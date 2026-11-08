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Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σε πλήρη στρατιωτική ετοιμότητα, έχοντας αναπτύξει τρία αεροπλανοφόρα στην περιοχή για παν ενδεχόμενο.

Παρά την προτίμησή του για διπλωματική λύση, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι έχουν εντοπιστεί κρίσιμες ιρανικές υποδομές, όπως γέφυρες και σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, ως πιθανοί στόχοι μελλοντικών επιχειρήσεων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι προηγούμενες αμερικανικές επιθέσεις έχουν πλήξει σοβαρά τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, αφήνοντας την ιρανική αντιαεροπορική άμυνα ουσιαστικά κατεστραμμένη και εκτεθειμένη.

Παρά την ένταση, η αμερικανική πλευρά εκτιμά ότι η ιρανική ηγεσία επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με το ενδεχόμενο νέας αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν, εκτιμώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι «εξαιρετικά απίθανη», εφόσον υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν έτοιμες να αναλάβουν δράση, εάν οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη διάρκειας 20 λεπτών στο CNN, την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πέντε φορές ότι δεν θεωρεί πιθανή την ανάγκη νέας στρατιωτικής επιχείρησης. Όπως εξήγησε, η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η ιρανική ηγεσία θα αποδεχθεί μια συμφωνία με αυστηρούς όρους.

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«Είναι εξαιρετικά απίθανο να χρειαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το Ιράν ως μια χώρα που βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης. Παράλληλα, επικαλέστηκε στοιχεία για τον πληθωρισμό της χώρας, υποστηρίζοντας ότι έχει φτάσει στο 301% μέσα στο τρέχον έτος.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες, ενώ υπογράμμισε πως, παρά την προτίμησή του για διπλωματική διευθέτηση, δεν αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος. «Θα το έκανα εάν ήταν απαραίτητο, αλλά τους έχουμε πλήξει πραγματικά πολύ σκληρά», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι η οικονομία του Ιράν βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση.

Τραμπ για Ιράν: «Έχουμε τρία αεροπλανοφόρα και είμαστε έτοιμοι»

Παρά τις αναφορές του στην πιθανότητα διπλωματικής λύσης, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε σαφές μήνυμα στρατιωτικής ετοιμότητας, αποκαλύπτοντας ότι τρία αμερικανικά αεροπλανοφόρα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. «Είμαστε έτοιμοι. Έχω τρία αεροπλανοφόρα εκεί. Το άλλο μόλις έφτασε. Έχουμε τρία, πλήρως εξοπλισμένα και έτοιμα για δράση», δήλωσε στο CNN.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζεται, οκτώ μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, χωρίς να διαφαίνεται μέχρι στιγμής ουσιαστική διπλωματική πρόοδος ή σημαντική στρατιωτική κινητικότητα. Την ίδια στιγμή, δεξαμενόπλοια που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να γίνονται στόχος ιρανικών επιθέσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν αλλά και το Κατάρ, το οποίο συμμετέχει ως διαμεσολαβητής στις επαφές, δεν έχουν δημοσιοποιήσει συγκεκριμένες πληροφορίες για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.

Οι αμερικανικοί στόχοι στο Ιράν: Στο επίκεντρο γέφυρες και σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στους πιθανούς στόχους μιας νέας αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης, αποκαλύπτοντας ότι έχουν ήδη εντοπιστεί κρίσιμες υποδομές στο ιρανικό έδαφος.

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Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν θέσει στο στόχαστρο συνολικά 38 γέφυρες, τις οποίες θα μπορούσαν να καταστρέψουν μέσα σε διάστημα μόλις μίας ώρας. «Έχουμε 38 γέφυρες στο στόχαστρό μας που μπορούμε κυριολεκτικά να καταστρέψουμε σε μία ώρα. Θα καταρρεύσουν όλες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τις απειλές, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε τέτοιου είδους επιθέσεις, καθώς η καταστροφή των υποδομών θα είχε μακροχρόνιες συνέπειες για τη χώρα. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η αποκατάσταση των ζημιών θα μπορούσε να απαιτήσει έως και δέκα χρόνια.

«Δεν θέλω να το κάνω, γιατί ουσιαστικά θα χρειαστούν δέκα χρόνια για να ξαναχτιστούν. Δεν μου αρέσει να καταστρέφω γέφυρες. Είναι από τα πιο δύσκολα έργα στην κατασκευή και απαιτούν χρόνια», δήλωσε, προσθέτοντας με αυτοαναφορικό τόνο ότι ο ίδιος είναι καλός κατασκευαστής.

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Τραμπ: Το Ιράν διαθέτει μόλις το 10% της πυραυλικής του ισχύος και το 15% των drones

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις επιπτώσεις που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, έχουν προκαλέσει οι προηγούμενες αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις στις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι η ιρανική αντιαεροπορική άμυνα έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά, γεγονός που αφήνει τη χώρα εκτεθειμένη σε ενδεχόμενα νέα αμερικανικά πλήγματα.

«Δεν μπορούν να σταματήσουν τις επιθέσεις, επειδή δεν διαθέτουν αντιαεροπορικά συστήματα. Ολόκληρη η αντιαεροπορική τους άμυνα έχει καταστραφεί», δήλωσε. Παράλληλα, παρουσίασε τη δική του εκτίμηση για τις εναπομείνασες στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν έχει διατηρήσει μόλις το 10% της προηγούμενης πυραυλικής του ισχύος και περίπου το 15% των δυνατοτήτων του στην παραγωγή και χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Όπως ανέφερε, η ιρανική πλευρά εξακολουθεί να κατασκευάζει ορισμένους πυραύλους και drones, αλλά σε σημαντικά περιορισμένη κλίμακα. Ειδικά για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, απέδωσε τη μείωση των δυνατοτήτων της χώρας στην καταστροφή πολλών εργοστασίων παραγωγής.

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Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης

Κλείνοντας τη συνέντευξή του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι θεωρεί πως η πιθανότητα μιας νέας αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν παραμένει πολύ μικρή.

Όπως υποστήριξε, η Τεχεράνη επιθυμεί διακαώς την επίτευξη συμφωνίας, ενώ η Ουάσιγκτον εμφανίζεται διατεθειμένη να επιδιώξει διπλωματική λύση, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν σαφείς δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και τα Στενά του Ορμούζ.

«Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα χρειαστεί. Θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι δηλώσεις του αποτυπώνουν τη διπλή στρατηγική της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στο Ιράν: από τη μία πλευρά, την επιδίωξη συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων και, από την άλλη, τη διατήρηση ισχυρής στρατιωτικής πίεσης με ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων.

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