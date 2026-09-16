Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το κοκκινόχειλο νυχτεριδόψαρο είναι ένα υπαρκτό θαλάσσιο είδος που ενδημεί στα νερά γύρω από τα νησιά Γκαλαπάγκος.

Το ψάρι διαθέτει έντονα κόκκινα χείλη και μια ασυνήθιστη μορφολογία σώματος που έχει προσαρμοστεί πλήρως στη ζωή στον βυθό.

Αντί να κολυμπά, το συγκεκριμένο είδος χρησιμοποιεί τα ειδικά διαμορφωμένα θωρακικά και κοιλιακά πτερύγιά του για να περπατά πάνω στον πυθμένα.

Το ψάρι συναντάται σε σχετικά ρηχά νερά, σε βάθη που κυμαίνονται από λίγα μέτρα έως περίπου εκατόν είκοσι μέτρα.

Η ιδιαίτερη εμφάνιση και ο τρόπος μετακίνησής του έχουν καταστήσει το είδος αντικείμενο ευρείας προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μοιάζει περισσότερο με πλάσμα βγαλμένο από ταινία κινουμένων σχεδίων παρά με πραγματικό θαλάσσιο ζώο. Κι όμως, το red-lipped batfish (Ogcocephalus darwini), που σε ελεύθερη μετάφραση αποδίδεται ως «κοκκινόχειλο νυχτεριδόψαρο», είναι απολύτως υπαρκτό και ζει στα νερά γύρω από τα νησιά Γκαλαπάγκος.

Τα έντονα κόκκινα χείλη του και το ιδιαίτερο σχήμα του το έχουν κάνει viral στα social media, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν την ασυνήθιστη εμφάνισή του. Αυτό που εντυπωσιάζει ακόμη περισσότερο, όμως, είναι ο τρόπος με τον οποίο μετακινείται: αντί να κολυμπά όπως τα περισσότερα ψάρια, κινείται πάνω στον βυθό χρησιμοποιώντας τα πτερύγιά του σαν μικρά «πόδια».

Advertisement

Advertisement

This is a red-lipped batfish. 🐟👄



The species, which is endemic to the Galápagos Islands, walks around the seafloor using four fins that resemble feet.



Red-lipped batfish do not have actual legs but modified pectoral and pelvic fins that resemble legs.



Scientists believe its… pic.twitter.com/Q07zdd6w0t — Oli London (@OliLondonTV) July 29, 2025

Ζει στον βυθό και όχι στα ακραία βάθη

Παρά την εντύπωση που μπορεί να δημιουργεί η ονομασία του, το red-lipped batfish δεν είναι ένα ψάρι που ζει στα ακραία βάθη του ωκεανού. Πρόκειται για βενθικό είδος, το οποίο συναντάται σε σχετικά ρηχά νερά για τα δεδομένα της θάλασσας, από βάθη λίγων μέτρων έως περίπου 120 μέτρα.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο στην εμφάνισή του είναι φυσικά τα έντονα κόκκινα χείλη, ενώ ολόκληρη η μορφολογία του σώματός του έχει προσαρμοστεί στις συνθήκες ζωής στον πυθμένα.

Ιδιαίτερο ρόλο στην κίνησή του παίζουν τα θωρακικά και κοιλιακά πτερύγια, τα οποία έχουν εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να το βοηθούν να μετακινείται πάνω στην επιφάνεια του βυθού. Η κίνησή του αυτή δημιουργεί την εντύπωση ότι το ψάρι «περπατά».

Wygląda jak film AI, ale to w 100% prawdziwe stworzenie!

Ogcocephalus darwini (ang. Red-lipped batfish) – ryba która w toku ewolucji postanowiła zrezygnować z pływania na rzecz… eleganckiego spaceru po dnie oceanu.

Myślę że tak wyglądała ewolucja

Wystarczy poczekać aż wyjdzie… pic.twitter.com/nIoV236VWF — Robert Karcher 🇵🇱🇩🇪🇪🇺 (@Robert08938405) September 15, 2026

Το red-lipped batfish ανήκει στην οικογένεια Ogcocephalidae, μια ομάδα ψαριών που έχει αναπτύξει ιδιαίτερες ανατομικές και κινητικές προσαρμογές για τη ζωή κοντά στον πυθμένα. Τα Γκαλαπάγκος αποτελούν έναν από τους πιο γνωστούς τόπους στον κόσμο για τη μοναδική βιοποικιλότητά τους και τα ιδιαίτερα είδη που φιλοξενούν. Ανάμεσά τους, το red-lipped batfish έχει καταφέρει να ξεχωρίσει χάρη στην ασυνήθιστη εμφάνιση και τον διαφορετικό τρόπο μετακίνησής του.

Το συγκεκριμένο είδος δεν είναι προσαρμοσμένο για να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις κολυμπώντας. Αντίθετα, ο κύκλος ζωής του είναι στενά συνδεδεμένος με τον βυθό, όπου κινείται και αναζητά την τροφή του.

Έτσι, το βίντεο που έγινε viral στα social media δεν παρουσιάζει κάποιο «τέρας της αβύσσου», όπως θα μπορούσε να υποθέσει κανείς βλέποντας την παράξενη μορφή του. Πρόκειται για ένα πραγματικό ψάρι των Γκαλαπάγκος, το οποίο έχει εξελίξει έναν από τους πιο ασυνήθιστους τρόπους μετακίνησης που συναντώνται στον θαλάσσιο κόσμο.