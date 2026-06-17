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Το πέρασμα του Ορμούζ δεν είναι απλώς ένα στενό θαλάσσιο σημείο ανάμεσα στο Ιράν και στο Ομάν. Είναι ο διακόπτης μιας ολόκληρης παγκόσμιας οικονομίας. Και τώρα, μετά τον πόλεμο, τις επιθέσεις σε πλοία, τα ναρκοπέδια φόβου και την ακινησία εκατοντάδων σκαφών στον Περσικό Κόλπο, το ερώτημα δεν είναι μόνο πότε θα ανοίξει ξανά κανονικά. Είναι αν θα ανοίξει όπως ήταν πριν: ελεύθερο, χωρίς διόδια, χωρίς άδεια διέλευσης, χωρίς «πάσο».

Το σενάριο που μεταφέρει το Politico και αναπαράγεται από διεθνή μέσα είναι ενδεικτικό της νέας πραγματικότητας: η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει, μεταξύ άλλων προτάσεων, ένα είδος «VIP pass» για τα πλοία που θα θέλουν να περάσουν γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια από τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι πλοιοκτήτες θα μπορούσαν να καταβάλλουν τέλος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για ταχεία διέλευση, πιθανόν με συνοδεία μονάδων του αμερικανικού ναυτικού.

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Η ιδέα παρουσιάζεται ως πρακτική λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα: οι ναυτιλιακές δεν επιστρέφουν εύκολα σε μια περιοχή όπου η ειρήνη παραμένει εύθραυστη και τα ασφαλιστήρια, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν καλύπτουν πλέον κανονικά τη διέλευση. Πίσω όμως από την τεχνική γλώσσα της «ασφάλισης», της «συνοδείας» και της «ταχείας εξυπηρέτησης» κρύβεται μια βαθύτερη μεταβολή: η ελεύθερη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ αρχίζει να μετατρέπεται σε υπηρεσία υψηλού ρίσκου, άρα και υψηλού κόστους.

Το πρόβλημα δεν γεννήθηκε σήμερα. Το Ιράν έχει ήδη επιχειρήσει να εγκαθιδρύσει ένα δικό του καθεστώς ελέγχου. Το Associated Press μετέδωσε ότι η Τεχεράνη κινήθηκε προς ένα de facto «toll booth» καθεστώς, ζητώντας από πλοία να δίνουν στοιχεία για φορτίο, πλήρωμα, ιδιοκτησία και προορισμό, να κινούνται μέσω διαδρομών πιο κοντά στις ιρανικές ακτές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να πληρώνουν για να περάσουν. Σύμφωνα με την ίδια εικόνα που μετέφερε και η Lloyd’s List Intelligence, τουλάχιστον δύο πλοία φέρονται να πλήρωσαν σε γουάν.

Η Ουάσιγκτον το αντιμετώπισε ως εκβιασμό. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε κυρώσεις κατά της λεγόμενης Persian Gulf Strait Authority, κατηγορώντας την ότι λειτουργεί σε συντονισμό με τους Φρουρούς της Επανάστασης για να συλλέγει παράνομα τέλη, να απαιτεί «άδεια» διέλευσης και να κατευθύνει πλοία μέσω ιρανικά ορισμένων διαδρομών. Η OFAC προειδοποίησε ότι ακόμη και η συνεργασία ή η λήψη υπηρεσιών από αυτή την αρχή μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο κυρώσεων.

Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη αντίφαση. Η Ουάσιγκτον απορρίπτει τα ιρανικά διόδια ως παράνομα, αλλά η ίδια συζητά ένα σύστημα επί πληρωμή για αμερικανική συνοδεία. Η διαφορά, όπως θα την παρουσιάσουν οι ΗΠΑ, είναι ότι δεν πρόκειται για «τέλος διέλευσης» στο ίδιο το στενό, αλλά για ειδική υπηρεσία προστασίας. Στην πράξη όμως, για τον πλοιοκτήτη, τον ασφαλιστή και τελικά τον καταναλωτή, το αποτέλεσμα μοιάζει ίδιο: το Ορμούζ αποκτά εισιτήριο.

Και αυτό είναι το σημείο που αντιλαμβάνονται όλοι στις αγορές. Είτε το τέλος λέγεται ιρανικό toll, είτε αμερικανικό VIP pass, είτε πολεμικό ασφάλιστρο, είτε κόστος συνοδείας, κάποιος θα πληρώσει. Και στο τέλος θα πληρώσουν οι ναύλοι, τα φορτία, η ενέργεια, τα λιπάσματα, τα τρόφιμα, η βιομηχανία.

Η σημασία του Ορμούζ εξηγεί γιατί η συζήτηση παίρνει τέτοιες διαστάσεις. Η αμερικανική Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών υπολογίζει ότι το 2024 περνούσαν από τα Στενά περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ποσότητα αντίστοιχη με περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης υγρών πετρελαίου. Η ίδια πηγή σημειώνει ότι πολύ λίγες εναλλακτικές υπάρχουν αν το πέρασμα κλείσει.

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Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας δίνει ακόμη πιο αποκαλυπτική εικόνα: περίπου το 25% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου πέρασε από το Ορμούζ το 2025, ενώ πάνω από 110 δισ. κυβικά μέτρα LNG διακινήθηκαν από εκεί. Για το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι εξαγωγές LNG εξαρτώνται σχεδόν ολοκληρωτικά από τη συγκεκριμένη αρτηρία. Παράλληλα, πάνω από το 30% του παγκόσμιου εμπορίου ουρίας και σημαντικό μέρος του εμπορίου αμμωνίας και φωσφορικών περνά επίσης από τα Στενά, κάτι που συνδέει άμεσα το Ορμούζ και με τις τιμές των τροφίμων.

Γι’ αυτό και οι πλοιοκτήτες δεν πείθονται από πολιτικές δηλώσεις. Το Reuters μετέδωσε από την Αθήνα ότι οι ναυτιλιακοί παράγοντες ζητούν ξεκάθαρους κανόνες πριν επιστρέψουν σε κανονικές διελεύσεις. Ο γενικός γραμματέας του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκες, έθεσε ως προτεραιότητα τις εγγυήσεις ασφαλείας και την απομάκρυνση ναυτικών από τη ζώνη σύγκρουσης, ενώ στελέχη της ναυτιλίας μιλούν για ανάγκη συγκεκριμένου πλαισίου: ποιος επιτρέπει, ποιος προστατεύει, ποιος ασφαλίζει, ποιος ευθύνεται.

Η εικόνα στο πεδίο παραμένει βαριά. Το Reuters ανέφερε στις αρχές Ιουνίου ότι εκατοντάδες πλοία και περίπου 20.000 ναυτικοί παρέμεναν εγκλωβισμένοι ή καθηλωμένοι στην περιοχή, καθώς οι διαχειριστές πλοίων και οι ασφαλιστές ζητούσαν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλούς διέλευσης. Ακόμη και μετά την ανακοίνωση αμερικανοϊρανικού πλαισίου συμφωνίας, οι Ιάπωνες πλοιοκτήτες δήλωσαν ότι περιμένουν λεπτομέρειες και εκκαθάριση πιθανών ναρκών προτού δώσουν πράσινο φως στα πλοία τους.

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Στο μεταξύ, οι αγορές αντιδρούν σε κάθε σημάδι αποκλιμάκωσης. Το Reuters μετέδωσε ότι τουλάχιστον τρία δεξαμενόπλοια με ιρανικό πετρέλαιο πέρασαν μετά το πλαίσιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, μεταφέροντας συνολικά περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ οι προσδοκίες για αύξηση της προσφοράς έστειλαν τις τιμές του πετρελαίου σε χαμηλά τριμήνου. Όμως η αγορά γνωρίζει ότι άλλο πράγμα είναι να περάσουν λίγα πλοία και άλλο να αποκατασταθεί μια παγκόσμια αρτηρία.

Το νομικό ζήτημα είναι εξίσου κρίσιμο. Η αρχή της ελεύθερης και ειρηνικής ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμέλιο του διεθνούς εμπορίου. Το AP, επικαλούμενο ειδικούς στο δίκαιο της θάλασσας, σημειώνει ότι η επιβολή διοδίων στο Ορμούζ συγκρούεται με τη λογική της «αβλαβούς διέλευσης» και θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ελλάδα, ως μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη, αντέδρασε έντονα: ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε στο CNN ότι η δημιουργία ενός ιρανικού «toll booth» για κάθε πλοίο που περνά από τα Στενά θα ήταν «εντελώς απαράδεκτη» και επικίνδυνο προηγούμενο για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Αλλά η συζήτηση έχει ήδη ξεφύγει από το αν τα διόδια είναι νόμιμα. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν η παγκόσμια ναυτιλία μπορεί πλέον να λειτουργήσει χωρίς κάποιον μηχανισμό πληρωμένης ασφάλειας σε περιοχές όπου το κράτος, ο πόλεμος και η αγορά γίνονται ένα ενιαίο πεδίο συναλλαγής.

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Το Ορμούζ δείχνει το μέλλον των κρίσιμων περασμάτων. Όποιος ελέγχει τον κίνδυνο, ελέγχει και την τιμή. Και όποιος ελέγχει την τιμή σε ένα σημείο από το οποίο περνά το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ενέργειας, αποκτά πολιτική δύναμη πολύ μεγαλύτερη από το γεωγραφικό του μέγεθος.

Το «VIP pass» μπορεί να μείνει τελικά στο συρτάρι. Μπορεί να παρουσιαστεί αλλιώς. Μπορεί να αντικατασταθεί από υποχρεωτική ασφάλιση, διεθνή συνοδεία, ναυτικό συνασπισμό ή ένα νέο καθεστώς αδειοδότησης. Αλλά η ουσία δεν αλλάζει: μετά την κρίση, το Ορμούζ δύσκολα θα επιστρέψει ακριβώς όπως ήταν.

Και αυτή είναι η είδηση. Δεν είναι απλώς ότι εξετάζεται ένα πάσο για τα δεξαμενόπλοια. Είναι ότι μια από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη μπαίνει σε εποχή όπου η ελεύθερη διέλευση παύει να θεωρείται αυτονόητη. Όταν συμβαίνει αυτό στο Ορμούζ, το κόστος δεν μένει ποτέ στο Ορμούζ. Φτάνει μέχρι την αντλία, το ράφι, το εργοστάσιο και τον λογαριασμό κάθε οικονομίας.

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