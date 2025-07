Ο ανταποκριτής του BBC Μαρκ Λόουεν συνελήφθη, παρέμεινε υπό κράτηση επί 17 ώρες και απελάθηκε από την Τουρκία, όπου έκανε ρεπορτάζ για τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις της χώρας εδώ και χρόνια.

Ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας δήλωσε ότι ο Λόουεν, ο οποίος εκτός από την Τουρκία, έχει εργαστεί και σε Ελλάδα, Ιταλία και Σερβία, συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη την Τετάρτη, αφού βρισκόταν εκεί για αρκετές ημέρες για να καλύψει τις διαδηλώσεις, οι οποίες προκλήθηκαν από τη σύλληψη την περασμένη εβδομάδα του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Eκρέμ Ιμάμογλου.

📣 Some news about me:

Yesterday (Wednesday) I was detained by police in Istanbul, held for 17 hours and then deported from Turkey to the UK. Told I was “a threat to public order”. In the country I lived in – and love.

Journalism is not a crime.

Here’s the BBC’s statement: pic.twitter.com/vhw7BHlbnn