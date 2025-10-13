«Θρίλερ» με «πρωταγωνιστή» ένα ρωσικό υποβρύχιο και ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας έλαβε χώρα στα ανοιχτά της Γαλλίας.

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στον επίσημο λογαριασμό της NATO Maritime Command (ναυτική διοίκηση του ΝΑΤΟ) έγινε ανάρτηση που έγραφε «Παρακολουθούμε. Φρεγάτα του γαλλικού ναυτικού πραγματοποιεί παρατήρηση των θαλάσσιων ζωνών κοντά στη Συμμαχία, σημειώνοντας την παρουσία ενός ρωσικού υποβρυχίου που επιχειρούσε στην επιφάνεια στα ανοιχτά των ακτών της Βρετάνης. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τη Συμμαχία μας με συνεχή επαγρύπνηση και ναυτική ετοιμότητα ανά τον Ατλαντικό».

We. Are. Watching. 👀

📍 Atlantic Ocean

⚓ A French Navy frigate 🇫🇷 conducts surveillance of the Alliance’s maritime approaches, marking the presence of a Russian submarine 🇷🇺 operating on the surface off the coast of Brittany. NATO stands ready to defend our Alliance with… pic.twitter.com/SeTh3Ij7NN — NATO Maritime Command (@NATO_MARCOM) October 9, 2025

Η ανάρτηση συνοδευόταν από φωτογραφία όπου φαίνεται μια γαλλική φρεγάτα και ένα υποβρύχιο που έχει αναδυθεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του UK Defence Journal, είχε θεωρηθεί ότι επρόκειτο για το «Νοβοροσίσκ» (Β-261), ένα ντιζελοηλεκτρικής κίνησης υποβρύχιο (Project 636.3, μια κλάση που είναι γνωστή στο ΝΑΤΟ ως Improved Kilo II) του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Με εκτόπισμα 3.100 τόνους σε κατάδυση και μήκος 74 μέτρα, μπορεί να παραμένει στη θάλασσα για 45 ημέρες, ενώ είναι ικανό να εξαπολύει τορπίλες και πυραύλους cruise.

Το συγκεκριμένο σκάφος είχε αναπτυχθεί στο παρελθόν στην Μεσόγειο, προς υποστήριξη των ρωσικών επιχειρήσεων στη Συρία, και το 2015 είχε επισκεφθεί ισπανικό λιμάνι. Στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2025 είχαν κυκλοφορήσει στα ρωσικά social media αναφορές πως είχε υποστεί σοβαρή βλάβη, με την έκταση των ζημιών να παραμένει άγνωστη.

Το ρωσικό πρακτορείο Interfax, ωστόσο, μετέδωσε πως ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας διαψεύδει ότι το «Νοβοροσίσκ» χρειάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη ανάδυση στα ανοιχτά της Γαλλίας λόγω δυσλειτουργίας. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο, ο στόλος ανακοίνωσε ότι το υποβρύχιο πραγματοποιούσε προγραμματισμένη διέλευση μετά την ολοκλήρωση αποστολής στη Μεσόγειο.

Με επιπλέον πληροφορίες από Reuters, UK Defence Journal