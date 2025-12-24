Τις τελευταίες δραματικές στιγμές, πριν την συντριβή το Falcon 50 στην Άγκυρα με αποτέλεσμα τον θάνατο του Λίβυου αρχηγού του Γενικού Επιτελείου και άλλων 7, ανάμεσά τους και η ελληνίδα αεροσυνοδός Μαρία Παππά, κατέγραψαν τα συστήματα επικοινωνίας του πιλότου του μοιραίου αεροπλάνου με τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και έδωσε στη δημοσιότητα ο ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουραλόγλου.

Το μαύρο κουτί του αεροσκάφους θα αναλυθεί σε ουδέτερη χώρα, ανακοίνωσε η Τουρκία, δεσμευόμενη ότι τα ευρήματα των ερευνών θα κοινοποιηθούν στην τουρκική και διεθνή κοινή γνώμη με πλήρη διαφάνεια.



Advertisement

Advertisement

Όλα φαίνεται να τελείωσαν μέσα σε 21 λεπτά. Όπως ανέφερε ο υπουργός λίγο μετά την απογείωση το πλήρωμα ανέφερε ηλεκτρική βλάβη και εξέδωσε σήματα έκτακτης ανάγκης

Η τραγωδία λεπτό προς λεπτό



Σύμφωνα με τα αρχεία «το αεροσκάφος 9H-DFS, που εκτελούσε την πτήση HMJ185, αναχώρησε από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα στις 8:17 μ.μ. της Δευτέρας με προορισμό το αεροδρόμιο Μιτίγκα της Λιβύης και αρχικά κινήθηκε σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες. Στις 20:25, του δόθηκε άδεια για πλεύση στο ύψος των 34.000 ποδών.

-Το πρώτο σήμα κινδύνου ήρθε στις 8:31 μ.μ., όταν το πλήρωμα, διερχόμενο από τα 32.000 πόδια περίπου, εξέπεμψε το σήμα «PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN» και ανέφερε γενική ηλεκτρική βλάβη, ζητώντας διανυσμάτωση ραντάρ -πορεία πτήσης – για επιστροφή στην Άγκυρα.



Το σήμα “PAN-PAN, PAN-PAN” υποδηλώνει ότι υπάρχει ένα επείγον πρόβλημα που χρήζει άμεσης προσοχής αλλά δεν είναι άμεσα απειλητικό για την ζωή. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ζωής, εκπέμπεται το “MAYDAY” (από το “m’aider” – βοήθησέ με)

-Οι ελεγκτές έδωσαν οδηγίες πορείας και καθόδου ένα λεπτό αργότερα.

-Στις 8:33 μ.μ., ο πιλότος ενεργοποίησε τον κωδικό 7700 – κωδικός έκτακτης ανάγκης (Emergency Transponder Code) που χρησιμοποιείται για να σηματοδοτήσει μέγιστο κίνδυνο ή σοβαρή κατάσταση – με τους ελεγκτές να επιβεβαιώνουν εκ νέου την κατάσταση. Λίγα λεπτά αργότερα, τα δεδομένα ύψους από το ραντάρ άρχισαν να χάνονται και στις 8:34 μ.μ., αυξημένες παρεμβολές ανάγκασαν τον ελεγκτή να επιχειρήσει επικοινωνία με το πλήρωμα, μέσω ραδιοσυχνοτήτων.

Advertisement

-Στις 8:35 μ.μ., υπήρξε ακόμα ένα σήμα «PAN-PAN» και δόθηκαν πρόσθετα διανύσματα.

-Μέχρι τις 8:36 μ.μ., οι επικοινωνίες είχαν σχεδόν καταρρεύσει, με τον πιλότο να ακούγεται μετά βίας και τα δεδομένα του ραντάρ να καταρρέουν.

-Στις 8:38 μ.μ., το αεροσκάφος εξαφανίστηκε εντελώς από το ραντάρ.Οι ελεγκτές προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με το αεροσκάφος επί πέντε λεπτά σε πολλαπλές συχνότητες, αλλά δεν λάμβαναν καμία απάντηση.

Advertisement

-Με άγνωστη τη θέση του αεροσκάφους, το Εσένμπογκα ανέστειλε προσωρινά τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις για προληπτικούς λόγους.



Ομάδες έρευνας και διάσωσης αναπτύχθηκαν αμέσως τόσο από αέρος όσο και από ξηράς.

-Το Κέντρο Αναγνωρίσεων Αεράμυνας της Πολεμικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο χωριό Κεσίκαβακ στην περιοχή Χαϊμάνα της Άγκυρας.

Advertisement

Οι ερευνητές ανέκτησαν, από τον τόπο του συμβάντος, τον τον καταγραφέα φωνής θαλάμου διακυβέρνησης (CVR) και τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης (μαύρο κουτί). Η ανάλυσή του, όπως ανακοινώθηκε θα γίνει σε ουδέτερη χώρα.