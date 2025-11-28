Οι πρόσφατες αποκαλύψεις του βρετανικού Τύπου, και όχι αμερικανικών κυβερνητικών πηγών, ρίχνουν νέο φως στις παρασκηνιακές διεργασίες γύρω από έναν πιθανό οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, το Ηνωμένο Βασίλειο φέρεται να έχει ενημερωθεί για μια σειρά αμερικανικών προτάσεων προς τη Μόσχα, τις οποίες το Λονδίνο αντιμετωπίζει με επιφύλαξη. Το ρεπορτάζ, που βασίζεται σε πηγές με γνώση των συνομιλιών, παρουσιάζει ένα σκηνικό έντονης κινητικότητας, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ΗΠΑ αλλά καταγράφεται από τη βρετανική δημοσιογραφία ως σημαντική εξέλιξη.

Σύμφωνα με την Telegraph, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει την αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου στην Κριμαία και σε άλλα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη. Το ενδεχόμενο αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναζήτησης συμφωνίας με το Κρεμλίνο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έστειλε στη Μόσχα τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ώστε να παρουσιάσουν απευθείας στον Βλαντιμίρ Πούτιν τις σχετικές προτάσεις. Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι, καθώς θεωρούν πως μια τέτοια μετατόπιση της αμερικανικής στάσης θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά τη συνοχή της δυτικής πολιτικής απέναντι στη Ρωσία. Πηγή που μίλησε στην εφημερίδα σχολίασε ότι οι ΗΠΑ μοιάζουν να μην υπολογίζουν τη θέση της Ευρώπης, επιτρέποντας στους Ευρωπαίους «να πράξουν όπως νομίζουν».

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη ότι η πιθανή επίσημη αναγνώριση της Κριμαίας, του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ ως ρωσικού εδάφους θα αποτελέσει κομβικό στοιχείο στις διαπραγματεύσεις για το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο. Το Κρεμλίνο γνωστοποίησε ότι έλαβε αναθεωρημένη πρόταση μετά τις έκτακτες συνομιλίες Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Γενεύη.

Το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο συνέταξε ο Γουίτκοφ σε συνεννόηση με Ρώσους αξιωματούχους, προέβλεπε «de facto» αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία, στο Ντονμπάς, αλλά και στα τμήματα των περιοχών Χερσώνας και Ζαπορίζια που ελέγχονται από τη Ρωσία. Στη Γενεύη, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε νέο σχέδιο 19 σημείων, λιγότερο ευνοϊκό για τη Μόσχα, αν και πηγές αναφέρουν ότι η αμερικανική διάθεση συζήτησης για αναγνώριση εδαφών παραμένει.

Το Κίεβο πάντως δεν αναμένεται να εξαναγκαστεί να αναγνωρίσει τον ρωσικό έλεγχο, καθώς το ουκρανικό Σύνταγμα απαγορεύει την παραχώρηση εδαφών χωρίς δημοψήφισμα. Ο Αντρέι Γερμάκ και ο Ρουστέμ Ουμέροφ αναμένεται να ταξιδέψουν στη Φλόριντα για περαιτέρω συνομιλίες. Σε συνέντευξή του στο The Atlantic, ο Γερμάκ ήταν σαφής: «κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα υπέγραφε παραχώρηση εδαφών», τονίζοντας ότι όσο ο Ζελένσκι βρίσκεται στην προεδρία, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τον ουκρανικό λαό.

Πηγή: Daily Telegraph

