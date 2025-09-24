Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε Άραβες ηγέτες ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, o Τραμπ εμφανίστηκε κατηγορηματικός στο συγκεκριμένο ζήτημα κατά τη διάρκεια συνάντησής του με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Advertisement

Advertisement

Άλλες δύο πηγές με γνώση των συνομιλιών δήλωσαν στο Politico ότι η αμερικανική ομάδα παρουσίασε μια λευκή βίβλο, η οποία περιέγραφε το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης και της υπόσχεσης για μη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Το Ισραήλ έχει δεχθεί διεθνή καταδίκη για τη στρατιωτική του δράση στη Γάζα, η οποία έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές και έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 65.000 Παλαιστινίους, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Σύμφωνα με διεθνή οργανισμό παρακολούθησης της πείνας, τμήματα της περιοχής αντιμετωπίζουν συνθήκες λιμού.

Σύμφωνα με το Politico, Άραβες ηγέτες εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την αντίθεση του Τραμπ στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, καθώς και για τη συνεχή υποστήριξή του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Νετανιάχου κατά της Χαμάς. Η επιχείρηση αυτή επεκτάθηκε πέρα από τη Γάζα νωρίτερα μέσα στον μήνα, όταν το Ισραήλ επιχείρησε να πλήξει αξιωματούχους της Χαμάς στο Κατάρ, κατά τη διάρκεια ειρηνευτικών διαβουλεύσεων.

Ενόψει της συνάντησης, οι Άραβες ηγέτες στόχευαν να πείσουν τον Τραμπ ότι ενδεχόμενη ισραηλινή εισβολή στη Δυτική Όχθη θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση των Συμφωνιών του Αβραάμ — του βασικού επιτεύγματος της εξωτερικής πολιτικής του κατά την πρώτη του θητεία, που σηματοδότησε την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και αρκετών αραβικών κρατών.