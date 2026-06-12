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Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε το απόγευμα της Παρασκευής (12/6) ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Οπως πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X, το Ισλαμαμπάντ συνεργάζεται με τις δύο πλευρές προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα επόμενα βήματα. «Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα».

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Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών,Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι το «Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ» για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν «δεν ήταν ποτέ πιο κοντά».

The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.



In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course. June 12, 2026

Ωστόσο, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να αποφύγουν τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του έως ότου οριστικοποιηθεί.

Ο Αραγτσί ανέφερε ότι το Ιράν θα κοινοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες στο κοινό εν ευθέτω χρόνω, στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε ως την «υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση της Τεχεράνης».

Αραγτσί: Μία συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν πιο κοντά από ποτέ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε νωρίτερα και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ο οποίος δήλωσε ότι ένα «Μνημόνιο Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ» για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν «δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά».



Ωστόσο, ο Αραγτσί προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί.



Τέλος, τόνισε ότι η Τεχεράνη θα κοινοποιήσει δημοσίως όλες τις λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνω, σε αυτό που χαρακτήρισε υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.



Τραμπ για Ιρανούς: Είναι ανέντιμοι, οι όροι που διέρρευσαν δεν έχουν καμία σχέση με όσα συμφωνήθηκαν γραπτώς

Παράλληλα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε κατά του Ιράν, αμφισβητώντας τις πληροφορίες που, σύμφωνα με τον ίδιο, διοχετεύθηκαν στον Τύπο σχετικά με το περιεχόμενο συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.



«Οι όροι που διέρρευσε το Ιράν δεν έχουν καμία σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς» τόνισε χαρακτηριστικά.



«Όσα είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια» έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «πολύ ανέντιμους ανθρώπους» με τους οποίους, όπως υποστήριξε, «δεν υπάρχει καλή πίστη στις διαπραγματεύσεις».



Παράλληλα, αναφέρθηκε σε περιστατικό που σημειώθηκε χθες το βράδυ και αφορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά ινδικών πλοίων που εξέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.



Ο Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό «εντελώς απαράδεκτο», απευθύνοντας αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν. «Καλύτερα να συμμαζευτούν και μάλιστα γρήγορα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.