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Ένα μικρό νησί ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία ξεχωρίζει για έναν ιδιαίτερο κανόνα στους δρόμους του: σε μεγάλο μέρος του οδικού του δικτύου δεν υπάρχουν γενικά όρια ταχύτητας.

Το Isle of Man είναι γνωστό παγκοσμίως για το Tourist Trophy (TT), τον ιστορικό αγώνα μοτοσικλετών που διεξάγεται σχεδόν κάθε χρόνο από το 1907, όμως αποτελεί και μοναδική περίπτωση στην Ευρώπη όσον αφορά την οδική κυκλοφορία. Ως αυτοδιοικούμενη κτήση του βρετανικού Στέμματος, διαθέτει δικό του κοινοβούλιο, το οποίο θεσπίζει ανεξάρτητη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την κυκλοφορία και τα όρια ταχύτητας.

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Στις κατοικημένες περιοχές ισχύουν κανονικά όρια 30 ή 50 χλμ./ώρα (20 και 30 mph αντίστοιχα). Ωστόσο, εκτός αυτών των περιοχών, οι οδηγοί μπορούν να κινούνται χωρίς προκαθορισμένο ανώτατο όριο ταχύτητας. Παρόλα αυτά, η επικίνδυνη ή απερίσκεπτη οδήγηση εξακολουθεί να τιμωρείται αυστηρά, ενώ αρκετοί από τους δρόμους του νησιού είναι στενοί, με συνεχείς στροφές και περιορισμένη ορατότητα, απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή.

Ειδικοί περιορισμοί ισχύουν για τους νέους οδηγούς, οι οποίοι κατά τον πρώτο χρόνο από την απόκτηση του διπλώματος, που μπορεί να γίνει από την ηλικία των 16 ετών, δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τα 80 χλμ./ώρα.

Χάρη στο μικρό του μέγεθος, οποιοδήποτε σημείο του νησιού είναι προσβάσιμο μέσα σε περίπου μία ώρα με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με το BBC, σε δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε το 2006, οι κάτοικοι απέρριψαν την πρόταση για την επιβολή γενικού ορίου ταχύτητας σε όλο το νησί, διατηρώντας έτσι ένα από τα πιο ασυνήθιστα καθεστώτα οδικής κυκλοφορίας στον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην Ευρώπη, η οδήγηση χωρίς γενικό όριο ταχύτητας επιτρέπεται επίσης σε ορισμένα τμήματα του γερμανικού δικτύου Autobahn.