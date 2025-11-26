Ένταση επικράτησε χθες στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης καθώς πλήθος γυναικών και ακτιβιστριών της LGBTQ+ κοινότητας διαδήλωσαν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
Παρά τους εκτεταμένους αστυνομικούς αποκλεισμούς προς την οδό Ιστικλάλ και τους περιορισμούς στη λειτουργία του μετρό, οι διαδηλώτριες κατάφεραν να συγκεντρωθούν στην πλατεία Τιούνελ, όπου σημειώθηκαν επεισόδια. Μετά το τέλος της κινητοποίησης, η αστυνομία προσήγαγε 14 άτομα, γεγονός που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση.
Στο μήνυμά του, το Πλαίσιο Γυναικών της 25ης Νοεμβρίου κατήγγειλε τη «δήθεν οικογενειακή ηθική» που χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την καταπίεση και τη βία κατά των γυναικών, τονίζοντας ότι η εξέγερση απέναντι στη γυναικοκτονία και την κρατική αυθαιρεσία συνεχίζεται.
Όπως μετέδωσε η Σοζτζιού, οι διαδηλώτριες φώναξαν συνθήματα για το δικαίωμα στη ζωή, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το 2025 έχουν σημειωθεί 411 γυναικοκτονίες, ενώ πέρσι καταγράφηκαν 452.
Η Τζουμχουριγιέτ κυκλοφόρησε με τον τίτλο: «Η βία δεν είναι μοίρα», σημειώνοντας ότι οι γυναίκες βγήκαν στους δρόμους «για όσες σκοτώνονται στο σπίτι, στη δουλειά και στον δρόμο».
Οι χθεσινές εικόνες έδειξαν ξεκάθαρα την οργή αλλά και την αποφασιστικότητα χιλιάδων γυναικών που απαιτούν ασφάλεια, δικαιοσύνη και ουσιαστική προστασία.