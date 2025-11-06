Άλλη μία χώρα, το Καζακστάν, αναμένεται να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, τη διαδικασία που ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του για την εξομάλυνση των σχέσεων των αραβικών χωρών με το Ισραήλ.

Με τη διαδικασία αυτή, πολλές χώρες εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ από το 2020.

Σύμφωνα με ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Λευκού Οίκου, η χώρα που θα ενταχθεί στις Συμφωνίες είναι το Καζακστάν. Δεν διευκρίνισε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η ένταξη για τη χώρα της κεντρικής Ασίας που, σε αντίθεση με τις αραβικές, διατηρεί ήδη διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Άλλος αξιωματούχος είπε ότι ο στόχος θα είναι η «εμβάθυνση» αυτών των σχέσεων.

«Πολύς κόσμος είναι σε διαδικασία να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ και ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε και τη Σαουδική Αραβία», είπε την Τετάρτη ο Τραμπ, που ασκεί πιέσεις και στη Συρία με τον ίδιο στόχο.

Το 2020 το Ισραήλ εξομάλυνε τις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν. Όμως η Σαουδική Αραβία, η Συρία και ο Λίβανος αρνήθηκαν να ενταχθούν στη διαδικασία αυτή. Το Ριάντ έχει αποκλείσει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο εάν δεν δημιουργηθεί προηγουμένως ένα παλαιστινιακό κράτος, κάτι που βρίσκει αντίθετη την κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters