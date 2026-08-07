Σοκ έχει προκαλέσει στην Ουγκάντα η δολοφονία του 27χρονου διεθνούς ποδοσφαιριστή Ντέιβιντ Οουόρι, ο οποίος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό κατά τη διάρκεια ληστείας.
Η επίθεση σημειώθηκε την Τρίτη κοντά στο σπίτι του στην Καμπάλα, όταν ληστές επιχείρησαν να του αφαιρέσουν το κινητό τηλέφωνο και άλλα προσωπικά του αντικείμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Οουόρι αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να τον ξυλοκοπήσουν βάναυσα, χρησιμοποιώντας ακόμη και κομμάτια από πλάκες πεζοδρομίου, αφήνοντάς τον αναίσθητο.
Ο 27χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε την επόμενη ημέρα.
Ο Οουόρι ήταν αρχηγός της SC Villa, της πιο επιτυχημένης ομάδας της Ουγκάντας σε επίπεδο πρωταθλημάτων, ενώ είχε φορέσει και τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας. Στην καριέρα του είχε επίσης αγωνιστεί στην ισπανική Vélez CF και στη σουηδική Utsiktens BK.
Με ανακοίνωσή της, η SC Villa ζήτησε από τις αρμόδιες Αρχές να εντοπίσουν και να τιμωρήσουν τους υπεύθυνους για τη δολοφονική επίθεση.
Η κηδεία του ποδοσφαιριστή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, με τη σύζυγό του να ξεσπά σε λυγμούς κατά το τελευταίο «αντίο».