Σε 25 χρόνια φυλακή καταδικάστηκε ένας Ουκρανός πριν από 2 χρόνια, στις 10 Νοεμβρίου 2023, παρέσυρε και σκότωσε με το αυτοκίνητό του τους δύο άνδρες που τον λήστεψαν με απειλή όπλου στην Αττάλεια της Τουρκίας, αρπάζοντας μια τσάντα με 35.000 ευρώ.

Κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει τον 37χρονο Ντίμτρο Τσούμπαν να καταδίωκει και τους δράστες Μουράτ Ορχάν και Ελνούρ Μπεντούλντ αμέσως μετά τη ληστεία σε βάρος του. Στις σοκαριστικές εικόνες φαίνεται τη στιγμή που ο Τσούμπαν τους εμβολίζει με ταχύτητα και τους πετάει σε έναν τοίχο με το αυτοκίνητό του.

Advertisement

Advertisement

🤯A man from Odesa gets 25 years in Turkey — for running over the robbers who attacked him



A Turkish court has handed a harsh sentence to Odesa resident Dmytro Chaban. He received 25 years in prison for running over two attackers who had assaulted him.



According to… pic.twitter.com/t52OJ1lBmb — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2025

Αρχικά στον 37χρονο Ουκρανό είχε επιβληθεί ποινή ισοβίων αλλά τελικά μειώθηκε σε 25 χρόνια με το ελαφρυντικό της άδικης πρόκλησης.

Το δικαστήριο καταδίκασε σε 10ετη φυλάκιση και τον Γιουνούς Εμρέ, ο οποίος εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου στην ένοπλη ληστεία του Νοεμβρίου του 2023.