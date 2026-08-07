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Σοκ έχει προκαλέσει στην Ουγκάντα η δολοφονία του 27χρονου διεθνούς ποδοσφαιριστή Ντέιβιντ Οουόρι, ο οποίος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό κατά τη διάρκεια ληστείας.

Η επίθεση σημειώθηκε την Τρίτη κοντά στο σπίτι του στην Καμπάλα, όταν ληστές επιχείρησαν να του αφαιρέσουν το κινητό τηλέφωνο και άλλα προσωπικά του αντικείμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Οουόρι αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να τον ξυλοκοπήσουν βάναυσα, χρησιμοποιώντας ακόμη και κομμάτια από πλάκες πεζοδρομίου, αφήνοντάς τον αναίσθητο.

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CLUB STATEMENT



It is with profound sorrow that we announce the untimely passing of our captain, David Owori, who had been receiving treatment at Case Clinic following an attack by suspected thugs.



Our deepest condolences and prayers are with his family.



Rest in peace, Captain.… pic.twitter.com/8YjXoPDQf9 — SC Villa (@SCVillaJogoo) August 5, 2026

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε την επόμενη ημέρα.

One of Uganda's best known footballers has been killed in a street robbery in the country's capital, Kampala.



David Owori, aged 27, captained SC Villa as a midfielder in the Ugandan Premier League. pic.twitter.com/cInNLLHrIx — Channel 4 News (@Channel4News) August 6, 2026

Ο Οουόρι ήταν αρχηγός της SC Villa, της πιο επιτυχημένης ομάδας της Ουγκάντας σε επίπεδο πρωταθλημάτων, ενώ είχε φορέσει και τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας. Στην καριέρα του είχε επίσης αγωνιστεί στην ισπανική Vélez CF και στη σουηδική Utsiktens BK.

Heartbreak beyond words. 💔



David Owori's wife was overcome with emotion as she bid farewell to her beloved husband. The pain of losing a loved one is immeasurable, and today's tears reflected the deep loss felt by his family and everyone whose lives he touched.@SCVillaJogoo pic.twitter.com/wJ97gIMWjf — Sports Lens (@sportslens1) August 6, 2026

Με ανακοίνωσή της, η SC Villa ζήτησε από τις αρμόδιες Αρχές να εντοπίσουν και να τιμωρήσουν τους υπεύθυνους για τη δολοφονική επίθεση.

The football family has come together to say goodbye to captain David Owori 💔



His body is at St. Peter’s Church, Nsambya for Mass, before tonight’s vigil at Lukuli Playground.



He passed away yesterday at Case Hospital.



Forever remembered. Forever missed. 🕯️

📷Galaxy Tv pic.twitter.com/5ppqC7yhlS — SpiceFM 89.9 Hoima (@SpiceFMHoima) August 6, 2026

Η κηδεία του ποδοσφαιριστή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, με τη σύζυγό του να ξεσπά σε λυγμούς κατά το τελευταίο «αντίο».