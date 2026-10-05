Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, υπογράμμισε την ανάγκη για ανοιχτόμυαλη προσέγγιση σχετικά με τη μελέτη των μη αναγνωρισμένων ανώμαλων φαινομένων.

Η υπηρεσία συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα PURSUE για τη δημοσιοποίηση αρχείων, με στόχο τη διερεύνηση της πιθανότητας ύπαρξης εξωγήινης ζωής στο σύμπαν.

Ο Άιζακμαν εξέτασε το ενδεχόμενο τα φαινόμενα αυτά να αποτελούν δοκιμές προηγμένης εχθρικής τεχνολογίας ή φυσικά γεγονότα που χρήζουν περαιτέρω επιστημονικής ανάλυσης.

Η NASA συνεχίζει την εξερεύνηση του διαστήματος, αναγνωρίζοντας ότι η έρευνα στη γειτονική μας περιοχή παραμένει κρίσιμη για την κατανόηση της ζωής.

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Για ανάγκη για «ανοιχτό μυαλό». έκανε λόγο ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, μιλώντας για τα UFO (πλέον UAP- unidentified anomalous phenomena).

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του space.com, μιλώντας σε πρόσφατη συνέντευξη, ο Άιζακμαν είπε πως η NASA έχει «θέση στο τραπέζι» από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ζήτησε να δημοσιοποιηθούν αρχεία για UFO και UAP. Αυτό έχει γίνει επίσημα γνωστό ως PURSUE (Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters).

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«Η θέση για το καθένα από αυτά: Να είμαστε ανοιχτόμυαλοι. Θέλω να πω, είναι δουλειά μας να πάμε εκεί έξω και να προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα “είμαστε μόνοι;”. Και είπα κοιτάξτε, αν είναι εξωγήινοι, νομίζω πως η NASA θα έπρεπε να έχει θέση στο τραπέζι σίγουρα» ανέφερε σχετικά.

«Αν είναι μια “στιγμή Sputnik”, τα πήγαμε πολύ καλά την τελευταία φορά που έγινε αυτό» πρόσθεσε, αναφερόμενος στο τι είχε συμβεί στις ΗΠΑ στις αρχές του Ψυχρού Πολέμου (1957), όταν έγινε γνωστή η εκτόξευση του σοβιετικού δορυφόρου Sputnik στο Διάστημα, πυροδοτώντας αύξηση των αναφορών τέτοιων φαινομένων.

«Αυτό σημαίνει, είναι εν δυνάμει “κόκκινη” τεχνολογία; Είναι κάποιος αντίπαλος που δοκιμάζει κάποια προώθηση νέας γενιάς; Είναι σίγουρα στη σφαίρα του δυνατού» είπε χαρακτηριστικά (σημειώνεται πως στις στρατιωτικές ασκήσεις οι «κόκκινοι» είναι οι δυνάμεις του εχθρού).

Ερωτηθείς σχετικά με το τι πιστεύει ο ίδιος, απάντησε πως θα έτεινε προς την εξήγηση ότι πρόκειται για κάποιο φαινόμενο που μπορεί να συμβεί- «υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούν να συμβούν, όπως τα φυσικά φαινόμενα που μπορούν να παρατηρηθούν. Επίσης πιστεύω ότι θα υπήρχε καλή πιθανότητα να έχουμε μια στιγμή Sputnik και να δοκιμάζονται νέες τεχνολογίες τύπου stealth ή επόμενης γενιάς».

Ο επικεφαλής της NASA σημείωσε επίσης ότι οι διαστημικές αποστολές καλά καλά δεν έχουν εξερευνήσει πλήρως την «αυλή» μας: «Ξέρετε, υπάρχουν φεγγάρια εκεί έξω…ο Εγκέλαδος, φεγγάρι του Κρόνου, έχει ωκεανό. Η Ευρώπη έχει ωκεανό. Έχει πολύπλοκη χημεία. Δεν θα μπορούσαμε να σας πούμε με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει ζωή στην ίδια μας την αυλή, πόσο μάλλον στα δισεκατομμύρια άλλα άστρα στον Γαλαξία, ή στα δύο τρισεκατομμύρια άλλους γαλαξίες εκεί έξω. Για αυτό η αποστολή της NASA είναι τόσο σημαντική» κατέληξε.