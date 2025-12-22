Μια τουρίστρια από την Κίνα γλίτωσε παρά τρίχα τον θάνατο όταν την παρέσυρε κύμα ενώ πόζαρε για φωτογραφία σε επικίνδυνο σημείο σε τουριστικό προορισμό στην Αίγυπτο.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της Daily Mail, επισκεπτόταν τη Μάρσα Ματρούχ και βρισκόταν σε ένα γραφικό σημείο, όταν έλαβε χώρα το περιστατικό. Εικόνες από το περιστατικό κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνική δικτύωσης στις 7 Δεκεμβρίου.

Advertisement

Advertisement

Το κύμα την παρέσυρε και την πήρε μαζί του στη θάλασσα, ωστόσο κατάφερε να γυρίσει στην ακτή επειδή έπιασε ένα σκοινί που ήταν εκεί. Μετά το συμβάν είπε σε τοπικά ΜΜΕ ότι ήταν πολύ τυχερή που υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα και θα είναι πιο προσεκτική στο μέλλον.