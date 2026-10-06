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Το γαλλικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τρίτη πως πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση του Μ51.3, νέας γενιάς βαλλιστικού πυραύλου για χρήση από υποβρύχια, επιδεικνύοντας την ισχύ της πυρηνικής αποτρεπτικής ισχύος που διαθέτει η Γαλλία εν μέσω των εντάσεων με τη Ρωσία.

Ο Μ51.3 εκτοξεύτηκε στα ανοιχτά της Βρετάνης χωρίς να φέρει πυρηνική κεφαλή, στο πλαίσιο επιχείρησης για την πιστοποίηση της δυνατότητας του πυρηνικού υποβρυχίου Le Vigilant να φέρει και χρησιμοποιεί το όπλο μετά από εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Άμυνας, η εκτόξευση έγινε χωρίς φορτίο και σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της χώρας.

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À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j’ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d’engins Le Vigilant. Très peu de nations disposent d’un tel savoir-faire. Félicitations à tous les acteurs de cette réussite exceptionnelle : DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group et Marine nationale. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre maîtrise technique sont la fierté de la France. Ce succès technique est une nouvelle démonstration de la crédibilité de notre dissuasion, dont la pérennité est assurée. Pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Pour protéger les Français dans la durée face aux menaces, j’ai engagé dès 2017 le renouvellement de nos moyens pour les décennies à venir. En dix ans, le budget de nos armées aura doublé. Nos futurs sous-marins stratégiques sont actuellement en chantier. Le programme de missiles stratégiques hypersoniques et manœuvrants, qui équiperont notre composante aérienne de dissuasion, a été lancé cette année. Notre dissuasion nucléaire nous protège et continuera à nous protéger. Vive la République et vive la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026

Αν και στη σχετική ανακοίνωση δεν υπήρξε αναφορά στη Ρωσία, η δοκιμή έλαβε χώρα αφού ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν προειδοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα τη Δύση να μην κλιμακώσει την αντιπαράθεση σχετικά με την Ουκρανία απειλώντας τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, μεταξύ της Πολωνίας και της Λιθουανίας: Η Μόσχα έχει τονίσει πως θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα για την προστασία του, αν χρειαστεί.

Το ΝΑΤΟ έχει πει πως οι ασκήσεις ή δραστηριότητές του δεν αποτελούν απειλή για τη ρωσική επικράτεια και ο Πούτιν έχει υποστηρίξει ότι η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί σε ευρωπαϊκή χώρα και ότι το μόνο που θέλει είναι ειρηνική συνύπαρξη.

«Σήμερα είμαστε ισχυρότεροι. Το μήνυμα απεστάλη δυνατά και καθαρά για όπου πρέπει να ληφθεί» δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τον Μάρτιο ανακοίνωσε πως η Γαλλία θα ενισχύσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο και άρχισε μια πρωτοβουλία για κοινές ασκήσεις με Ευρωπαίους εταίρους, πιθανή ανάπτυξη δυνάμεων ικανών για χρήση πυρηνικών όπλων σε συμμαχικό έδαφος και βαθύτερες διαβουλεύσεις.

Η Γαλλία δαπανά περίπου 5,6 δισ. ευρώ ετησίως για το πυρηνικό της οπλοστάσιο, που περιλαμβανει 290 όπλα εκτοξευόμενα από υποβρύχια και αεροσκάφη. Είναι το τέταρτο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο.

Με πληροφορίες από Reuters