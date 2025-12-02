Φωτογραφίες από το «πριν» και το «μετά» στο ταξίδι της «κυνηγώντας τον Ιησού» ανέβασε στο Ίντερνετ η θρυλική πορνοστάρ Jenna Jameson.

«Θεραπεύτηκα…κυνηγώντας τον Ιησού και κατακτώντας τον φόβο. Έκανα πολύ δρόμο τα τελευταία χρόνια και με συναρπάζει να δω πού θα με πάει η πίστη μου» γράφει στην ανάρτησή της στο Instagram, η οποία συνοδεύεται από μία φωτογραφία όπου φαίνεται με πολλά κιλά και μία από το τώρα, όπου τα έχει χάσει.

Κατά καιρούς έχει ανεβάσει στο Instagram πολλές φωτογραφίες με την ίδια με παραπάνω κιλά στο παρελθόν συγκριτικά με το «τώρα», με πολλούς χρήστες να την επιδοκιμάζουν.

Η 51χρονη πλέον Jameson, το κανονικό όνομα της οποίας είναι Jenna Marie Massoli), είχε ανακοινώσει την απόσυρσή της από την πορνογραφική βιομηχανία το 2008. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του US Weekly, ασπάστηκε τον ιουδαϊσμό το 2015 και μια δεκαετία μετά δήλωσε πως ξαναβρήκε την πίστη της και επέστρεψε στον χριστιανισμό.

Με πληροφορίες από Fox, US Weekly