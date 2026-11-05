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Η κατασκευή βασικών τμημάτων των αεροσκαφών πραγματοποιείται παράλληλα και σε άλλες ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της κοινοπραξίας Eurofighter.

Η Τουρκία υπέγραψε σύμβαση οκτώ δισεκατομμυρίων λιρών για την προμήθεια είκοσι μαχητικών, με το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων να εκτείνεται από το 2030 έως το 2032.

Επιπλέον, η τουρκική πλευρά συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης πιλότων και τεχνικού προσωπικού υπό την επίβλεψη της βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Παράλληλα με την τρέχουσα παραγγελία, εξετάζεται η προοπτική αγοράς επιπλέον είκοσι τεσσάρων νέων αεροσκαφών, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την απόκτηση μεταχειρισμένων μαχητικών από το Κατάρ.

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Ξεκίνησε στη Βρετανία η παραγωγή των πρώτων μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon που προορίζονται για την Πολεμική Αεροπορία της Τουρκίας, σηματοδοτώντας την πρόοδο του εξοπλιστικού προγράμματος της Άγκυρας. Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 η BAE Systems, στις εγκαταστάσεις της στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας έχει αρχίσει η συναρμολόγηση της μπροστινής ατράκτου του πρώτου τουρκικού Typhoon.

Την ίδια στιγμή, η κατασκευή βασικών τμημάτων του μαχητικού βρίσκεται σε εξέλιξη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Airbus Defence παράγει ήδη την κεντρική άτρακτο του πρώτου αεροσκάφους στις εγκαταστάσεις της στη Γερμανία, στο πλαίσιο της συνεργασίας των εταιρειών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία Eurofighter.

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Ο Dave Ward, αντιπρόεδρος της BAE Systems για την Τουρκία, χαρακτήρισε την έναρξη της συναρμολόγησης σημαντικό ορόσημο για το πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στην υλοποίηση της συμφωνίας.

Production of Türkiye's first @eurofighter Typhoon is now taking shape with assembly of the aircraft's front fuselage underway at our facility in the North of England.



The milestone marks the latest step forward in delivering 20 new Typhoon aircraft for Türkiye, one year on from… pic.twitter.com/1BleNMsq37 November 5, 2026

Η συμφωνία των 8 δισ. λιρών για τα 20 Eurofighter Typhoon

Η Τουρκία και η Βρετανία υπέγραψαν στις 27 Οκτωβρίου 2025 σύμβαση για την αγορά 20 μαχητικών Eurofighter Typhoon Tranche 4, συνολικής αξίας περίπου 8 δισ. λιρών. Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης εξοπλισμό αποστολής και πυρομαχικά.

Η τελική συναρμολόγηση των αεροσκαφών θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της BAE Systems στο Warton της Αγγλίας. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει σταδιακές παραδόσεις στην Τουρκία:

2030: Έξι μαχητικά.

Έξι μαχητικά. 2031: Οκτώ μαχητικά.

Οκτώ μαχητικά. 2032: Έξι μαχητικά.

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους Τούρκους πιλότους και το τεχνικό προσωπικό. Η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Βρετανίας (RAF) θα εκπαιδεύσει 10 πιλότους εκπαιδευτές και σχεδόν 100 εκπαιδευτές συντήρησης, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Μάλιστα, οι δύο πρώτοι πιλότοι της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας ξεκίνησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου την εκπαίδευσή τους στα Eurofighter Typhoon με την 29η Μοίρα της RAF, στην αεροπορική βάση Coningsby.

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Στο τραπέζι ακόμη 24 νέα Eurofighter για την Τουρκία

Πέρα από τα 20 μαχητικά που έχουν ήδη παραγγελθεί, η κοινοπραξία Eurofighter εξετάζει την προοπτική πώλησης μιας δεύτερης παρτίδας 24 νέων Typhoon στην Τουρκία.

Η πιθανή αυτή παραγγελία περιλαμβάνεται σε ενημερωτική διαφάνεια που παρουσιάστηκε στις 4 Νοεμβρίου 2026, στο Διεθνές Συνέδριο Μαχητικών (International Fighter Conference – IFC) στο Μόναχο.

Στην ίδια παρουσίαση καταγράφονται και άλλες πιθανές πωλήσεις, μεταξύ των οποίων μια δεύτερη παρτίδα 54 μαχητικών για τη Σαουδική Αραβία και 36 για την Αυστρία.

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Πρόκειται, ωστόσο, για εκτιμήσεις δυνητικής ζήτησης και όχι για επιβεβαιωμένες παραγγελίες. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ενδεχόμενη αγορά των επιπλέον 24 αεροσκαφών από την Τουρκία.

Τα μεταχειρισμένα Eurofighter από Κατάρ και Ομάν

Η πιθανή αγορά των 24 νέων μαχητικών είναι ξεχωριστή από τις συζητήσεις της Άγκυρας για την απόκτηση μεταχειρισμένων Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν.

Ο δημοσιογράφος του Aviation Week, Tony Osborne, διευκρίνισε μέσω ανάρτησής του ότι η δεύτερη πιθανή παρτίδα των 24 αεροσκαφών δεν αφορά τα μεταχειρισμένα Typhoon που εξετάζει να προμηθευτεί η Τουρκία.

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Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος του Janes, Gareth Jennings, ανέφερε ότι η τελευταία επίσημη ενημέρωση της Τουρκίας για το συγκεκριμένο ζήτημα αφορούσε μόνο τα αεροσκάφη του Κατάρ. Όπως σημείωσε, ένας πιθανός λόγος είναι ότι τα συγκεκριμένα μαχητικά διαθέτουν το ίδιο ραντάρ ECRS Mk 0 με τα 20 νέα Typhoon που έχουν ήδη παραγγελθεί.

Πόσα Eurofighter Typhoon βρίσκονται σε παραγωγή στην Ευρώπη

Η παραγωγή των Eurofighter συνεχίζεται για τις ανάγκες διαφορετικών χωρών, ενώ έχουν προστεθεί και νέες παραγγελίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της παρουσίασης στο συνέδριο, στην παραγωγή βρίσκονται αυτή την περίοδο:

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20 ισπανικά μαχητικά Halcon.

38 γερμανικά μαχητικά Quadriga.

Τρία μαχητικά για το Κουβέιτ.

Συνολικά, πρόκειται για 61 αεροσκάφη. Επιπλέον, έχουν παραγγελθεί 25 ισπανικά Halcon 2, 20 γερμανικά Tranche 5, 24 ιταλικά και 20 τουρκικά Eurofighter, δηλαδή ακόμη 89 μαχητικά.

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Η κοινοπραξία Eurofighter αποτελείται από τις Airbus Defence and Space, BAE Systems και Leonardo, με τη συμμετοχή βιομηχανικών εταίρων στη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Τουρκίας – Κατάρ

Την ίδια ώρα, η Τουρκία συνεχίζει τις συνομιλίες με το Κατάρ για την προμήθεια μεταχειρισμένων Eurofighter Typhoon, με στόχο την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Πολεμικής Αεροπορίας της, όπως αναφέρει η Turkiye Today.

Σε ανακοίνωσή του στις 22 Οκτωβρίου, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο εξετάστηκαν ο αριθμός των αεροσκαφών και των πυρομαχικών, η εκπαίδευση των πιλότων και του προσωπικού συντήρησης, καθώς και η τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη.

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Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το Κατάρ αναμένεται να αποστείλει στην Τουρκία προσχέδιο προγράμματος εκπαίδευσης και σύμβασης πώλησης.

Παράλληλα, το τουρκικό αμυντικό μέσο SavunmaSanayiST μετέδωσε πρόσφατα ότι ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς να κατονομάζεται, φέρεται να πρότεινε στην Άγκυρα να της παραχωρήσει τη θέση της στη γραμμή παραγωγής, ώστε η Τουρκία να παραλάβει τα μαχητικά νωρίτερα από το 2030.