Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε βομβιστική επίθεση με στόχο τρένο που μετέφερε στρατιωτικούς στην επαρχία Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, όπως δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

Στα θύματα της επίθεσης, που έγινε στην πρωτεύουσα της επαρχίας, την Κουέτα, περιλαμβάνονται στρατιωτικοί, ενώ περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

A massive explosion was heard in Quetta, Balochistan province of Pakistan. Local sources said that a bomb exploded near a paramilitary installation close to a passing train. “Two bogeys have been derailed due to the impact of the explosion”. It was not immediately clear what was… pic.twitter.com/WaSuxikn6d — Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous) May 24, 2026

#BREAKING: A deadly suicide attack near a railway track in Quetta has killed at least 26 people and injured around 70 others. Several coaches of the Jaffar Express reportedly derailed following the blast.#Quetta #Balochistan #Pakistan #JaffarExpress #Explosion #Blast… pic.twitter.com/SUuhRbka88 May 24, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρένο που μετέφερε στρατιωτικούς και μέλη των οικογενειών τους συνέδεε την Κουέτα με την Πεσαβάρ, στο βορειοδυτικό Πακιστάν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το Μπαλουτσιστάν είναι η φτωχότερη και μεγαλύτερη επαρχία του Πακιστάν. Οι βελούχοι αυτονομιστές κατηγορούν την κυβέρνηση του Πακιστάν ότι εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους της περιοχής χωρίς να ωφελείται από αυτό ο τοπικός πληθυσμός.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, France 24