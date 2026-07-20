Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Νέα Υόρκη και συμμετείχε στην απονομή των μεταλλίων και του τροπαίου στην εθνική ομάδα της Ισπανίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρέμεινε στο βάθρο μετά την παράδοση του κυπέλλου, προκαλώντας αμηχανία στους ποδοσφαιριστές και στον Τζάνι Ινφαντίνο που του ζητούσαν να αποχωρήσει.

Κατά την τελετή απονομής της Αργεντινής, ο Κριστιάν Ρομέρο φέρεται να προσπέρασε τον Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να τον χαιρετήσει, γεγονός που προκάλεσε σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα.

Η παρουσία του Αμερικανού προέδρου στο στάδιο προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις από τους φιλάθλους, οι οποίοι αντέδρασαν με χειροκροτήματα αλλά και με αποδοκιμασίες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε από κοντά τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Νέα Υόρκη και συμμετείχε στην τελετή απονομής μετά τη νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση. Ωστόσο, η παρουσία του στο βάθρο εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της βραδιάς.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, προκειμένου να συμμετάσχει στις απονομές των μεταλλίων και του τροπαίου. Οι δύο άνδρες συνεχάρησαν διαιτητές και ποδοσφαιριστές, πριν υποδεχθούν τους παίκτες της Ισπανίας για τη στιγμή της στέψης.

Advertisement

Advertisement

It happened again! Trump lingers on the stage as Infantino tries to direct him off of it so Spain can lift the World Cup trophy. 🤣 pic.twitter.com/ZvZSb67wbL — Michael J. Duarte (@michaeljduarte) July 19, 2026

Ο Τραμπ παρέδωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο στον αρχηγό της Ισπανίας, Ρόδρι, όμως στη συνέχεια παρέμεινε πάνω στο βάθρο, συνεχίζοντας να χαιρετά τους ποδοσφαιριστές, την ώρα που εκείνοι ετοιμάζονταν να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τίτλου.

Η παραμονή του μπροστά από την ομάδα δημιούργησε αμηχανία, καθώς αρκετοί παίκτες, αλλά και ο Τζάνι Ινφαντίνο, φάνηκαν να του κάνουν διακριτικά νόημα ότι είχε έρθει η στιγμή να αποχωρήσει από το κέντρο της σκηνής, ώστε να ξεκινήσει η καθιερωμένη φωτογράφιση και οι πανηγυρισμοί με το τρόπαιο. Τελικά, ο Αμερικανός πρόεδρος μετακινήθηκε στο πλάι, παρακολουθώντας τους πανηγυρισμούς και χειροκροτώντας τους νέους πρωταθλητές κόσμου.

Νωρίτερα είχε συμμετάσχει και στην απονομή των ασημένιων μεταλλίων στους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής, ανάμεσά τους και ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη συγκίνηση την τελευταία του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

President Donald J. Trump presents the World Cup Trophy to Spain, the 2026 @FIFAWorldCup Champions! 🏆 pic.twitter.com/SHsoBhYm1b — The White House (@WhiteHouse) July 19, 2026

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολιάστηκε επίσης η στάση του Κριστιάν Ρομέρο, καθώς αρκετοί χρήστες υποστήριξαν ότι ο αμυντικός της Αργεντινής προσπέρασε τον Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να τον χαιρετήσει, παραλαμβάνοντας το μετάλλιό του από τον Τζάνι Ινφαντίνο και συνεχίζοντας προς τους συμπαίκτες του.

Η παρουσία του Αμερικανού προέδρου στο MetLife Stadium προκάλεσε αντιδράσεις και στις εξέδρες, καθώς κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής ακούστηκαν τόσο χειροκροτήματα όσο και αποδοκιμασίες από μέρος των φιλάθλων, με τα σχετικά βίντεο να κάνουν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.