Τούρκος εισαγγελέας διέταξε να τεθούν υπό κράτηση 48 ύποπτοι, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος της συνοικίας Μπαϊράμπασα στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά, όπως μετέδωσε το Σάββατο το TRT Haber.

Η αστυνομία πραγματοποίησε το πρωί επιδρομές σε 72 τοποθεσίες για την κατάσχεση εγγράφων και τη σύλληψη υπόπτων για κατηγορίες περί κατάχρησης, δωροδοκιών, «στημένων» διαγωνισμών κ.α. Σε ανάρτηση στο Χ ο δήμαρχος Μπαϊράμπασα, Χασάν Μουτλού, του αντιπολιτευόμενου CHP (Ρεπουμπλικανικό Κόμμα) είπε ότι δεν είχε τίποτα να κρύψει και χαρακτήρισε την έρευνα «πολιτική επιχείρηση που στηρίζεται σε αβάσιμες συκοφαντίες».

Οι κρατήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα εν μέσω ενός μεγάλου κύματος καταστολής σε βάρος του CHP και των δήμων που ελέγχει αυτό, στο πλαίσιο του οποίου έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί εκατοντάδες μέλη του κόμματος.

Με πληροφορίες από Reuters