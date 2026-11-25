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Οι αναφορές για τη δυσλειτουργία της εφαρμογής ξεπέρασαν συνολικά τις 35.000, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας Downdetector.

Οι χρήστες ανέφεραν αδυναμία αναπαραγωγής βίντεο, ανανέωσης της ροής περιεχομένου και πρόσβασης σε προσωπικά μηνύματα ή ειδοποιήσεις.

Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε την ύπαρξη τεχνικού ζητήματος, το οποίο αποκαταστάθηκε σταδιακά μέσα σε διάστημα μίας ώρας περίπου.

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Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του TikTok αντιμετώπισαν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου χιλιάδες χρήστες στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η δημοφιλής πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε εκτεταμένες δυσλειτουργίες. Περισσότερες από 35.000 αναφορές καταγράφηκαν συνολικά στις δύο χώρες, με την εταιρεία να επιβεβαιώνει ότι επρόκειτο για τεχνικό ζήτημα, το οποίο στη συνέχεια αποκαταστάθηκε.

Τα προβλήματα επηρέασαν πολλές από τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής. Χρήστες ανέφεραν αδυναμία αναπαραγωγής βίντεο, ανανέωσης της ροής περιεχομένου και πρόσβασης στα προφίλ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η εφαρμογή δεν άνοιγε καν.

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Η δυσλειτουργία δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στην προβολή περιεχομένου. Αρκετοί χρήστες δεν μπορούσαν να διαβάσουν σχόλια, να στείλουν προσωπικά μηνύματα ή να δουν τις ειδοποιήσεις τους. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στην πρόσβαση σε δημοσιεύσεις, αναδημοσιεύσεις και αποθηκευμένα βίντεο.

🚨 JUST NOW: TikTok is DOWN for users around the world right now X IS WHERE IT’S AT ANYWAY! Reports are spiking from the U.S., the UK and across Europe, with users saying the app won’t load, videos show as "unavailable" and servers aren’t responding TikTok hasn’t acknowledged it yet. November 24, 2026

Την ίδια ώρα, σε πολλές περιπτώσεις εμφανιζόταν στην οθόνη το μήνυμα σφάλματος «Κάτι πήγε στραβά», ενώ βίντεο που είχαν σταλεί μέσω προσωπικών μηνυμάτων ή ομαδικών συνομιλιών εμφανίζονταν ως μη διαθέσιμα.

Περισσότερες από 35.000 αναφορές στο Downdetector

Η έκταση της βλάβης αποτυπώθηκε στα στοιχεία του Downdetector, της διαδικτυακής υπηρεσίας που καταγράφει προβλήματα πρόσβασης σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφηκαν 25.943 αναφορές χρηστών, με τα πρώτα προβλήματα να εμφανίζονται λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αναφορές ξεπέρασαν τις 10.000. Περίπου το 75% αφορούσε δυσκολίες στη λειτουργία της ίδιας της εφαρμογής, ενώ οι υπόλοιπες σχετίζονταν κυρίως με την ανανέωση της ροής περιεχομένου, τα σχόλια και την αποστολή μηνυμάτων.

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Η απάντηση της εταιρείας – Πότε αποκαταστάθηκε η λειτουργία

Εκπρόσωπος του TikTok επιβεβαίωσε ότι τεχνικό πρόβλημα είχε επηρεάσει την πρόσβαση των χρηστών στην πλατφόρμα, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι το ζήτημα είχε επιλυθεί.

Η αποκατάσταση της λειτουργίας έγινε σταδιακά, με τις υπηρεσίες της εφαρμογής να επανέρχονται περίπου μία ώρα μετά την εμφάνιση των πρώτων ενδείξεων της βλάβης.

Παρά την προσωρινή αναστάτωση που προκλήθηκε σε χιλιάδες χρήστες, η λειτουργία του TikTok επανήλθε, μετά την αντιμετώπιση του τεχνικού προβλήματος από την εταιρεία.

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