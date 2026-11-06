Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον απεσταλμένο του Ρώσου Προέδρου, Κιρίλ Ντμιτρίεφ, στον Λευκό Οίκο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια ευρεία συμφωνία επίλυσης της ουκρανικής κρίσης.

Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ διοργάνωσε εκδήλωση με συμμετοχή Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων, ενισχύοντας τις προσπάθειες για ανθρωπιστική βοήθεια και την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή.

Αμερικανική αντιπροσωπεία πρόκειται να μεσολαβήσει σε συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι, ενώ παράλληλα εξετάζονται εγγυήσεις ασφαλείας για τη σταθερότητα της Ευρώπης.

Ο απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις εστιάζουν σε πέντε βασικούς στόχους, διατηρώντας τον κεντρικό ρόλο του ΝΑΤΟ στην ευρωπαϊκή συλλογική άμυνα και τον σεβασμό της κυριαρχίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι συναντήθηκε κατ’ ιδίαν την Πέμπτη με τον απεσταλμένο του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, αφού ο Ρώσος αξιωματούχος εμφανίστηκε μαζί με εκπροσώπους από την Ουκρανία σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, την οποία διοργάνωσε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Ο Τραμπ δεν αποκάλυψε το περιεχόμενο της συζήτησής του με τον απεσταλμένο του Πούτιν, Κιρίλ Ντμιτρίεφ, προέβλεψε ωστόσο ότι σύντομα ενδέχεται να επιτευχθεί συμφωνία με στόχο την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Advertisement

Advertisement

Μια αμερικανική αντιπροσωπεία πρόκειται να μεσολαβήσει σε συνομιλίες που θα διεξαχθούν στο Άμπου Ντάμπι, στις 10 και 11 Νοεμβρίου, μεταξύ εκπροσώπων της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ανέφερε ότι ο πόλεμος βρίσκεται κοντά σε διευθέτηση και ότι ο τερματισμός του ενδέχεται να αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. «Θα είναι μια μεγάλη συμφωνία και θα αφορά κάτι περισσότερο από την Ουκρανία… Θα μπορούσα μάλιστα να πω ότι ίσως αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Θα είναι μια σπουδαία, υπέροχη συμφωνία και όλοι θα ενθουσιαστούν», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει προβλέψει επανειλημμένα ότι πλησιάζει μια συμφωνία για τον τερματισμό της πιο φονικής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ενώ οι διαπραγματεύσεις έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν συναντήθηκε με την ουκρανική αντιπροσωπεία την Πέμπτη.

A BIG DEAL BEYOND UKRAINE! TRUMP TEASES MAJOR EUROPEAN AGREEMENT AFTER PUTIN ENVOY TALKS President Trump confirms meeting Putin’s envoy at the White House but refuses to reveal details, hinting at a sweeping agreement that could involve all of Europe. #NYI https://t.co/LVVhXcy67H — NewYork-Insight (@NewYork_Insight) November 6, 2026

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ανέφερε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, είχαν «παραγωγικές και ουσιαστικές συζητήσεις» με την Ουκρανία, το ΝΑΤΟ και Ευρωπαίους εταίρους σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και μια ευρύτερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Advertisement

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κούσνερ σημείωσε ότι οι διαπραγματευτές εξετάζουν πέντε βασικούς στόχους: μόνιμες διαβουλεύσεις για θέματα ασφαλείας, αξιόπιστους διαύλους επικοινωνίας σε περιόδους κρίσης, μεγαλύτερη στρατιωτική διαφάνεια, αμοιβαία μέτρα για τη μείωση των κινδύνων κλιμάκωσης, καθώς και ένα βιώσιμο πλαίσιο για τη μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή ασφάλεια και σταθερότητα.

«Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις πρέπει να σέβονται πλήρως την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων κάθε έθνους», δήλωσε ο Κούσνερ. «Κάθε χώρα θα διατηρεί τον έλεγχο της δικής της ασφάλειας και των συμμαχιών της, και καμία χώρα δεν θα έχει δικαίωμα βέτο στις κυρίαρχες επιλογές μιας άλλης.

Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να έχει κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή συλλογική άμυνα, και η πρωτοβουλία αυτή θα βασιστεί σε υφιστάμενους θεσμούς και δεσμεύσεις.

Advertisement

Η πρώτη κυρία φέρνει κοντά τις δύο πλευρές

Ο Ντμίτριεφ ήταν μεταξύ των αξιωματούχων που παρευρέθηκαν σε μια σπάνια δια ζώσης συνάντηση με Ουκρανούς εκπροσώπους στον Λευκό Οίκο, με αφορμή μια εξαήμερη εκεχειρία —στη διαμεσολάβηση της οποίας συνέβαλε η Μελάνια Τραμπ— στην πόλη Ολέσκι, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Η συμφωνία έληξε την Κυριακή.

Advertisement

«Επιλέξαμε την ανθρωπιά έναντι του πολέμου», δήλωσε η Πρώτη Κυρία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. «Πρέπει να αξιοποιήσουμε το θάρρος που επιδείξαμε στο Ολέσκι, ώστε να βρούμε κοινό έδαφος, με γνώμονα την κοινή μας ανησυχία για τα δεινά των αθώων ανθρώπων».

Η Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι «συμμετείχε σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού» της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης εναέριων εικόνων και της αξιολόγησης του οδικού δικτύου και της πρόσβασης σε νοσοκομεία.

Ο Πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος δεν παρέστη στην εκδήλωση, εξήρε τον ρόλο της συζύγου του στην κατάπαυση του πυρός στο Ολέσκι, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους τον Οκτώβριο ότι «τα καταφέρνει καλύτερα από τους επαγγελματίες μας».

Advertisement

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Ουκρανός βουλευτής Νταβίντ Αραχαμία και ο Ντμίτρο Λουμπινέτς, ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της χώρας. Προέτρεψαν τη Μελάνια Τραμπ, η οποία κατάγεται από τη Σλοβενία, να συνεχίσει τις προσπάθειές της υπέρ της ειρήνης.

Advertisement

Και οι δύο πλευρές προσέφεραν στην Πρώτη Κυρία δώρα ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Ο Ρώσος εκπρόσωπος, Ντμιτρίεφ, της παρέδωσε ένα σχέδιο με ροζ καρδιές, φιλοτεχνημένο από ένα κορίτσι από το Ολέσκι, αναφέροντας ότι το παιδί «επέλεξε να ζήσει με την οικογένειά του στη Ρωσία» — μια αναφορά στη διαμάχη σχετικά με τους εκτοπισμένους Ουκρανούς ανηλίκους στη Ρωσία. Στο σχέδιο αναγραφόταν: «Αγαπώ τη Μελάνια». Οι Ουκρανοί απένειμαν στην Πρώτη Κυρία ένα κρατικό βραβείο «για τη γενναία καρδιά σας, για τη διάσωση των ανθρώπων μας και για την επιστροφή των Ουκρανών παιδιών». Η ίδια παρέδωσε στις αντιπροσωπείες επιστολές που απευθύνονταν στον Πούτιν και στον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πρώτη συνάντηση μτετά τις ενδιάμεσες εκλογές

Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε την πρώτη δια ζώσης επαφή μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών αξιωματούχων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, κατά τις οποίες οι Δημοκρατικοί αφαίρεσαν από τους Ρεπουμπλικανούς τον έλεγχο του Κογκρέσου — ένα πλήγμα για τον Τραμπ.

Advertisement

Η πλειοψηφία των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, η οποία ξεκινά τον Ιανουάριο, αναμένεται ευρέως να πιέσει για περισσότερη βοήθεια προς την Ουκρανία και να αμφισβητήσει τις αποφάσεις του Ρεπουμπλικανού προέδρου σχετικά με τη συμφωνία για το ντίζελ με τη Ρωσία, καθώς και τη χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει εντείνει την κριτική του προς τον Ζελένσκι.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ελπίζει πως ο Τραμπ θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για την ειρήνευση, παρά την ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ανέφερε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν, του Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτόν τον μήνα στην πόλη Σενζέν, στη νότια Κίνα.

Ο Ντμιτρίεφ είχε συναντηθεί παλαιότερα με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στον Λευκό Οίκο το 2025 ενώ έχει συμβάλει στη διευκόλυνση της απελευθέρωσης Αμερικανών κρατουμένων στη Ρωσία, στην επανένωση Ουκρανών παιδιών με τις οικογένειές τους, καθώς και στην ανθρωπιστική επιχείρηση στο Ολέσκι.

Ο προκάτοχος του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, δεν είχε προσκαλέσει κανέναν Ρώσο αξιωματούχο στον Λευκό Οίκο.