Το νέο μοντέλο της Tesla YL «έρχεται σύντομα», αποκάλυψε ο αμερικανικός κολοσσός σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Weibo.

Το νέο μοντέλο της Tesla είναι ένα εξαθέσιο ηλεκτροκίνητο όχημα, μια βελτιωμένη ενδεχομένως εκδοχή του μοντέλου “Y”. Μία από τις βασικές του διαφορές θα είναι η απόσταση ανάμεσα στους τροχούς, η οποία θα είναι πλέον μεγαλύτερη.

Annnddd we have a teaser.



LFG Tesla Model Y L!pic.twitter.com/x7fafL4cKH — TESLARATI (@Teslarati) August 18, 2025

Η εταιρεία ανανεώνει με αυτόν τον τρόπο τη γκάμα της απέναντι στον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό. Τον Ιούλιο, η Tesla κατέγραψε πτώση 8,4% στις πωλήσεις της εντός της Κίνας, τη στιγμή που Κινέζοι ανταγωνιστές προσφέρουν φθηνότερα ηλεκτρικά οχήματα, μέσα σε ένα περιβάλλον «οικονομικού πολέμου» σε αυτοκινητοβιομηχανίες, προμηθευτές και αντιπροσωπείες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής της Κίνας το νέο εξαθέσιο YL θα έχει τριαδική μπαταρία (NMC) με 82 kWh και αυτονομία 751 χιλιόμετρα.

🚨 THE MODEL Y L IS SLATED FOR DISPLAY AT THE TESLA CHINA STORE, WITH NO OFFICIAL RELEASE DATE ANNOUNCED! $TSLA pic.twitter.com/PwwwAwP98F — Tesla Archive (@tesla_archive) August 18, 2025