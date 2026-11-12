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Είναι αυτό που επιλέγεις να μοιραστείς με όλους.

Και ο άνθρωπος που τη δημιούργησε απέδειξε ότι μερικές φορές η μεγαλύτερη προσφορά στην ανθρωπότητα δεν είναι αυτό που κρατάς για τον εαυτό σου.

Μία εφεύρεση που ξεκίνησε για να βοηθήσει επιστήμονες να μοιράζονται πληροφορίες κατέληξε να συνδέει ολόκληρο τον πλανήτη.

Αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο μήνυμα της επετείου.

Είναι αν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον Παγκόσμιο Ιστό ανοικτό, ασφαλή, αξιόπιστο και προσβάσιμο σε όλους.

Το μεγάλο ερώτημα για τα επόμενα χρόνια δεν είναι μόνο πόσο περισσότερο θα εξελιχθεί η τεχνολογία.

Αλλά η ιστορία δεν έχει τελειώσει.

Η εφεύρεση του WWW άλλαξε την οικονομία, την επιστήμη, την εκπαίδευση, την πολιτική, την επικοινωνία και τη δημοσιογραφία.

Στην Ελλάδα σχεδόν εννέα στους δέκα πολίτες ηλικίας 16 έως 74 ετών έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή καθημερινότητα.

Σήμερα περίπου έξι δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα παγκόσμια στοιχεία του 2025.

Στις 12 Νοεμβρίου 1990, όταν ο Τίμοθι Μπέρνερς-Λι και ο Ρομπέρ Καγιό παρουσίαζαν την πρότασή τους, δύσκολα μπορούσαν να προβλέψουν το πλήρες μέγεθος της αλλαγής που θα ακολουθούσε.

Τριάντα έξι χρόνια μετά, μία εφεύρεση που συνεχίζει να αλλάζει

Σήμερα, από την ηλεκτρονική ενημέρωση μέχρι την τηλεϊατρική και από το ηλεκτρονικό εμπόριο μέχρι την επιστημονική έρευνα, ο Παγκόσμιος Ιστός αποτελεί βασική υποδομή της σύγχρονης ζωής.

Η απόφαση αυτή συνέβαλε στη γέννηση ενός ολόκληρου οικονομικού και κοινωνικού οικοσυστήματος.

Η ελεύθερη διάδοση του WWW επέτρεψε σε εκατομμύρια άλλους ανθρώπους να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, εφαρμογές και υπηρεσίες.

Ο άνθρωπος που δημιούργησε μία από τις σημαντικότερες τεχνολογίες της σύγχρονης εποχής δεν επέλεξε να τη μετατρέψει σε αποκλειστικό προσωπικό εμπορικό μονοπώλιο.

Η ιστορία του Μπέρνερς-Λι έχει μία ιδιαίτερη διάσταση.

Ο άνθρωπος που δεν κράτησε τον Ιστό για τον εαυτό του

Η βασική του φιλοσοφία παραμένει ότι ο Παγκόσμιος Ιστός πρέπει να υπηρετεί την ανθρωπότητα και όχι να μετατρέπεται σε μηχανισμό αποκλεισμού ή ανεξέλεγκτης συγκέντρωσης εξουσίας.

Έχει επίσης υποστηρίξει πρωτοβουλίες για μεγαλύτερο έλεγχο των χρηστών πάνω στα προσωπικά τους δεδομένα.

Το 1994 ίδρυσε το World Wide Web Consortium, γνωστό ως W3C, με στόχο την ανάπτυξη ανοικτών τεχνικών προτύπων.

Έχει επισημάνει ζητήματα που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων, την υπερβολική συγκέντρωση δύναμης σε μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες και την ανάγκη διατήρησης ενός ανοικτού και προσβάσιμου Ιστού.

Ο Τίμοθι Μπέρνερς-Λι έχει επανειλημμένα εκφράσει προβληματισμό για την πορεία του Διαδικτύου.

Ο δημιουργός του WWW ανησυχεί για το δημιούργημά του

Τα ερωτήματα αυτά βρίσκονται στην καρδιά της επόμενης φάσης του Παγκόσμιου Ιστού.

Και πώς θα προστατεύεται η αξιοπιστία των πληροφοριών όταν η απάντηση δεν προέρχεται απευθείας από μία αναγνωρίσιμη ιστοσελίδα;

Πώς θα εξασφαλίζεται ότι οι δημοσιογράφοι, οι επιστήμονες και οι εκδότες που παράγουν πρωτότυπη γνώση θα αναγνωρίζονται και θα αμείβονται δίκαια;

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα νέο ζήτημα για τους δημιουργούς περιεχομένου.

Σήμερα μπορεί να υποβάλει μία ερώτηση σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και να λάβει μία συγκεντρωτική απάντηση.

Παλαιότερα, ο χρήστης αναζητούσε μία ιστοσελίδα και διάβαζε το περιεχόμενό της.

Οι μηχανές αναζήτησης, οι ψηφιακοί βοηθοί και τα συστήματα παραγωγής κειμένου αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αποκτούν πληροφορίες.

Η σημερινή ψηφιακή επανάσταση συνδέεται ολοένα περισσότερο με την τεχνητή νοημοσύνη.

Από το WWW στην τεχνητή νοημοσύνη

Η παραπληροφόρηση, οι ψευδείς ειδήσεις, η εξάρτηση από τις ψηφιακές πλατφόρμες και η οικονομική βιωσιμότητα των μέσων ενημέρωσης αποτελούν προβλήματα που εξακολουθούν να απασχολούν τη δημοσιογραφία.

Ο Παγκόσμιος Ιστός έδωσε επίσης τη δυνατότητα σε μικρότερους εκδότες και ανεξάρτητους δημοσιογράφους να απευθύνονται σε ευρύ κοινό χωρίς να διαθέτουν παραδοσιακή εκτυπωτική ή ραδιοτηλεοπτική υποδομή.

Η HuffPost Greece και οι υπόλοιπες ενημερωτικές ιστοσελίδες λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όπου η ταχύτητα, η αξιοπιστία, η αναζήτηση και η πρόσβαση από κινητές συσκευές έχουν καθοριστική σημασία.

Στην Ελλάδα, τα ψηφιακά ειδησεογραφικά μέσα αποτελούν πλέον βασικό μέρος της καθημερινής ενημέρωσης.

Η είδηση έπαψε να περιμένει το επόμενο πρωινό φύλλο ή το επόμενο προγραμματισμένο δελτίο.

Τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά δίκτυα άρχισαν να μεταδίδουν το περιεχόμενό τους και μέσω ιστοσελίδων.

Για τη δημοσιογραφία, ο Παγκόσμιος Ιστός υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές μετά την εμφάνιση της τηλεόρασης.

Η επανάσταση στη δημοσιογραφία

Παράλληλα, όμως, αναδεικνύουν την ανάγκη οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες να παραμένουν προσβάσιμες στους ηλικιωμένους, στα άτομα με αναπηρία και στους πολίτες με περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες.

Οι αριθμοί δείχνουν πόσο σημαντική έχει γίνει η ψηφιακή δημόσια διοίκηση.

Επιπλέον, το 66,9% έλαβε επίσημα έγγραφα στον προσωπικό του ηλεκτρονικό λογαριασμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 72% των χρηστών του Διαδικτύου ηλικίας 16 έως 74 ετών χρησιμοποίησε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά την περίοδο αναφοράς του 2025.

Πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις και πλήθος άλλων διαδικασιών πραγματοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά.

Η ψηφιακή μετάβαση άλλαξε και τη σχέση του Έλληνα πολίτη με το Δημόσιο.

Gov.gr : Όταν το κράτος περνά στον Παγκόσμιο Ιστό

Ένα κατάστημα σε μία επαρχιακή πόλη ή σε ένα νησί μπορεί πλέον να αποκτήσει πελάτες σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει όχι μόνο τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες, αλλά και χιλιάδες μικρές ελληνικές επιχειρήσεις.

Η αύξηση φτάνει τις 10,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Το 2021 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 58,3%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2025 το 69,2% των χρηστών του Διαδικτύου ηλικίας 16 έως 74 ετών πραγματοποίησε ηλεκτρονική αγορά ή παραγγελία κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν αλλάξει τις καταναλωτικές συνήθειες, τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τον ανταγωνισμό.

Η επίδραση του WWW στην οικονομία είναι τεράστια.

Ηλεκτρονικές αγορές: Μία νέα ελληνική αγορά

Η τεχνολογία που ξεκίνησε ως εργαλείο ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών αποτελεί πλέον καθημερινή πραγματικότητα για τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων.

Παράλληλα, το 88,7% των ελληνικών νοικοκυριών με τουλάχιστον ένα μέλος ηλικίας 16 έως 74 ετών διέθετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο από την κατοικία του.

Πρόκειται για αύξηση 22,4 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε μία δεκαετία.

Το 2015 το ποσοστό ήταν 66,8%.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το 2025 το 89,2% των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών είχε χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο κατά την περίοδο αναφοράς της έρευνας.

Η Ελλάδα ακολούθησε με καθυστέρηση τα πρώτα βήματα της παγκόσμιας ψηφιακής επανάστασης, αλλά η ανάπτυξη της χρήσης του Διαδικτύου τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε εντυπωσιακή.

Ελλάδα: Σχεδόν εννέα στους δέκα χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο

Ωστόσο, αποτυπώνουν το τεράστιο μέγεθος του ψηφιακού κόσμου που αναπτύχθηκε μετά την εφεύρεση του WWW.

Οι αριθμοί αφορούν τη χρήση του Internet συνολικά και όχι αποκλειστικά την περιήγηση σε ιστοσελίδες.

Παρά τη μεγάλη αυτή πρόοδο, περίπου 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παρέμεναν εκτός Διαδικτύου το 2025.

Μέσα σε πέντε χρόνια προστέθηκαν περίπου 1,3 δισεκατομμύρια χρήστες.

Το 2020 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 60%.

Αντιστοιχούσαν περίπου στο 74% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, ITU, περίπου έξι δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούσαν το Διαδίκτυο το 2025.

Η εξέλιξη των αριθμών είναι εντυπωσιακή.

Έξι δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο

Η εποχή της μαζικής χρήσης του WWW είχε αρχίσει.

Ακολούθησαν ο Netscape Navigator, ο Internet Explorer και αργότερα οι σύγχρονοι browsers.

Το 1993 εμφανίστηκε ο Mosaic, ένας από τους πρώτους δημοφιλείς γραφικούς φυλλομετρητές.

Από εκείνη τη στιγμή η ανάπτυξη επιταχύνθηκε εντυπωσιακά.

Η ελεύθερη διάθεσή της επέτρεψε σε πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και προγραμματιστές να δημιουργήσουν ιστοσελίδες και εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν αποκλειστική άδεια χρήσης του ίδιου του Ιστού.

Αν η τεχνολογία είχε παραμείνει κλειστή ή είχε συνδεθεί με αποκλειστικά εμπορικά δικαιώματα, η εξάπλωσή της ενδεχομένως να ήταν πολύ διαφορετική.

Η απόφαση αυτή υπήρξε καθοριστική.

Στις 30 Απριλίου 1993 το CERN ανακοίνωσε ότι το λογισμικό του Παγκόσμιου Ιστού θα διατίθεται ελεύθερα.

Η απόφαση που άλλαξε την ιστορία: Το WWW δωρεάν για όλους

Η μεγάλη συνεισφορά του Μπέρνερς-Λι ήταν ότι έκανε την πρόσβαση στις πληροφορίες πολύ πιο απλή και λειτουργική.

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία, για παράδειγμα, υπήρχε πριν από το WWW.

Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι το σύστημα ιστοσελίδων και συνδέσμων μέσω του οποίου αποκτούμε πρόσβαση σε μεγάλο μέρος αυτών των πληροφοριών.

Με απλά λόγια, το Διαδίκτυο είναι το δίκτυο που μεταφέρει δεδομένα.

Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι μία υπηρεσία που λειτουργεί πάνω σε αυτή την υποδομή.

Το Internet υπήρχε ήδη, ως υποδομή διασυνδεδεμένων υπολογιστικών δικτύων, με ιστορικές ρίζες στα ερευνητικά προγράμματα της δεκαετίας του 1960 και στην ανάπτυξη των πρωτοκόλλων TCP/IP.

Ο Τίμοθι Μπέρνερς-Λι δεν εφηύρε το ίδιο το Διαδίκτυο.

Εδώ χρειάζεται μία σημαντική διευκρίνιση.

Το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός δεν είναι το ίδιο πράγμα

Η παγκόσμια εξάπλωση είχε ξεκινήσει.

Τον Αύγουστο του ίδιου έτους παρουσιάστηκε ευρύτερα στην κοινότητα του Διαδικτύου.

Το 1991 το σύστημα άρχισε να γίνεται διαθέσιμο σε περισσότερους επιστήμονες.

Το CERN έχει διατηρήσει και αποκαταστήσει ιστορικό υλικό από εκείνη την περίοδο, ώστε οι σημερινοί επισκέπτες να μπορούν να δουν πώς ξεκίνησε αυτή η τεχνολογική επανάσταση.

Η πρώτη ιστοσελίδα ήταν ουσιαστικά ένας οδηγός για την ίδια την εφεύρεση.

Ήταν μία απλή σελίδα κειμένου που εξηγούσε τι είναι ο Παγκόσμιος Ιστός και πώς μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει το νέο σύστημα.

Η πρώτη ιστοσελίδα είχε διεύθυνση info.cern.ch .

Η πρώτη ιστοσελίδα στην ιστορία

Όλα αυτά λειτουργούσαν σε έναν υπολογιστή NeXT στο CERN.

Και φυσικά ο πρώτος εξυπηρετητής ιστοσελίδων, μαζί με το πρώτο πρόγραμμα περιήγησης.

Η έννοια της ηλεκτρονικής διεύθυνσης URL.

Το πρωτόκολλο HTTP για τη μεταφορά πληροφοριών.

Η γλώσσα HTML για τη δομή των ιστοσελίδων.

Μέχρι τα Χριστούγεννα του 1990 είχαν ήδη δημιουργηθεί τα βασικά τεχνολογικά εργαλεία.

Ήταν η αρχιτεκτονική του Παγκόσμιου Ιστού.

Το σχέδιο περιέγραφε ένα παγκόσμιο σύστημα συνδεδεμένων εγγράφων, στα οποία ο χρήστης θα μπορούσε να περιηγείται μέσω ειδικού λογισμικού.

Τον Νοέμβριο του 1990, ο Μπέρνερς-Λι, σε συνεργασία με τον Βέλγο μηχανικό Ρομπέρ Καγιό, διαμόρφωσε μία πιο ολοκληρωμένη πρόταση με τίτλο «WorldWideWeb: Proposal for a HyperText Project».

Η 12η Νοεμβρίου 1990 και η γέννηση του WWW

Αυτή η φαινομενικά απλή ιδέα επρόκειτο να αλλάξει τον κόσμο.

Ο προϊστάμενός του, Μάικ Σένταλ, την αντιμετώπισε ως ασαφή αλλά ενδιαφέρουσα.

Τον Μάρτιο του 1989 παρουσίασε την πρώτη σχετική πρόταση.

Έτσι, ένας χρήστης θα μπορούσε να μεταφέρεται από μία πληροφορία σε κάποια άλλη, ανεξάρτητα από τον υπολογιστή στον οποίο βρισκόταν αποθηκευμένη.

Ο Μπέρνερς-Λι σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα στο οποίο τα έγγραφα θα συνδέονταν μέσω ηλεκτρονικών παραπομπών.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ερευνητές από διαφορετικές χώρες εργάζονταν σε πολύπλοκα προγράμματα, χρησιμοποιώντας υπολογιστές και συστήματα που δεν επικοινωνούσαν πάντοτε εύκολα μεταξύ τους.

Προήλθε από την ανάγκη των επιστημόνων να ανταλλάσσουν πληροφορίες.

Όμως μία από τις σημαντικότερες προσφορές του στην ανθρωπότητα δεν προήλθε από κάποιο πείραμα φυσικής.

Το CERN, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών, είναι γνωστό κυρίως για τα μεγάλα επιστημονικά πειράματα και τους επιταχυντές σωματιδίων.

CERN: Εκεί όπου γεννήθηκε η μεγάλη ιδέα

Η ιδέα αυτή αποτέλεσε σημαντικό πρόδρομο της μετέπειτα δημιουργίας του Παγκόσμιου Ιστού.

Ήταν μία πρώιμη προσπάθεια σύνδεσης διαφορετικών πληροφοριών μεταξύ τους.

Το 1980 εργάστηκε προσωρινά στο CERN, στην Ελβετία, όπου ανέπτυξε ένα πρόγραμμα διαχείρισης πληροφοριών με την ονομασία ENQUIRE.

Ακολούθησε επαγγελματική πορεία στον χώρο των υπολογιστικών συστημάτων και του λογισμικού.

Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, από όπου αποφοίτησε το 1976.

Μεγάλωσε επομένως σε ένα περιβάλλον όπου οι υπολογιστές δεν αποτελούσαν κάτι άγνωστο.

Οι γονείς του, Κόνγουεϊ Μπέρνερς-Λι και Μέρι Λι Γουντς, εργάζονταν στον χώρο των υπολογιστών και είχαν συμμετάσχει στην ανάπτυξη του Ferranti Mark 1, ενός από τους πρώτους εμπορικά διαθέσιμους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ο Τίμοθι Τζον Μπέρνερς-Λι γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου 1955 στο Λονδίνο.

Ποιος είναι ο Τίμοθι Μπέρνερς-Λι

Τριάντα έξι χρόνια αργότερα, ο κόσμος είναι αγνώριστος.

Η 12η Νοεμβρίου 1990 αποτελεί έναν από τους σημαντικούς σταθμούς αυτής της ιστορίας, καθώς συνδέεται με την επίσημη παρουσίαση της πρότασης για τον Παγκόσμιο Ιστό στο ευρωπαϊκό ερευνητικό κέντρο CERN.

Δημιούργησε τον τρόπο με τον οποίο δισεκατομμύρια άνθρωποι επικοινωνούν, ενημερώνονται, εργάζονται, αγοράζουν προϊόντα και αποκτούν πρόσβαση στη γνώση.

Πίσω από αυτή την τεχνολογική επανάσταση βρίσκεται ένας Βρετανός επιστήμονας, ο Τίμοθι Μπέρνερς-Λι, Tim Berners-Lee, ο οποίος δεν δημιούργησε απλώς ένα ακόμη πρόγραμμα υπολογιστών.

Αυτός ήταν ουσιαστικά ο κόσμος πριν από την εμφάνιση του Παγκόσμιου Ιστού, του περίφημου World Wide Web, που όλοι γνωρίζουμε από τα τρία γράμματα WWW.

Φανταστείτε για μία στιγμή τον κόσμο χωρίς ιστοσελίδες. Χωρίς Google, ηλεκτρονικές εφημερίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα, ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και την ευκολία να αναζητούμε πληροφορίες από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης

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Σαν σήμερα 12 Νοεμβρίου 1990, ο Τίμοθι Μπέρνερς-Λι μας παρουσιάσε το WWW «WorldWideWeb» και άλλαξε για πάντα τον κόσμο στο διαδίκτυο

Φανταστείτε για μία στιγμή τον κόσμο χωρίς ιστοσελίδες. Χωρίς Google, ηλεκτρονικές εφημερίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα, ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και την ευκολία να αναζητούμε πληροφορίες από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη.

Αυτός ήταν ουσιαστικά ο κόσμος πριν από την εμφάνιση του Παγκόσμιου Ιστού, του περίφημου World Wide Web, που όλοι γνωρίζουμε από τα τρία γράμματα WWW.

Πίσω από αυτή την τεχνολογική επανάσταση βρίσκεται ένας Βρετανός επιστήμονας, ο Τίμοθι Μπέρνερς-Λι, Tim Berners-Lee, ο οποίος δεν δημιούργησε απλώς ένα ακόμη πρόγραμμα υπολογιστών.

Δημιούργησε τον τρόπο με τον οποίο δισεκατομμύρια άνθρωποι επικοινωνούν, ενημερώνονται, εργάζονται, αγοράζουν προϊόντα και αποκτούν πρόσβαση στη γνώση.

Η 12η Νοεμβρίου 1990 αποτελεί έναν από τους σημαντικούς σταθμούς αυτής της ιστορίας, καθώς συνδέεται με την επίσημη παρουσίαση της πρότασης για τον Παγκόσμιο Ιστό στο ευρωπαϊκό ερευνητικό κέντρο CERN.

Τριάντα έξι χρόνια αργότερα, ο κόσμος είναι αγνώριστος.

Ποιος είναι ο Τίμοθι Μπέρνερς-Λι

Ο Τίμοθι Τζον Μπέρνερς-Λι γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου 1955 στο Λονδίνο.

Οι γονείς του, Κόνγουεϊ Μπέρνερς-Λι και Μέρι Λι Γουντς, εργάζονταν στον χώρο των υπολογιστών και είχαν συμμετάσχει στην ανάπτυξη του Ferranti Mark 1, ενός από τους πρώτους εμπορικά διαθέσιμους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Μεγάλωσε επομένως σε ένα περιβάλλον όπου οι υπολογιστές δεν αποτελούσαν κάτι άγνωστο.

Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, από όπου αποφοίτησε το 1976.

Ακολούθησε επαγγελματική πορεία στον χώρο των υπολογιστικών συστημάτων και του λογισμικού.

Το 1980 εργάστηκε προσωρινά στο CERN, στην Ελβετία, όπου ανέπτυξε ένα πρόγραμμα διαχείρισης πληροφοριών με την ονομασία ENQUIRE.

Ήταν μία πρώιμη προσπάθεια σύνδεσης διαφορετικών πληροφοριών μεταξύ τους.

Η ιδέα αυτή αποτέλεσε σημαντικό πρόδρομο της μετέπειτα δημιουργίας του Παγκόσμιου Ιστού.

CERN: Εκεί όπου γεννήθηκε η μεγάλη ιδέα

Το CERN, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών, είναι γνωστό κυρίως για τα μεγάλα επιστημονικά πειράματα και τους επιταχυντές σωματιδίων.

Όμως μία από τις σημαντικότερες προσφορές του στην ανθρωπότητα δεν προήλθε από κάποιο πείραμα φυσικής.

Προήλθε από την ανάγκη των επιστημόνων να ανταλλάσσουν πληροφορίες.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ερευνητές από διαφορετικές χώρες εργάζονταν σε πολύπλοκα προγράμματα, χρησιμοποιώντας υπολογιστές και συστήματα που δεν επικοινωνούσαν πάντοτε εύκολα μεταξύ τους.

Ο Μπέρνερς-Λι σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα στο οποίο τα έγγραφα θα συνδέονταν μέσω ηλεκτρονικών παραπομπών.

Έτσι, ένας χρήστης θα μπορούσε να μεταφέρεται από μία πληροφορία σε κάποια άλλη, ανεξάρτητα από τον υπολογιστή στον οποίο βρισκόταν αποθηκευμένη.

Τον Μάρτιο του 1989 παρουσίασε την πρώτη σχετική πρόταση.

Ο προϊστάμενός του, Μάικ Σένταλ, την αντιμετώπισε ως ασαφή αλλά ενδιαφέρουσα.

Αυτή η φαινομενικά απλή ιδέα επρόκειτο να αλλάξει τον κόσμο.

Η 12η Νοεμβρίου 1990 και η γέννηση του WWW

Τον Νοέμβριο του 1990, ο Μπέρνερς-Λι, σε συνεργασία με τον Βέλγο μηχανικό Ρομπέρ Καγιό, διαμόρφωσε μία πιο ολοκληρωμένη πρόταση με τίτλο «WorldWideWeb: Proposal for a HyperText Project».

Το σχέδιο περιέγραφε ένα παγκόσμιο σύστημα συνδεδεμένων εγγράφων, στα οποία ο χρήστης θα μπορούσε να περιηγείται μέσω ειδικού λογισμικού.

Ήταν η αρχιτεκτονική του Παγκόσμιου Ιστού.

Μέχρι τα Χριστούγεννα του 1990 είχαν ήδη δημιουργηθεί τα βασικά τεχνολογικά εργαλεία.

Η γλώσσα HTML για τη δομή των ιστοσελίδων.

Το πρωτόκολλο HTTP για τη μεταφορά πληροφοριών.

Η έννοια της ηλεκτρονικής διεύθυνσης URL.

Και φυσικά ο πρώτος εξυπηρετητής ιστοσελίδων, μαζί με το πρώτο πρόγραμμα περιήγησης.

Όλα αυτά λειτουργούσαν σε έναν υπολογιστή NeXT στο CERN.

Η πρώτη ιστοσελίδα στην ιστορία

Η πρώτη ιστοσελίδα είχε διεύθυνση info.cern.ch.

Δεν περιλάμβανε εντυπωσιακά γραφικά, φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης ή βίντεο.

Ήταν μία απλή σελίδα κειμένου που εξηγούσε τι είναι ο Παγκόσμιος Ιστός και πώς μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει το νέο σύστημα.

Η πρώτη ιστοσελίδα ήταν ουσιαστικά ένας οδηγός για την ίδια την εφεύρεση.

Το CERN έχει διατηρήσει και αποκαταστήσει ιστορικό υλικό από εκείνη την περίοδο, ώστε οι σημερινοί επισκέπτες να μπορούν να δουν πώς ξεκίνησε αυτή η τεχνολογική επανάσταση.

Το 1991 το σύστημα άρχισε να γίνεται διαθέσιμο σε περισσότερους επιστήμονες.

Τον Αύγουστο του ίδιου έτους παρουσιάστηκε ευρύτερα στην κοινότητα του Διαδικτύου.

Η παγκόσμια εξάπλωση είχε ξεκινήσει.

Το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός δεν είναι το ίδιο πράγμα

Εδώ χρειάζεται μία σημαντική διευκρίνιση.

Ο Τίμοθι Μπέρνερς-Λι δεν εφηύρε το ίδιο το Διαδίκτυο.

Το Internet υπήρχε ήδη, ως υποδομή διασυνδεδεμένων υπολογιστικών δικτύων, με ιστορικές ρίζες στα ερευνητικά προγράμματα της δεκαετίας του 1960 και στην ανάπτυξη των πρωτοκόλλων TCP/IP.

Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι μία υπηρεσία που λειτουργεί πάνω σε αυτή την υποδομή.

Με απλά λόγια, το Διαδίκτυο είναι το δίκτυο που μεταφέρει δεδομένα.

Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι το σύστημα ιστοσελίδων και συνδέσμων μέσω του οποίου αποκτούμε πρόσβαση σε μεγάλο μέρος αυτών των πληροφοριών.

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία, για παράδειγμα, υπήρχε πριν από το WWW.

Η μεγάλη συνεισφορά του Μπέρνερς-Λι ήταν ότι έκανε την πρόσβαση στις πληροφορίες πολύ πιο απλή και λειτουργική.

Η απόφαση που άλλαξε την ιστορία: Το WWW δωρεάν για όλους

Στις 30 Απριλίου 1993 το CERN ανακοίνωσε ότι το λογισμικό του Παγκόσμιου Ιστού θα διατίθεται ελεύθερα.

Η απόφαση αυτή υπήρξε καθοριστική.

Αν η τεχνολογία είχε παραμείνει κλειστή ή είχε συνδεθεί με αποκλειστικά εμπορικά δικαιώματα, η εξάπλωσή της ενδεχομένως να ήταν πολύ διαφορετική.

Η ελεύθερη διάθεσή της επέτρεψε σε πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και προγραμματιστές να δημιουργήσουν ιστοσελίδες και εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν αποκλειστική άδεια χρήσης του ίδιου του Ιστού.

Από εκείνη τη στιγμή η ανάπτυξη επιταχύνθηκε εντυπωσιακά.

Το 1993 εμφανίστηκε ο Mosaic, ένας από τους πρώτους δημοφιλείς γραφικούς φυλλομετρητές.

Ακολούθησαν ο Netscape Navigator, ο Internet Explorer και αργότερα οι σύγχρονοι browsers.

Η εποχή της μαζικής χρήσης του WWW είχε αρχίσει.

Έξι δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο

Η εξέλιξη των αριθμών είναι εντυπωσιακή.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, ITU, περίπου έξι δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούσαν το Διαδίκτυο το 2025.

Αντιστοιχούσαν περίπου στο 74% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Το 2020 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 60%.

Μέσα σε πέντε χρόνια προστέθηκαν περίπου 1,3 δισεκατομμύρια χρήστες.

Παρά τη μεγάλη αυτή πρόοδο, περίπου 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παρέμεναν εκτός Διαδικτύου το 2025.

Οι αριθμοί αφορούν τη χρήση του Internet συνολικά και όχι αποκλειστικά την περιήγηση σε ιστοσελίδες.

Ωστόσο, αποτυπώνουν το τεράστιο μέγεθος του ψηφιακού κόσμου που αναπτύχθηκε μετά την εφεύρεση του WWW.

Ελλάδα: Σχεδόν εννέα στους δέκα χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο

Η Ελλάδα ακολούθησε με καθυστέρηση τα πρώτα βήματα της παγκόσμιας ψηφιακής επανάστασης, αλλά η ανάπτυξη της χρήσης του Διαδικτύου τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε εντυπωσιακή.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το 2025 το 89,2% των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών είχε χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο κατά την περίοδο αναφοράς της έρευνας.

Το 2015 το ποσοστό ήταν 66,8%.

Πρόκειται για αύξηση 22,4 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε μία δεκαετία.

Παράλληλα, το 88,7% των ελληνικών νοικοκυριών με τουλάχιστον ένα μέλος ηλικίας 16 έως 74 ετών διέθετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο από την κατοικία του.

Η τεχνολογία που ξεκίνησε ως εργαλείο ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών αποτελεί πλέον καθημερινή πραγματικότητα για τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων.

Ηλεκτρονικές αγορές: Μία νέα ελληνική αγορά

Η επίδραση του WWW στην οικονομία είναι τεράστια.

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν αλλάξει τις καταναλωτικές συνήθειες, τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τον ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2025 το 69,2% των χρηστών του Διαδικτύου ηλικίας 16 έως 74 ετών πραγματοποίησε ηλεκτρονική αγορά ή παραγγελία κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Το 2021 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 58,3%.

Η αύξηση φτάνει τις 10,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει όχι μόνο τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες, αλλά και χιλιάδες μικρές ελληνικές επιχειρήσεις.

Ένα κατάστημα σε μία επαρχιακή πόλη ή σε ένα νησί μπορεί πλέον να αποκτήσει πελάτες σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Gov.gr: Όταν το κράτος περνά στον Παγκόσμιο Ιστό

Η ψηφιακή μετάβαση άλλαξε και τη σχέση του Έλληνα πολίτη με το Δημόσιο.

Πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις και πλήθος άλλων διαδικασιών πραγματοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 72% των χρηστών του Διαδικτύου ηλικίας 16 έως 74 ετών χρησιμοποίησε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά την περίοδο αναφοράς του 2025.

Επιπλέον, το 66,9% έλαβε επίσημα έγγραφα στον προσωπικό του ηλεκτρονικό λογαριασμό.

Οι αριθμοί δείχνουν πόσο σημαντική έχει γίνει η ψηφιακή δημόσια διοίκηση.

Παράλληλα, όμως, αναδεικνύουν την ανάγκη οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες να παραμένουν προσβάσιμες στους ηλικιωμένους, στα άτομα με αναπηρία και στους πολίτες με περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες.

Η επανάσταση στη δημοσιογραφία

Για τη δημοσιογραφία, ο Παγκόσμιος Ιστός υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές μετά την εμφάνιση της τηλεόρασης.

Οι εφημερίδες απέκτησαν ηλεκτρονικές εκδόσεις.

Τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά δίκτυα άρχισαν να μεταδίδουν το περιεχόμενό τους και μέσω ιστοσελίδων.

Η είδηση έπαψε να περιμένει το επόμενο πρωινό φύλλο ή το επόμενο προγραμματισμένο δελτίο.

Η ενημέρωση έγινε συνεχής.

Στην Ελλάδα, τα ψηφιακά ειδησεογραφικά μέσα αποτελούν πλέον βασικό μέρος της καθημερινής ενημέρωσης.

Η HuffPost Greece και οι υπόλοιπες ενημερωτικές ιστοσελίδες λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όπου η ταχύτητα, η αξιοπιστία, η αναζήτηση και η πρόσβαση από κινητές συσκευές έχουν καθοριστική σημασία.

Ο Παγκόσμιος Ιστός έδωσε επίσης τη δυνατότητα σε μικρότερους εκδότες και ανεξάρτητους δημοσιογράφους να απευθύνονται σε ευρύ κοινό χωρίς να διαθέτουν παραδοσιακή εκτυπωτική ή ραδιοτηλεοπτική υποδομή.

Ταυτόχρονα, δημιούργησε νέες προκλήσεις.

Η παραπληροφόρηση, οι ψευδείς ειδήσεις, η εξάρτηση από τις ψηφιακές πλατφόρμες και η οικονομική βιωσιμότητα των μέσων ενημέρωσης αποτελούν προβλήματα που εξακολουθούν να απασχολούν τη δημοσιογραφία.

Από το WWW στην τεχνητή νοημοσύνη

Η σημερινή ψηφιακή επανάσταση συνδέεται ολοένα περισσότερο με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι μηχανές αναζήτησης, οι ψηφιακοί βοηθοί και τα συστήματα παραγωγής κειμένου αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αποκτούν πληροφορίες.

Παλαιότερα, ο χρήστης αναζητούσε μία ιστοσελίδα και διάβαζε το περιεχόμενό της.

Σήμερα μπορεί να υποβάλει μία ερώτηση σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και να λάβει μία συγκεντρωτική απάντηση.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα νέο ζήτημα για τους δημιουργούς περιεχομένου.

Πώς θα εξασφαλίζεται ότι οι δημοσιογράφοι, οι επιστήμονες και οι εκδότες που παράγουν πρωτότυπη γνώση θα αναγνωρίζονται και θα αμείβονται δίκαια;

Και πώς θα προστατεύεται η αξιοπιστία των πληροφοριών όταν η απάντηση δεν προέρχεται απευθείας από μία αναγνωρίσιμη ιστοσελίδα;

Τα ερωτήματα αυτά βρίσκονται στην καρδιά της επόμενης φάσης του Παγκόσμιου Ιστού.

Ο δημιουργός του WWW ανησυχεί για το δημιούργημά του

Ο Τίμοθι Μπέρνερς-Λι έχει επανειλημμένα εκφράσει προβληματισμό για την πορεία του Διαδικτύου.

Έχει επισημάνει ζητήματα που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων, την υπερβολική συγκέντρωση δύναμης σε μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες και την ανάγκη διατήρησης ενός ανοικτού και προσβάσιμου Ιστού.

Το 1994 ίδρυσε το World Wide Web Consortium, γνωστό ως W3C, με στόχο την ανάπτυξη ανοικτών τεχνικών προτύπων.

Έχει επίσης υποστηρίξει πρωτοβουλίες για μεγαλύτερο έλεγχο των χρηστών πάνω στα προσωπικά τους δεδομένα.

Η βασική του φιλοσοφία παραμένει ότι ο Παγκόσμιος Ιστός πρέπει να υπηρετεί την ανθρωπότητα και όχι να μετατρέπεται σε μηχανισμό αποκλεισμού ή ανεξέλεγκτης συγκέντρωσης εξουσίας.

Ο άνθρωπος που δεν κράτησε τον Ιστό για τον εαυτό του

Η ιστορία του Μπέρνερς-Λι έχει μία ιδιαίτερη διάσταση.

Ο άνθρωπος που δημιούργησε μία από τις σημαντικότερες τεχνολογίες της σύγχρονης εποχής δεν επέλεξε να τη μετατρέψει σε αποκλειστικό προσωπικό εμπορικό μονοπώλιο.

Η ελεύθερη διάδοση του WWW επέτρεψε σε εκατομμύρια άλλους ανθρώπους να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, εφαρμογές και υπηρεσίες.

Η απόφαση αυτή συνέβαλε στη γέννηση ενός ολόκληρου οικονομικού και κοινωνικού οικοσυστήματος.

Σήμερα, από την ηλεκτρονική ενημέρωση μέχρι την τηλεϊατρική και από το ηλεκτρονικό εμπόριο μέχρι την επιστημονική έρευνα, ο Παγκόσμιος Ιστός αποτελεί βασική υποδομή της σύγχρονης ζωής.

Τριάντα έξι χρόνια μετά, μία εφεύρεση που συνεχίζει να αλλάζει

Στις 12 Νοεμβρίου 1990, όταν ο Τίμοθι Μπέρνερς-Λι και ο Ρομπέρ Καγιό παρουσίαζαν την πρότασή τους, δύσκολα μπορούσαν να προβλέψουν το πλήρες μέγεθος της αλλαγής που θα ακολουθούσε.

Σήμερα περίπου έξι δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα παγκόσμια στοιχεία του 2025.

Στην Ελλάδα σχεδόν εννέα στους δέκα πολίτες ηλικίας 16 έως 74 ετών έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή καθημερινότητα.

Η εφεύρεση του WWW άλλαξε την οικονομία, την επιστήμη, την εκπαίδευση, την πολιτική, την επικοινωνία και τη δημοσιογραφία.

Αλλά η ιστορία δεν έχει τελειώσει.

Το μεγάλο ερώτημα για τα επόμενα χρόνια δεν είναι μόνο πόσο περισσότερο θα εξελιχθεί η τεχνολογία.

Είναι αν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον Παγκόσμιο Ιστό ανοικτό, ασφαλή, αξιόπιστο και προσβάσιμο σε όλους.

Αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο μήνυμα της επετείου.

Μία εφεύρεση που ξεκίνησε για να βοηθήσει επιστήμονες να μοιράζονται πληροφορίες κατέληξε να συνδέει ολόκληρο τον πλανήτη.

Και ο άνθρωπος που τη δημιούργησε απέδειξε ότι μερικές φορές η μεγαλύτερη προσφορά στην ανθρωπότητα δεν είναι αυτό που κρατάς για τον εαυτό σου.

Είναι αυτό που επιλέγεις να μοιραστείς με όλους.

ΠΗΓΕΣ: CERN – A Short History of the Web, CERN – The Birth of the Web, World Wide Web Consortium, International Telecommunication Union – Facts and Figures 2025, ΕΛΣΤΑΤ – Χρήση Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 2025.