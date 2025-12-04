Μία ακόμη σορός εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατοχή της Χαμάς, ενώ το Ισραήλ υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει την αδιάκοπη προσπάθεια για την επιστροφή του νεκρού νεαρού αστυνομικού στη χώρα του.

Το Ισραήλ αναμένει πλέον την επαναπατρισμένη σορό του τελευταίου ομήρου που εξακολουθεί να κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας, ενός Ισραηλινού αστυνομικού που σκοτώθηκε στη μάχη κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Advertisement

Advertisement

Την Τετάρτη 03.12.2025 ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιστροφής των λειψάνων ενός 43χρονου Ταϊλανδού εργάτη γης, ο οποίος είχε απαχθεί την ημέρα της επίθεσης. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε την ταυτότητά του, καθώς λίγο νωρίτερα η Χαμάς είχε παραδώσει λείψανα που δεν αντιστοιχούσαν στους δύο άνδρες των οποίων αναμενόταν η επιστροφή.

Μετά την ταυτοποίηση των λειψάνων του Ταϊλανδού, οι ισραηλινές αρχές δεσμεύτηκαν να εργαστούν «άοκνα» για την ανάκτηση της σορού του τελευταίου ομήρου που παραμένει στη Γάζα, του αστυνομικού Ραν Γκβιλί.

Συνολικά 251 άνθρωποι απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Το παλαιστινιακό κίνημα και οι σύμμαχοί του παρέδωσαν τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους στην αρχή της εκεχειρίας της 10ης Οκτωβρίου, υπό αμερικανική πίεση, και μέχρι σήμερα έχουν επιστραφεί στο Ισραήλ οι 27 από τις 28 σορούς των νεκρών ομήρων.

One fallen hostage is still in Gaza –

Ran Gvili. A hero. pic.twitter.com/jlcn6EqOhI — נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) December 4, 2025

Ο 43χρονος Ταϊλανδός που επεστράφη χθες

Ο εργάτης γης, του οποίου τα λείψανα παραδόθηκαν στις ισραηλινές αρχές, κατάγονταν από την επαρχία Νονγκ Χάι στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη και εργαζόταν στο κιμπούτς Μπεέρι, κοντά στη Γάζα.

Πολλοί Ταϊλανδοί εργάτες σκοτώθηκαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Ο θάνατος του Σουντίσακ Ρινταλάκ είχε επιβεβαιωθεί από το Ισραήλ τον Μάιο του 2024.

Advertisement

Το Φόρουμ των οικογενειών δήλωσε ότι «παρά την οδύνη», η επιστροφή αυτή «προσφέρει μια κάποια ανακούφιση σε μια οικογένεια που έζησε περισσότερα από δύο χρόνια αβεβαιότητας και αγωνίας».

Το ίδιο Φόρουμ ανέφερε επίσης: «Αφού ο Σουντισάκ χώρισε από τη σύντροφό του, ο αδελφός του τον ενθάρρυνε να πάει στο Ισραήλ πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να βρει εκεί σύζυγο. Ο Σουντισάκ εργαζόταν στη γεωργία για πολλά χρόνια προτού έρθει στο Ισραήλ το 2017 στο πλαίσιο ενός προγράμματος αλλοδαπών εργαζομένων».

Και συμπλήρωσε: «Εργαζόταν στις φάρμες περιοχής που συνόρευε με τη Γάζα, όπου ήταν γνωστός ως εργάτης και είχε την εκτίμηση των συναδέλφων του».

Advertisement

«Ο τελευταίος που θα επιστρέψει»

Ο Ραν Γκβιλί, υπαξιωματικός της επίλεκτης μονάδας Γιασάμ στην περιοχή Νεγκέβ, σκοτώθηκε στη διάρκεια των συγκρούσεων της 7ης Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από τα 25α γενέθλιά του.

Η μητέρα του, Ταλίκ Γκβίλι, έγραψε στο X: «Ο πρώτος που έφυγε, ο τελευταίος που θα επιστρέψει. Δεν θα τα παρατήσουμε μέχρι να γυρίσεις».

Talik, the mother of Ran Gvili, the last dead hostage in Gaza:



"The first to head out, the last to come back. We won't stop until you return." pic.twitter.com/egXYkbdkPL Advertisement December 4, 2025

Ο νεαρός αστυνομικός, λάτρης των μοτοσικλετών, βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια ενόψει χειρουργείου στον ώμο του. Παρόλα αυτά, μόλις πληροφορήθηκε την επίθεση, πήρε το προσωπικό του όπλο και έφυγε από το σπίτι του. Σκοτώθηκε σε μάχη κοντά στο κιμπούτς Αλουμίμ και η σορός του μεταφέρθηκε στη Γάζα.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ είναι «αποφασισμένο, αφοσιωμένο και εργάζεται άοκνα για να φέρει πίσω τον μαχητή και ήρωα (…) λοχία Ραν Γκβίλι, ώστε να μπορέσει να λάβει μια πρέπουσα εβραϊκή ταφή».

Και πρόσθεσε: «Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της (…) Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς σε αυτό το ζήτημα».

Advertisement

Advertisement