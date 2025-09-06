Βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και τον δείχνει να ποζάρει χαμογελαστός στο μνημείο των Αμερικανών προέδρων στο όρος Ράσμορ δημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον επίσημο λογαριασμό του στο X.

Στο υλικό, ο πρώην πρόεδρος εμφανίζεται δίπλα στις γιγαντιαίες μορφές των τεσσάρων ιστορικών προέδρων που έχουν σκαλιστεί στον βράχο, οι οποίοι σταδιακά «του ανταποδίδουν» το χαμόγελο.

Το αίτημα για προσθήκη του Τραμπ στο μνημείο

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Άντι Όγκλς από το Τενεσί είχε ζητήσει από τον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ να εξετάσει το ενδεχόμενο προσθήκης της μορφής του Τραμπ στο μνημείο. Ωστόσο, ειδικοί και υπεύθυνοι του πάρκου έχουν απορρίψει επανειλημμένα παρόμοιες ιδέες, επικαλούμενοι τόσο τεχνικές δυσκολίες όσο και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με την «επέκταση» του Ράσμορ.

Το Μνημείο του Ράσμορ

Το Εθνικό Μνημείο του Όρους Ράσμορ (Mount Rushmore National Memorial) βρίσκεται στη Νότια Ντακότα και φιλοξενεί τις προτομές ύψους 18 μέτρων τεσσάρων προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών: του Τζωρτζ Ουάσινγκτον, του Τόμας Τζέφερσον, του Θεόδωρου Ρούζβελτ και του Αβραάμ Λίνκολν. Το έργο φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Γκάτζον Μπόργκλουμ και τον γιο του, Λίνκολν, ενώ η αρχική ιδέα αποδίδεται στον ιστορικό Ντόαν Ρόμπινσον.