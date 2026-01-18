Μια μυστηριώδη «σιδηρά ράβδο» στο κέντρο του Νεφελώματος του Δακτυλίου, σε απόσταση 2.283 ετών φωτός από τη Γη, ανακάλυψαν οι επιστήμονες, η οποία μπορεί να προσφέρει μια εικόνα για το μακρινό μέλλον του πλανήτη μας.

Σύμφωνα με τη DailyMail, η δομή αποτελείται από ιονισμένα άτομα σιδήρου και πιθανώς προέρχεται είτε από άγνωστη διαδικασία κατά τη δημιουργία του νεφελώματος, είτε από την εξαέρωση ενός βραχώδους πλανήτη, παρόμοιου με τη Γη, όταν το άστρο του έφτασε στο τέλος της ζωής του.

Το νεφέλωμα σχηματίστηκε πριν περίπου 4.000 χρόνια, όταν ένα άστρο εξερράγη και απέβαλε τα εξωτερικά του στρώματα, ενώ ο πυρήνας του ψύχθηκε σε λευκό νάνο. Σε περίπου πέντε δισεκατομμύρια χρόνια, ο Ήλιος μας θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία, διογκούμενος σε Ερυθρό Γίγαντα και πιθανώς καταστρέφοντας τη Γη.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η «σιδηρά ράβδος» μπορεί να αντικατοπτρίζει πώς θα μοιάζει ο πλανήτης μας μετά από αυτή την καταστροφή.

Η παρατήρηση έγινε με το νέο εργαλείο Large Integral Field Unit (LIFU) στο Τηλεσκόπιο Γουίλιαμ Χέρσελ, το οποίο επέτρεψε τη χαρτογράφηση της χημικής σύνθεσης του νεφελώματος σε ολόκληρη την επιφάνειά του. Οι ερευνητές τονίζουν ότι, ενώ η εξαέρωση ενός πλανήτη είναι πιθανή εξήγηση, απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για να επιβεβαιωθεί.

Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει το δρόμο για την αναζήτηση και άλλων «σιδηρών ράβδων» σε άλλα νεφελώματα, προσφέροντας νέα στοιχεία για την τύχη των πλανητών γύρω από αστέρια που φτάνουν στο τέλος της ζωής τους.

(Με πληροφορίες από DailyMail)