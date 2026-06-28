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Οι δημοτικές αρχές επιβάλλουν εισιτήριο 1,20 ευρώ στους λουόμενους για την πρόσβαση σε αυτόν τον δημόσιο χώρο που αποτελεί μοναδική περίπτωση στην Ευρώπη.

Πρόσφατη άρνηση μιας επισκέπτριας να αποχωριστεί τον σύντροφό της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση σχετικά με τη διατήρηση αυτής της παράδοσης.

Οι υποστηρικτές του διαχωρισμού ισχυρίζονται ότι η πρακτική αυτή επιτρέπει στις γυναίκες να απολαμβάνουν την παραλία χωρίς παρενοχλήσεις, προστατεύοντας παράλληλα το τοπικό έθιμο.

Πολλοί χρήστες στο διαδίκτυο επέκριναν τη στάση του ζευγαριού, τονίζοντας ότι οι επισκέπτες οφείλουν να σέβονται τους ιδιαίτερους κανόνες του συγκεκριμένου χώρου.

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Η Bagno Marino La Lanterna είναι μία ιστορική δημόσια παραλία στην Τεργέστη που λειτουργεί από το 1890 και έχει συχνά αποτελεί αντικείμενο δημόσιας αντιπαράθεσης λόγω της αναχροσνιστικής πολιτικής διαχωρισμού των ανδρών και των γυναικών με ένα τείχος.

Η ιστορική παραλία με τον τοίχο που χωρίζει άνδρες και γυναίκες

Το τείχος, ύψους 2,5 μέτρων, χωρίζει τους άνδρες από τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 12 ετών και μάλιστα οι δημοτικές αρχές χρεώνουν 1,20 ευρώ ανά άτομο για την είσοδο στην παραλία. Το θέμα του διαχωρισμού τέθηκε προσφάτως στο προσκήνιο με αφορμή μία κοπέλα από το Μιλάνο που αρνήθηκε να αποχωριστεί τον φίλο της παραμένοντας στην πλευρά των ανδρών.

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Η αντίδρασή της ήταν άμεση κάνοντας λόγο για «μεσαιωνική» παράδοση που τηρείται από μια «ομάδα σεξιστών». Παρά την ένταση που προκλήθηκε, τελικά το ζευγάρι πείστηκε να αποχωρήσει από την παραλία.

В Триесте до сих пор есть последний разделённый по половому признаку пляж Европы — Bagno Marino La Lanterna, где мужчин и женщин по‑старинке разделяет стена. Последний островок спокойствия, со слов местных. pic.twitter.com/KhjGkIIUii June 26, 2026

Οι κάτοικοι της Τεργέστης πάντως υπερασπίζονται την παράδοση με τον διαχωρισμό των φύλων στην παραλία, υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες εκτιμούν το γεγονός ότι μπορούν να κυκλοφορούν τόπλες και χωρίς να τις ενοχλούν οι άντρες.

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«Είναι αλήθεια ότι ο κανόνας μοιάζει με Μεσαίωνα, αλλά γιατί να επιβάλλεις τους δικούς σου κανόνες σε έναν χώρο που έχει ήδη τους δικούς του;» διερωτήθηκε ένας χρήστης στην πλατφόρμα X.

«Πρόκειται για μια αρχαία παράδοση και πρέπει να γίνεται σεβαστή. Αυτοί οι δύο Μιλανέζοι έδειξαν όλη τους την ανοησία. Δύο ηλίθιοι», πρόσθεσε ένας άλλος χρήστης.

Πράγματι, η δημιουργία της παραλίας ξεκίνησε το 1903 στην ιταλική πόλη και πιστεύεται ότι είναι η τελευταία στην Ευρώπη που λειτουργεί διαχωρίζοντας τα φύλα. Η παραλία επίσημα είναι γνωστή ως Alla Lanterna. Έχει όμως και παρατσούκλι: Pedocin.

Η λέξη Pedocin σημαίνει «ψείρα». Ο χαρακτηρισμός πιστεύεται ότι αποτελεί νύξη για το πόσο γεμάτη είναι η παραλία το καλοκαίρι, με τους λουόμενους να συνωστίζονται σαν ψείρες στο σημείο, ή για το γεγονός ότι τα γεμάτα ψείρες Αυστροουγγρικά στρατεύματα πλένονταν εκεί τον 19ο αιώνα.