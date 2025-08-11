Έκτακτη σύνοδο κορυφής μέσω βιντεοκλήσης συγκαλεί ο Φρίντριχ Μερτς με τους Ευρωπαίους ηγέτες, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη, καθώς τα μέρη επιθυμούν να συντονιστούν πριν από τη συνάντηση του Αμερικάνου Προέδρου με τον Πούτιν την Παρασκευή.

Η Γερμανία ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα φιλοξενήσει «τηλεσυνάντηση» μεταξύ των ηγετών της ΕΕ – των ηγετών των έξι χωρών που υπέγραψαν την κοινή δήλωση το Σαββατοκύριακο, δηλαδή της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου – στους οποίους θα προστεθούν οι αξιωματούχοι της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα αλλά και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για να συνομιλήσουν με τον Ζελένσκι, πριν συμμετάσχουν σε ξεχωριστή τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς.

Σε δήλωση του γραφείου του Mερτς αναφέρεται ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε «περαιτέρω επιλογές για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία» και «την προετοιμασία πιθανών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων», συμπεριλαμβανομένων «σχετικών ζητημάτων εδαφικών διεκδικήσεων και ασφάλειας».

Η είδηση για την τηλεφωνική συνδιάσκεψη δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από τον γερμανικό Τύπο, συμπεριλαμβανομένων των Welt και Süddeutsche Zeitung, καθώς και από το Politico.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ της Ευρώπης και του Τραμπ, αναμένουμε την εσωτερική ευρωπαϊκή τηλεφωνική συνδιάλεξη στις 3 το μεσημέρι GMT, ακολουθούμενη μία ώρα αργότερα από ξεχωριστή τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Τραμπ και τον Βανς.

Η λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» αναμένεται στη συνέχεια να πραγματοποιήσει άλλη μία τηλεφωνική συνδιάλεξη αργότερα το απόγευμα, προκειμένου να συμβουλευτεί για τα επόμενα βήματα.

Ο Μερτς και άλλοι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων απαιτούν από τον Πούτιν να συμφωνήσει πρώτα σε κατάπαυση του πυρός, προτού μπορέσουν να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες ή ανταλλαγή εδαφών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.