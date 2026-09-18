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Η παρέμβαση ακολούθησε την απόφαση για εκκαθάριση 130 επενδυτικών κεφαλαίων, συνολικής αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 350.000 επενδυτές.

Η αναταραχή προκάλεσε σημαντικές πιέσεις στο Χρηματιστήριο, οδηγώντας τον δείκτη BIST 100 σε απότομη πτώση πριν από την ανάκαμψη που ακολούθησε τις παρεμβάσεις της κεντρικής τράπεζας.

Οι ρυθμιστικές αρχές επιδιώκουν πλέον την αποκατάσταση της ρευστότητας και τον περιορισμό του κινδύνου περαιτέρω μετάδοσης της κρίσης στην αγορά.

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Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη κορυφαίων στελεχών του χρηματοπιστωτικού κλάδου, ενώ σε άλλα πρόσωπα επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, στο πλαίσιο έρευνας για μαζικές εκροές κεφαλαίων από επενδυτικά κεφάλαια.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο πρόεδρος της Pusula Portföy Yönetimi AS, Μουχαμέτ Γιαρίζ, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

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Υπό κράτηση τέθηκε επίσης ο επιχειρηματίας Αλτούντς Κουμόβα, πρόεδρος της Destek Holding, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πλουσιότερους ανθρώπους της Τουρκίας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς ορισμένες μετοχές εταιρειών που συνδέονται με τον όμιλό του είχαν καταγράψει άνοδο αρκετών χιλιάδων τοις εκατό μέσα σε διάστημα ενός έτους.

Συλληφθέντες είναι ακόμη ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Tera Portföy Yönetimi AS, Ιμπραχίμ Μπεκτσί, και ο πρόεδρος της Hedef Holding AS, Ναμίμ Κεμάλ Γκιοκάλπ.

Παράλληλα, απαγόρευση εξόδου από την Τουρκία επιβλήθηκε στον πρόεδρο της Tera Holding, Εμρέ Τεζμέν, στον Σερντάρ Τουρχάν της Pusula Holding, στον πρόεδρο της Bulls Yatırım Menkul Değerler AS, Κεμάλ Ακκάγια, καθώς και στον πρόεδρο της Lydia Holding, Ενβέρ Τσεβίκ.

Οι κινήσεις των αρχών ήρθαν λίγες ώρες μετά την απόφαση για εκκαθάριση 130 επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία διαχειρίζονταν επτά εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν κεφάλαια των Tera και Pusula.

Σύμφωνα με πρόσωπο με γνώση της υπόθεσης, το οποίο μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, η συνολική αξία των επενδύσεων στα κεφάλαια που τέθηκαν σε εκκαθάριση ανερχόταν σε περίπου 18 δισ. δολάρια έως το βράδυ της Τετάρτης, ενώ περισσότεροι από 350.000 επενδυτές φέρεται να είχαν έκθεση σε αυτά.

Η κρίση είχε ήδη προκαλέσει ισχυρές πιέσεις στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Ο δείκτης BIST 100 υποχώρησε κατά 5,54% την Τετάρτη, καθώς εντείνονταν οι ανησυχίες για τις εκροές από τα επενδυτικά κεφάλαια και την αδυναμία ορισμένων διαχειριστών να ανταποκριθούν στα αιτήματα εξαγοράς.

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Η κεντρική τράπεζα αύξησε τη χρηματοδότηση μέσω repos, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές προχώρησαν σε παρεμβάσεις με στόχο την αποκατάσταση της ρευστότητας και τον περιορισμό των πιέσεων στην αγορά.

Οι κινήσεις αυτές συνέβαλαν στην ανάκαμψη του BIST 100 την Πέμπτη, όταν ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,95% και έκλεισε στις 13.509,76 μονάδες, καλύπτοντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης.

Η αντίδραση της αγοράς δείχνει ότι οι επενδυτές αντιμετώπισαν τις παρεμβάσεις ως προσπάθεια των τουρκικών αρχών να περιορίσουν τον κίνδυνο περαιτέρω μετάδοσης της αναταραχής. Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το μέγεθος των προβλημάτων στα επενδυτικά κεφάλαια και τη διάρκεια της ανάκαμψης στις τουρκικές αγορές.

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