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Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τον Γουάιτ να σχηματίσει ομάδα συνεργατών αποτελούμενη από έξι γνωστούς αθλητές των μικτών πολεμικών τεχνών, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ εξήρε τον δυναμισμό του Γουάιτ και υπογράμμισε την ανάγκη για μια διαφορετική εκπροσώπηση απέναντι στην πολιτική αντιπολίτευση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε προσωπική έκκληση στον επικεφαλής του UFC να αποδεχθεί άμεσα την πρότασή του για τη συγκεκριμένη κυβερνητική θέση.

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Μια ιδιαίτερα απρόσμενη πρόταση αποκάλυψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Όπως γνωστοποίησε, πρότεινε στον πρόεδρο του UFC, Ντάνα Γουάιτ, να αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στον Γουάιτ, περιγράφοντάς τον ως έναν σπουδαίο και σκληροτράχηλο μαχητή, με έντονο πολεμικό πνεύμα και δυναμισμό. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να τον καλέσει δημόσια να αποδεχθεί την πρότασή του.

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Η έκπληξη, ωστόσο, δεν σταμάτησε στην πρόταση προς τον επικεφαλής του UFC. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ζήτησε από τον Ντάνα Γουάιτ να συγκροτήσει και μια ομάδα έξι γνωστών αθλητών των μικτών πολεμικών τεχνών (MMA), οι οποίοι θα τον πλαισιώσουν ως συνεργάτες. Συγκεκριμένα, τα ονόματα που ανέφερε είναι οι Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes και Kayla Harris.

Μάλιστα, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι ορισμένοι από τους συγκεκριμένους μαχητές δεν προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας πως αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο για τη συμμετοχή τους στην ομάδα που οραματίζεται.

«Χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους για να μας υπερασπιστούν απέναντι στην παράλογη Αριστερά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο Ντάνα Γουάιτ θα αποτελούσε έναν εκπρόσωπο Τύπου διαφορετικό από οποιονδήποτε έχει υπάρξει μέχρι σήμερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ολοκλήρωσε την ανάρτησή του απευθύνοντας προσωπική έκκληση στον πρόεδρο του UFC: «Ντάνα, σε παρακαλώ, αποδέξου τη θέση!».

Τι είναι το UFC και ποιος είναι ο Ντάνα Γουάιτ

Το UFC (Ultimate Fighting Championship) αποτελεί τον μεγαλύτερο και έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους οργανισμούς μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) παγκοσμίως. Στο πλαίσιο των διοργανώσεών του πραγματοποιούνται αγώνες στους οποίους οι αθλητές συνδυάζουν τεχνικές από διαφορετικά μαχητικά αθλήματα, όπως η πυγμαχία, το kickboxing, η πάλη, το Brazilian jiu-jitsu και το καράτε.

Οι αναμετρήσεις διεξάγονται κατά κανόνα μέσα σε ένα οκτάγωνο κλουβί, με συγκεκριμένους κανονισμούς και διαχωρισμό των αθλητών σε κατηγορίες βάρους. Στις διοργανώσεις του συμμετέχουν κορυφαίοι μαχητές από ολόκληρο τον κόσμο, διεκδικώντας τίτλους και διεθνή αναγνώριση.

Στο τιμόνι του οργανισμού βρίσκεται ο Ντάνα Γουάιτ, ο οποίος έχει συμβάλει καθοριστικά στη διεθνή εξάπλωση, την εμπορική ανάπτυξη και τη σημερινή δημοτικότητα του UFC. Υπενθυμίζεται ότι η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον κόσμο των μαχητικών αθλημάτων έχει βρεθεί ξανά στο προσκήνιο, καθώς, όπως έχει γίνει γνωστό, ο Λευκός Οίκος αναμένεται να μετατραπεί σε ρινγκ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 80ά γενέθλια του Αμερικανού προέδρου.

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Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προσφέρθηκε στον σπουδαίο Ντάνα Γουάιτ, έναν σκληροτράχηλο μαχητή και πολεμιστή, η θέση του Εκπροσώπου Τύπου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Του ζήτησα να φέρει μαζί του ως συνεργάτες τους Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes και Kayla Harris, παρόλο που ορισμένοι από αυτούς δεν είναι από τη χώρα μας.

Χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους για να μας υπερασπιστούν απέναντι στην παράλογη Αριστερά. Ο Ντάνα θα είναι ένας Εκπρόσωπος Τύπου που δεν θα μοιάζει με κανέναν άλλον.

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Ντάνα, σε παρακαλώ, αποδέξου τη θέση!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

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