφίτσα, περίπου στο μέγεθος μιας μάρκας πόκερ, είναι διακοσμημένη με σχεδόν εκατό μικρά διαμάντια, τετράγωνα με στρογγυλεμένες γωνίες. Πιθανολογείται ότι κατασκευάστηκε γύρω στο 1810, την περίοδο που ο Ναπολέων χώριζε την Ιωσηφίνα, την δεύτερη σύζυγό του, και προοριζόταν να κοσμεί το καπέλο του σε επίσημες τελετές.

Από τη μάχη του Βατερλό στο σήμερα

Το κόσμημα έχει συνδεθεί με μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους στην ιστορία του περίφημου Γάλλου στρατηγού. Μετά την ήττα του από τους Βρετανούς και τους Πρώσους στο Βατερλό το 1815, η μοίρα του αυτοκράτορα άλλαξε οριστικά. Όπως η καταρρακτώδης βροχή εμπόδισε τα σχέδιά του στη μάχη -καθυστερώντας το πυροβολικό του και δίνοντας χρόνο στους Πρώσους να φτάσουν-, έτσι και κατά τη διαφυγή του προκάλεσε χάος. Όταν το κομβόι αποσκευών του κόλλησε στη λάσπη, ο Ναπολέων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει άμαξες που περιείχαν προσωπικά του αντικείμενα, όπως μετάλλια, όπλα, ασημικά και κοσμήματα.

Μόλις τρεις ημέρες μετά τη μάχη του Βατερλό, η καρφίτσα, μαζί με ένα καπέλο και ένα σπαθί, προσφέρθηκαν ως λάφυρα στον βασιλιά της Πρωσίας, Φρειδερίκο Γουλιέλμο Γ΄. Για την ακρίβεια, ήταν μια συμβολική μεταβίβαση εξουσίας: η Γαλλία είχε καταρρεύσει, ο ηγέτης της θα εξοριζόταν σύντομα, και η Πρωσία ανέβαινε σταδιακά στο προσκήνιο της Ευρώπης. Μέχρι πρόσφατα, το διαμαντένιο κόσμημα παρέμενε στην κατοχή του Οίκου των Hohenzollern, περνώντας από γενιά σε γενιά.

Αντικείμενα που συνδέονται με τον Ναπολέοντα συνεχίζουν να προσελκύουν έντονο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες. Τον περασμένο Ιούνιο, μια συλλογή με πάνω από εκατό έργα και προσωπικά αντικείμενα του αυτοκράτορα -ανάμεσά τους και ένα αναδιπλούμενο κρεβάτι εκστρατείας-, πωλήθηκε από τον οίκο Sotheby’s του Παρισιού για 8,3 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ένα περίτεχνο σπαθί που ο ίδιος ο Ναπολέων είχε παραγγείλει το 1802, πωλήθηκε για 4,6 εκατομμύρια ευρώ στον οίκο Giquello, υπερβαίνοντας τέσσερις φορές την αρχική εκτίμηση.

Παρά τη λαμπρή ιστορία της, η διαμαντένια καρφίτσα δεν είναι το πιο πολύτιμο κόσμημα της φετινής δημοπρασίας της Γενεύης. Την πρωτιά διεκδικεί ένα κόσμημα από μαργαριτάρια και διαμάντια, το οποίο συνοδεύεται από αντίστοιχη καρφίτσα και μπορεί να μετατραπεί σε κολιέ ή διακοσμητικό ενδύματος. Η αξία του εκτιμάται μεταξύ 340.000 και 500.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 367.200 με 540.000 ευρώ).

Η δημοπρασία της φετινής συλλογής βασιλικών και αριστοκρατικών κοσμημάτων του οίκου Sotheby’s, θα πραγματοποιηθεί στην Γενεύη στις 12 Νοεμβρίου.

