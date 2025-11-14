Με ισχυρή πλειοψηφία, 310 ψήφους υπέρ, 222 κατά και 68 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στις 13 Νοεμβρίου ψήφισμα-πλαίσιο για τη Στρατηγική Ισότητας των Φύλων 2026-2030. Το κείμενο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μέτρων για τα δικαιώματα των γυναικών, την υγειονομική περίθαλψη, την εργασία και την προστασία από την έμφυλη βία. Ωστόσο, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες διατυπώσεις του ψηφίσματος αφορά την καταδίκη της παρένθετης μητρότητας, την οποία το Κοινοβούλιο χαρακτηρίζει ως μορφή αναπαραγωγικής εκμετάλλευσης.

Στο επίμαχο σημείο, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η παρένθετη μητρότητα συνιστά «χρήση του σώματος των γυναικών για οικονομικό ή άλλο όφελος», ιδίως όταν αφορά ευάλωτες γυναίκες σε τρίτες χώρες, όπου οι οικονομικές πιέσεις και η έλλειψη ρυθμίσεων δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για καταχρήσεις. Με το ψήφισμα, το Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση για να στηριχθεί ο τερματισμός του φαινομένου, προτείνοντας την ενίσχυση των εργαλείων πρόληψης και προστασίας.

Η απόφαση επαναφέρει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο μια συζήτηση που τα τελευταία χρόνια προκαλεί έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις. Παρότι η παρένθετη μητρότητα δεν ρυθμίζεται ομοιόμορφα στην ΕΕ,με αρκετά κράτη-μέλη να την απαγορεύουν πλήρως και άλλα να επιτρέπουν συγκεκριμένες μορφές της, το Ευρωκοινοβούλιο υιοθετεί πλέον μια ξεκάθαρα καταγγελτική στάση.

Η τοποθέτηση αυτή αναμένεται να επηρεάσει τις μελλοντικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής, αλλά και τις εθνικές συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλά κράτη-μέλη. Υπό το πρίσμα της ευρύτερης συζήτησης για τα δικαιώματα, την ισότητα και την προστασία των γυναικών, το ζήτημα της παρένθετης μητρότητας φαίνεται ότι θα παραμείνει στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα, δεδομένου ότι η πρακτική αυτή έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο ορισμένοι έχουν μάθει να ωφελούνται από τα γκρίζα ρυθμιστικά πεδία.

Εκτός από την καταδίκη της παρένθετης μητρότητας, το ψήφισμα στρέφεται σε ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο κατά της έμφυλης βίας. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά να αναγνωριστεί η έμφυλη βία ως σοβαρό έγκλημα σε επίπεδο ΕΕ και να εφαρμοστεί πλήρως η νέα σχετική νομοθεσία, ενώ θέτει ξεκάθαρα το ζήτημα της γυναικοκτονίας, ζητώντας να αναγνωριστεί ως διακριτό έγκλημα. Παράλληλα, ζητά την εισαγωγή ορισμού του βιασμού βάσει συναίνεσης στο ευρωπαϊκό δίκαιο και την άμεση κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από όλα τα κράτη-μέλη.

Στον τομέα της υγείας, το Κοινοβούλιο ζητά καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των γυναικών και ενίσχυση της πρόληψης ασθενειών που τις πλήττουν δυσανάλογα. Κεντρική θέση έχει η δημιουργία δεσμευτικού ευρωπαϊκού πλαισίου για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και η πρόταση για ενσωμάτωση του δικαιώματος στην ασφαλή και νόμιμη άμβλωση στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Σε ό,τι αφορά την εργασία, το ψήφισμα καλεί για δράσεις που μειώνουν τα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά χάσματα και για πλήρη εφαρμογή των οδηγιών για μισθολογική διαφάνεια, κατώτατους μισθούς, συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Τέλος, ζητείται η ενίσχυση των μηχανισμών κατά της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης και των επιθέσεων στα δικαιώματα των γυναικών, καθώς και η ενσωμάτωση της ατζέντας «γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια» στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ.