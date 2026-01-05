Ενα μοντέλο περιεχομένου για ενήλικες, η οποία ήταν ετοιμοθάνατη μετά από βίαιη επίθεση που δέχρτηκε σε ένα πάρτι «Porta Potty» στο Ντουμπάι, μπορεί επιτέλους να περπατήσει ξανά.

Η 21χρονη Ουκρανή Μαρία Κοβάλτσουκ δέχτηκε βίαιη επίθεση σε ένα σεξ πάρτι τον Μάρτιο του 2025 και υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και στο πόδι, το οποίο απαιτούσε δέκα μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις για να θεραπευτεί.

Advertisement

Advertisement

Η Μαρία βρέθηκε σε κωματώδης κατάσταση στο δρόμο σε μια πλούσια γειτονιά του Ντουμπάι, πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση.

Μετά από σχεδόν 10 μήνες εντατικής αποκατάστασης, η Μαρία έδειξε με υπερηφάνεια την επιτυχή ανάρρωσή της.

🇷🇺 A Ukrainian model was nearly killed by rich Russians in Dubai. She gave her first interview… to a Russian propagandist.



Maria Kovalchuk, a Ukrainian OnlyFans model from Lviv, who was brutally beaten in Dubai by two Russian men, gave her first public statement — not to… pic.twitter.com/RdtEiaXSxF — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) July 21, 2025

Αφήνοντας πίσω την αναπηρική καρέκλα που την βοηθούσε να μετακινείται μετά την σχεδόν θανατηφόρα επίθεση, η Μαρία δήλωσε ότι «αναγεννιέται από τις στάχτες, μαθαίνει να ζει και να πιστεύει ξανά».

Μοιράστηκε ένα συγκινητικό βίντεο στο οποίο περπατάει σε μια χιονισμένη γέφυρα στη Νορβηγία, όπου υποβάλλεται σε θεραπεία.

Ένα τεράστιο χαμόγελο φωτίζει το πρόσωπο της νεαρής μοντέλου και μακιγιέζ καθώς κοιτάζει την κάμερα.

Advertisement

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of alleged violence & a cover-up.



Ukrainian OnlyFans model Maria Kovalchuk, 20, claims that CCTV footage of her final moments before she blacked out was erased by Dubai police in a cover-up after she was found severely injured… pic.twitter.com/2qfMbXQKbw — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) July 23, 2025

Άλλα βίντεο δείχνουν τη Μαρία να συνεχίζει την αποκατάστασή της με γιόγκα και να κάνει διατάσεις μαζί με τον προπονητή της.

Μιλώντας στους 42.000 ακόλουθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρία είπε ότι στην αρχή της θεραπείας της ένιωθε σαν «σπασμένη κούκλα».

Advertisement

«Συνέχεια αναρωτιόμουν πώς θα ζούσα με αυτούς τους τραυματισμούς, με αυτό το σημάδι, παραμορφωμένη… πώς θα συνέχιζα με κάποιο τρόπο τη ζωή μου», πρόσθεσε.

«Αλλά με την πάροδο του χρόνου, η αντίληψή μου για τον κόσμο άρχισε να αλλάζει.

Άρχισα να δίνω περισσότερη προσοχή στον εσωτερικό μου κόσμο και συνειδητοποίησα ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η εσωτερική σου κατάσταση — τι μαθαίνεις και τι νιώθεις.

Advertisement

Αλλά τα κατάφερα χάρη στην υποστήριξη των αγαπημένων μου και των φίλων μου. Και ένιωσα τη θεραπευτική δύναμη της αγάπης».

What began as a seemingly glamorous party at a luxury hotel in Dubai turned into a nightmare for Ukrainian model Maria Kovalchuk.



The 20-year-old woman alleges that she was brutally tortured by a group of “rich kids” during a party at a five-star hotel.



The men treated her… pic.twitter.com/U8GtwcMaF1 — Mazelit Airaksinen 🇺🇸 🇮🇱🎗 (@Mazelit_) December 4, 2025

Η Μαρία δηλώνει ότι δεν έχει καμία μνήμη από τον φερόμενο «βασανισμό» της.

Advertisement

Είχε «τρεις επεμβάσεις στο ένα πόδι, τρεις στο άλλο, δύο στη σπονδυλική στήλη και μία στην ωμοπλάτη», δήλωσε η μητέρα της, Άννα, υποστηρίζοντας ότι η κόρη της υπέστη άγριους ξυλοδαρμούς.

Advertisement

«Της έκοψαν το πρόσωπο με μαχαίρι και της έγδαραν το κεφάλι», είπε.

«Έγινε με μαχαίρι από το κέντρο του κεφαλιού μέχρι το μάτι και της έκοψαν τα μαλλιά».

Η οικογένεια αποκάλυψε ότι τα ιατρικά έξοδα της 20χρονης για τις πολυάριθμες χειρουργικές επεμβάσεις καλύφθηκαν πλήρως από την αστυνομία του Ντουμπάι, εν μέσω υπόνοιων για συγκάλυψη της υπόθεσης.

Advertisement