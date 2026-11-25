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Η Γενική Εισαγγελία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για 35 άτομα, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται δύο γνωστοί Τούρκοι ηθοποιοί.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση 24 άτομα, ενώ οι έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.

Τα στοιχεία της έρευνας βασίστηκαν σε καταθέσεις μαρτύρων, απολογίες υπόπτων και εξέταση ψηφιακών πειστηρίων που κατασχέθηκαν από τις Αρχές.

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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά και πορνεία. Συνολικά, οι Αρχές εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για 35 άτομα, ενώ ανάμεσα στους υπόπτους βρίσκονται και δύο γνωστοί Τούρκοι ηθοποιοί, οι οποίοι έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς και στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό μέσα από επιτυχημένες σειρές.

Πρόκειται για τον Özcan Deniz, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην τουρκική σειρά «Karagül» («Μαύρο Τριαντάφυλλο»), που προβλήθηκε στην Ελλάδα από το STAR για τρία χρόνια, καθώς και την Deniz Çakır, την ηθοποιό που έγινε γνωστή στο ελληνικό κοινό μέσα από τον ρόλο της Ιφέτ στη σειρά «Η Χαμένη Αθωότητα» του ΑΝΤ1, αλλά και από τη συμμετοχή της στον «Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή».

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Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη (24.11.2026), έπειτα από εντολή της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, η οποία βρίσκεται πίσω από τη σχετική έρευνα. Από τους συνολικά 35 ανθρώπους για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα, οι 24 έχουν ήδη τεθεί υπό κράτηση, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.

Η υπόθεση αφορά ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η πορνεία, η διακίνηση ναρκωτικών, η προμήθεια ναρκωτικών ουσιών, καθώς και η χρήση ή κατοχή παράνομων ουσιών.

Τα ονόματα των 24 ατόμων που έχουν συλληφθεί στην Τουρκία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, στη λίστα των 24 συλληφθέντων περιλαμβάνονται τα εξής ονόματα:

Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Muammer Kapucuoğlu, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İmazhariz Shojaei, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Murat Başoğlu και Özden Cerrahoğlu.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης

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Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα διευκρίνισε ότι την υπόθεση χειρίζεται το Τμήμα Διερεύνησης Λαθρεμπορίου, Ναρκωτικών και Οικονομικών Εγκλημάτων. Η έρευνα επικεντρώνεται στα αδικήματα της πορνείας, της διακίνησης και προμήθειας ναρκωτικών, αλλά και της χρήσης ή κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι δικαστικές Αρχές αξιολόγησαν τις απολογίες των υπόπτων, τις καταθέσεις ανθρώπων που είχαν πληροφορίες για την υπόθεση, καθώς και τα πορίσματα από την εξέταση κινητών τηλεφώνων και άλλων ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων που κατασχέθηκαν.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρονται να είχαν και οι μαρτυρίες προστατευόμενων μαρτύρων. «Βάσει των απολογιών των υπόπτων, των καταθέσεων προσώπων που διέθεταν πληροφορίες, των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης από κατασχεμένα κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πειστήρια, καθώς και των μαρτυριών προστατευόμενων μαρτύρων, κινήθηκε έρευνα για υποψίες χρήσης ή κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για 35 υπόπτους και ενημερώνεται το κοινό ότι η έρευνα συνεχίζεται προς κάθε κατεύθυνση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

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Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις τουρκικές Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 24 από τους 35 υπόπτους, ενώ αναμένονται νεότερες εξελίξεις από τη Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

Με πληροφορίες από Turkiye Today

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