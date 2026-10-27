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Την προσοχή πολλών χρηστών του διαδικτύου έχει προσελκύσει το χωριό Τσεντουρίπε στην Σικελία εξατίας του ασυνήθιστου σχήματός του, καθώς εάν το παρατηρήσει κανείς από ψηλά μοιάζει με έναν άνθρωπο ξαπλωμένο με τα χέρια και τα πόδια ανοιχτά.

Το χωριό στη επαρχία Έννα της Ιταλίας αριμθμεί περί τους 5.000 κατοίκους τα τα σπίτια και οι δρόμοι απλώνονται πάνω σε πέντε λοφοσειρές που από ψηλά θυμίζουν το κεφάλι τον κορμό, τα άνω και τα κάτω άκρα ενός ανθρώπου.

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🔵Si chiama #Centuripe ed è un borgo siciliano che conta 4.950 abitanti. Visto dall’alto restituisce delle immagini incredibili: sembra un essere umano disteso sulla schiena sulle colline dell’Ennese, con braccia e gambe divaricate. https://t.co/VwE21vpAnM — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 26, 2026

Φυσικά αυτό δεν ήταν κάτι ηθελημένο. Το σημερινό…σχήμα του χωριού διαμορφώθηκε σταδιακά, μέσα στους αιώνες. Μετά τις καταστροφές που υπέστη κατά τον Μεσαίωνα, η περιοχή γνώρισε μια περίοδο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης, κυρίως κατά τον 16ο και 17ο αιώνα, με πρωτοβουλίες της οικογένειας Μονκάδα.

Οι νέες εκκλησίες, οι κατοικίες και τα δημόσια κτήρια κατασκευάστηκαν ακολουθώντας τη φυσική μορφολογία των λόφων. Έτσι προέκυψε η χαρακτηριστική ακτινωτή διάταξη των δρόμων και των κτισμάτων, η οποία σήμερα δημιουργεί από ψηλά την εικόνα του «ξαπλωμένου γίγαντα».