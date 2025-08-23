Η οικογένεια μιας αγνοούμενης γυναίκας από το Τέξας, την εντόπισε να ζει με μια «αφρικανική» φυλή στα Σκωτσέζικα Χάιλαντς και φοβάται ότι έχει πέσει θύμα χειραγώγηση από τον «βασιλιά και τη βασίλισσα» της «χαμένης φυλής».

Η Kάουρα Τέιλορ, που πλέον ονομάζεται Aσνάτ, Λέιντι Σάφι, του Aτεχένε, ζει στο επονομαζόμενο «Βασίλειο του Kουμπάλα» που εδρεύει σ’ ένα τμήμα δάσους στο Τζένμπρο της Σκωτίας, με το «βασιλικό» ζευγάρι, τον βασιλιά Aτεχένε και τη βασίλισσα Nάντι.

Texas woman reported missing by family found living in a secluded forest in Scotland, with a supposed tribe of the lost descendants of King David, called the Kingdom of Kubala.



The group of three, consists of the king, 36-year old King Atehene ( Kofi Offeh), his wife, Queen… pic.twitter.com/L0gRJlUG0J — SIKAOFFICIAL🦍 (@SIKAOFFICIAL1) August 21, 2025

Η Τέιλορ, ανύπαντρη μητέρα ενός ενός έτους παιδιού, έφυγε από το Τέξας στις 25 Μαΐου και εισήλθε στο Ηνωμένο Βασίλειο με τουριστική βίζα έξι μηνών, κρατώντας κρυφή από τους συγγενείς της τη σχέση της με τη λεγόμενη «φυλή».

«Εξαφανίστηκε τον Μάιο. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είχε εξαφανιστεί καθόλου, απλά έφυγε για να ζήσει με αυτούς τους ανθρώπους», δήλωσε η θεία της Τέιλορ, Βαντόρα Σκίνερ, στην εφημερίδα The Independent.

«Είναι πολύ αγχωτικό και δύσκολο. Μας ραγίζει την καρδιά. Ανησυχούμε υπερβολικά για την Κάουρα, αλλά εκείνη δεν πιστεύει ότι κάποιος ανησυχεί αληθινά για εκείνη», δήλωσε η άλλη θεία της, Τέρι Άλεν, στην εφημερίδα.

Οι αναστατωμένοι συγγενείς της ανακάλυψαν τη μυστική ζωή της 21χρονης μόνο μετά την εξαφάνισή της όταν τους άφησε ένα αινιγματικό μήνυμα που έλεγε ότι εκείνη και η κόρη της “έπρεπε να βγουν έξω και να εξερευνήσουν λίγο”. Η Τέιλορ ζούσε με την κόρη της όταν… συνδέθηκε με το “βασίλειο” το 2023, καθώς φέρεται να ανακάλυψε την ομάδα του “Βασιλείου της Κουμπάλα” στο Facebook μέσω ενός συμμαθητή της στο λύκειο.

Η ανύπαντρη μητέρα άρχισε να μιλάει με τον βασιλιά Aτεχένε, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Κόφι Oφε – ένας τραγουδιστής όπερας από την Γκάνα, και τη σύζυγό του και μητέρα επτά παιδιών Τζιν Γκάσο, γνωστή πλέον ως βασίλισσα Nάντι.

Η Τέιλορ, που υπηρετεί ως υπηρέτρια της βασίλισσας Νάντι, ισχυρίστηκε ότι δραπέτευσε από το Τέξας λόγω της κακοποιητικής οικογένειάς της.

«Ναι, είμαι πολύ ευτυχισμένη με τον βασιλιά και τη βασίλισσά μου, δεν έλειψα ποτέ, δραπέτευσα από μια πολύ κακοποιητική, τοξική οικογένεια που με κακοποιούσε σεξουαλικά από τότε που ήμουν παιδί! Έτσι, δεν «λείπεις» στην πραγματικότητα από τους κακοποιητές σου», έγραψε η Τέιλορ σε μια ανάρτηση στο Facebook στις 20 Αυγούστου.

Family of missing Texas woman Kaura Taylor who was found living with lost ‘African’ tribe in Scotland growing concerned: ‘Breaks our heart’ https://t.co/CwSGTtFdQH pic.twitter.com/VLGNN8ESAh Advertisement August 23, 2025

Το «βασίλειο» ισχυρίζεται ότι αποτελεί μέρος μιας χαμένης φυλής Εβραίων που επέστρεψε στη Σκωτία για να ανακτήσει τη γη που είχαν κλέψει οι Βρετανοί από τους προγόνους τους πριν από 400 χρόνια, όταν η βασίλισσα Ελισάβετ Α΄ «απέλασε όλους τους μαύρους από τη Σκωτία και την Αγγλία», δήλωσε η βασίλισσα Νάντι, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Τζιν Γκάσο.

Η Τέιλορ προσπάθησε αρχικά να μετακομίσει στη γη του βασιλείου 64 χιλιόμετρα νότια του Εδιμβούργου με τον τότε φίλο της, αλλά αυτός φοβήθηκε τα «ασεβή τελετουργικά» του ζευγαριού, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent.

Αφού εξαφανίστηκε, η Τέιλορ έστειλε ένα μήνυμα στην οικογένειά της.

Η φυλή ισχυρίζεται ότι ζει μια απλή ζωή: λούζονται και πλένονται σε ένα κοντινό ρέμα, ζούνε σε σκηνές κ ειναι σε επαφή με τη φύση, αλλά έχει επίσης σημαντική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς μοιράζουν πολλά διαδικτυακά και έντυπα άρθρα σχετικά με την ομάδα τους στους λογαριασμούς τους.

Οι αναρτήσεις της Τέιλορ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέτρεψαν στην οικογένειά της να ερευνήσει τον «βασιλιά και τη βασίλισσα», αποκαλύπτοντας ότι ο Όφε και ο Γκάσο είχαν δημιουργήσει μια κατάσταση διαβίωσης με μια άλλη Αμερικανίδα.

Η νεαρή γυναίκα, η οποία δεν είναι νόμιμα παντρεμένη με τον Οφε, αποκαλεί τον εαυτό της δεύτερη σύζυγό του και επιτρέπει στον «βασιλιά» να έχει «όσες συζύγους θέλει».

Η οικογένεια της Τέιλορ ελπίζει ότι θα επιστρέψει στο Τέξας όταν λήξει η εξάμηνη βίζα της τον Νοέμβριο.

