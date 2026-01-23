Με περισσότερους από 100 επιπλέον θανάτους φέρεται να συνδέεται, σύμφωνα με το BBC, πρώην νοσηλευτής στη δυτική Γερμανία ο οποίος έχει ήδη καταδικαστεί για τη δολοφονία 10 ασθενών.

Σύμφωνα με την επικεφαλής εισαγγελέα του Άαχεν, Katja Schlenkermann-Pitts, υπάρχει «μεγάλος αριθμός ύποπτων υποθέσεων» υπό εξέταση ωστόσο επισημαίνεται ότι οι υποθέσεις αυτές αποτελούν προκαταρκτικές υποψίες και ότι ορισμένες μπορεί να απορριφθούν μετά από ιατροδικαστική εξέταση.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος τον περασμένο Νοέμβριο καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για 10 ανθρωποκτονίες και 27 απόπειρες ανθρωποκτονίας που έλαβαν χώρα μεταξύ Δεκεμβρίου 2023 και Μαΐου 2024 στο νοσοκομείο Rhein-Maas στο Würselen, όπου ο νοσηλευτής εργαζόταν από το 2020, φέρεται να έδειχνε «ενόχληση» και έλλειψη ενσυναίσθησης απέναντι σε ασθενείς που απαιτούσαν υψηλότερο επίπεδο φροντίδας.

Ein Ex-Pfleger, bereits wegen zehnfachen Mordes verurteilt, steht erneut unter Verdacht: Mehr als 100 weitere Todesfälle könnten auf sein Konto gehen. https://t.co/B3ZDInVxq0 pic.twitter.com/WPpFUzNTKR January 22, 2026

Το δικαστήριο έκρινε ότι κατά τη διάρκεια νυχτερινών βαρδιών σε νοσοκομείο του Würselen, ο άνδρας είχε χορηγήσει υπερβολικές δόσεις κατασταλτικών και παυσίπονων φαρμάκων σε βαριά ασθενείς χωρίς ιατρική αιτιολόγηση, με στόχο να μειωθεί ο φόρτος εργασίας και να επιβληθεί τάξη κατά τις νυχτερινές βάρδιες.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης στο Άαχεν, δηλώνοντας ότι σκόπευε να βοηθήσει τους ασθενείς να κοιμηθούν και ότι δεν πίστευε πως η φαρμακευτική αγωγή ενείχε θανατηφόρο κίνδυνο. Ωστόσο, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι τα φάρμακα χορηγούνταν μερικές φορές επανειλημμένα και ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε τις δυνητικά θανατηφόρες συνέπειες.

A former nurse already serving a life sentence for killing 10 patients in Germany may be responsible for more than 100 additional deaths, prosecutors sayhttps://t.co/3l2JgiLia8 — TRT World (@trtworld) January 22, 2026

Οι νέες ύποπτες υποθέσεις αφορούν κυρίως προγενέστερες περιόδους.

Στο πλαίσιο της διευρυμένης έρευνας, οι ερευνητές έχουν διατάξει περίπου 60 εκταφές. Είκοσι επτά έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ενώ περίπου 30 ακόμη εκκρεμούν.

Η Schlenkermann-Pitts δήλωσε ότι τα αποτελέσματα των νεκροψιών δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί σε πολλές περιπτώσεις και ότι αυτά θα καθορίσουν εάν μπορούν να απαγγελθούν περαιτέρω κατηγορίες.

Η υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη του πρώην νοσηλευτή Niels Högel, του πιο διαβόητου κατά συρροή δολοφόνου στη σύγχρονη ιστορία της Γερμανίας, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 2019, αφού κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 85 ασθενών σε δύο νοσοκομεία στη βόρεια Γερμανία.

Η έρευνα και οι πιθανές νέες κατηγορίες εις βάρος του κατηγορούμενου αναμένεται να πάρουν καιρό ενώ θα περιλαμβάνουν και θανάτους σε νοσοκομεία όπου είχε εργαστεί ο νοσηλευτής πριν πάει στο Würselen.

(Με πληροφορίες από BBC)

