Πολύ θυμωμένος είναι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την ουκρανική επίθεση σε μία από τις κατοικίες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που έχει διαψευστεί από το Κίεβο.

«Ξέρετε ποιος μου μίλησε για αυτό; Ο πρόεδρος Πούτιν, νωρίς σήμερα το πρωί. Είπε ότι του επιτέθηκαν. Αυτό δεν είναι καλό. Είμαι πολύ θυμωμένος», είπε στους δημοσιογράφους ο Τραμπ ενώ υποδεχόταν στο Μαρ-α-Λάγκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Advertisement

Advertisement

«Είναι μια ευαίσθητη περίοδος. Δεν είναι η σωστή στιγμή. Είναι ένα πράγμα να επιτεθείς επειδή επιτίθενται. Και είναι άλλο πράγμα να επιτεθείς στο σπίτι του», πρόσθεσε.

Η Ρωσία επανεξετάζει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας επίθεση με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της προεδρικής κατοικίας στην περιοχή του Νόβγκοροντ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη νέα τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, τόνισε ότι η Ρωσία θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, μετά τις δηλώσεις του Σεργκέι Λαφρόφ, σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί με drones στην κατοικία του Ρώσου προέδρου.

Ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε σοκαριστεί όταν ο Πούτιν τον ενημέρωσε πως το Κίεβο είχε επιτεθεί σε μια προεδρική κατοικία στο Νόβγκοροντ.

Όπως τόνισε ο Σεργκέι Λαβρόφ, η επίθεση έγινε τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου με τον Λαβρόφ να διαβεβαιώνει ότι η Ρωσία δεν θα αφήσει χωρίς απάντηση την επίθεση των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα επανεξεταστεί μετά την επίθεση κατά της προεδρικής κατοικίας.

Advertisement

Σύμφωνα με τους ρωσικούς ισχυρισμούς, και τα 91 drones αναχαιτίστηκαν, χωρίς να υπάρξουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές σε υποδομές.

Ζελένσκι: «Η Ρωσία λέει ψέματα»

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ουκρανίας δια στόματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία προσπαθεί να υπομονεύσει την πρόοδο στις συνομιλίες.

«Αυτά είναι ψέματα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος αντικρούοντας τις κατηγορίες. Ο Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι η Ρωσία θέλει να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Advertisement

Russia is at it again, using dangerous statements to undermine all achievements of our shared diplomatic efforts with President Trump's team. We keep working together to bring peace closer.



This alleged "residence strike" story is a complete fabrication intended to justify… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2025

Συγκεκριμένα ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε: «Άλλο ένα ψέμα από τη Ρωσία. Φυσικά, χθες είχαμε συνάντηση με τον Τραμπ. Και φυσικά, για τους Ρώσους, αν δεν υπάρχει σκάνδαλο μεταξύ μας και της Αμερικής και αν σημειώνεται πρόοδος, για αυτούς αυτό είναι αποτυχία. Επειδή δεν θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος.

Μπορούν να τον τερματίσουν μόνο αν ασκηθεί πίεση επάνω τους. Είμαι βέβαιος ότι αναζητούσαν αφορμές για κάτι τέτοιο. Για να είμαι ειλικρινής, ήδη από χθες περίμενα κάποια ρητορική. Όπως βλέπετε, όμως, προχωρούν ακόμη πιο πέρα. Τώρα, με τους ισχυρισμούς ότι δήθεν δέχθηκαν επιθέσεις κάποιες από τις κατοικίες τους, απλώς προετοιμάζουν —είμαι βέβαιος— το έδαφος για πλήγματα, πιθανότατα στην πρωτεύουσα και πιθανότατα σε κυβερνητικά κτίρια.

Advertisement

Το έχουμε ξαναζήσει αυτό τον Σεπτέμβριο, όταν υπήρξε πυραυλικό πλήγμα κατά του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας, όπως θυμάστε. Γι’ αυτό όλοι πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή, απολύτως όλοι. Μπορεί να εξαπολυθεί πλήγμα στην πρωτεύουσα. Ιδίως από τη στιγμή που αυτό το άτομο – αν μπορεί κανείς να το αποκαλέσει έτσι – δήλωσε ότι θα επιλέξει τους κατάλληλους στόχους, κάτι που συνιστά ξεκάθαρη απειλή.

Πιστεύω ότι σήμερα, ουσιαστικά, ο πρόεδρος Τραμπ, η ομάδα του και οι Ευρωπαίοι πρέπει να εμπλακούν και να κάνουν την απαραίτητη δουλειά με εκείνους που μόλις χθες έλεγαν ότι πραγματικά θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο».

Advertisement