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Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προηγουμένως επικοινωνήσει με τον πρωθυπουργό του Κατάρ για να συζητήσει τις τρέχουσες εξελίξεις της κρίσης.

Παρά την επιθυμία για διπλωματική διέξοδο, ο Τραμπ διατήρησε την ετοιμότητα των αμερικανικών δυνάμεων για πιθανή στρατιωτική δράση εάν χρειαστεί.

Ο ίδιος επισήμανε ότι και η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει τις προσπάθειες για την εξεύρεση μιας ειρηνικής λύσης στη σύγκρουση.

Τέλος, ο πρόεδρος διευκρίνισε ότι δεν παρέχει εγγυήσεις για την εξέλιξη της κατάστασης, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

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Αισιόδοξος για την προοπτική αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι διαμορφώνονται συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σύντομα στο τέλος των εχθροπραξιών. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από την κρίση.

Παρά τα θετικά μηνύματα που εξέπεμψε, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση εφόσον κριθεί απαραίτητο.

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Τραμπ: Δεν αποκλείεται στρατιωτική δράση κατά του Ιράν

Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν για το Ιράν, σημειώνοντας ότι εξετάστηκαν διάφορες πτυχές της κατάστασης.

Όπως δήλωσε, προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει απόλυτη ανάγκη για στρατιωτική επέμβαση, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. «Συζητήθηκαν πολλά σχετικά με το Ιράν. Σε αυτό το στάδιο, η ανάληψη στρατιωτικής δράσης δεν φαίνεται να είναι κάτι απολύτως απαραίτητο – αλλά είμαστε έτοιμοι για δράση, ανά πάσα στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε, πάντως, να δώσει οποιαδήποτε εγγύηση για την εξέλιξη της κρίσης, τονίζοντας: «Δεν εγγυώμαι τίποτα».

Επανερχόμενος στο ζήτημα της στρατιωτικής επιλογής, επανέλαβε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα και θα μπορούσαν να κινηθούν για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Παρά τις προειδοποιήσεις για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι υπάρχουν ενδείξεις προς την κατεύθυνση του τερματισμού της σύγκρουσης.

«Η στρατιωτική δράση δεν φαίνεται να είναι κάτι απολύτως απαραίτητο, αλλά είμαστε έτοιμοι για δράση, έτοιμοι να αναλάβουμε δράση για οποιονδήποτε λόγο. Βλέπουμε μια δυναμική που οδηγεί στο τέλος αυτής της σύγκρουσης. Πιστεύω ότι θα τελειώσει αρκετά σύντομα», δήλωσε.

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Οι τοποθετήσεις του αποτυπώνουν τη διπλή προσέγγιση της Ουάσιγκτον: από τη μία πλευρά, την προσδοκία ότι μπορεί να υπάρξει διπλωματική διέξοδος και, από την άλλη, τη διατήρηση της στρατιωτικής ετοιμότητας απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι και η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση με το Ιράν, προσθέτοντας μία ακόμη σημαντική περιφερειακή παράμετρο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης.

Στην έκτακτη ενημέρωση στον Λευκό Οίκο παρευρέθηκε και ο Ντάνα Γουάιτ, επικεφαλής του MMA. Η παρουσία του συνδέεται με τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Τραμπ την Παρασκευή, όταν είχε αναφέρει ότι ο Γουάιτ θα αναλάμβανε καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου. Ωστόσο, την επόμενη ημέρα ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την αναφορά αυτή ως αστείο.

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Οι δηλώσεις Τραμπ αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή, με τον ίδιο να εμφανίζεται αισιόδοξος για τον τερματισμό της σύγκρουσης, χωρίς όμως να αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος.