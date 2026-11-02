Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Κυβερνοεπίθεση έπληξε την επίσημη εφαρμογή έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας, στέλνοντας στους πολίτες ψευδείς προειδοποιήσεις για πυρηνικούς κινδύνους, χημικές απειλές και μάχες στους δρόμους.

Οι ουκρανικές αρχές επιβεβαίωσαν την παραβίαση του συστήματος, παροτρύνοντας τους πολίτες να αγνοούν τα μη επιβεβαιωμένα μηνύματα και να μην επιλέγουν ύποπτους συνδέσμους.

Λίγες ώρες αργότερα, το ρωσικό σύστημα ειδοποιήσεων υπέστη επίσης κυβερνοεπίθεση, οδηγώντας στην αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων προς τους Ρώσους πολίτες.

Η ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το εθνικό σύστημα λειτουργεί πλέον κανονικά, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο αν τα δύο περιστατικά συνδέονται.

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Συναγερμός σήμανε στην Ουκρανία, καθώς χιλιάδες πολίτες έλαβαν ψεύτικες και παραπλανητικές ειδοποιήσεις για πυρηνικές επιθέσεις, χημικούς κινδύνους και μάχες στους δρόμους του Κιέβου.

Παραβιάστηκαν οι εφαρμογές έκτακτης ανάγκης σε Ουκρανία και Ρωσία

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η εθνική εφαρμογή έκτακτης ανάγκης έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης, ενώ λίγες ώρες αργότερα η Ρωσία γνωστοποίησε ότι παραβιάστηκε και το δικό της σύστημα ειδοποιήσεων.

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Τα μηνύματα, τα οποία άρχισαν να καταφθάνουν γύρω στις 10:45 μ.μ. ώρα Κιέβου, προειδοποιούσαν τους πολίτες να μην βγουν έξω λόγω «κινδύνου ραδιενέργειας, χημικής απειλής και μαχών στους δρόμους».

Ukrainian authorities say a cyberattack targeted the country’s emergency alert app, sending baseless warnings of nuclear danger, radiation threats and street combat. Hours later, Russia says its own alert system was also hacked, just as a rare humanitarian ceasefire between the two sides ended. https://t.co/2VwoIVGXM2 November 2, 2026

Ένα από τα μηνύματα που εστάλησαν στα ρωσικά ισχυριζόταν ότι η Ουκρανία επρόκειτο να δεχθεί χτύπημα από πυραύλους Oreshnik, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών. Το Κρεμλίνο έχει χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο βαλλιστικό όπλο τρεις φορές στο παρελθόν, πλήττοντας την περιφέρεια του Κιέβου καθώς και τις πόλεις Ντνίπρο και Λβιβ.

«Είναι πιθανό η εφαρμογή “Air Alert” να υπέστη πειρατεία (από τον εχθρό). Δεν υπάρχει ραδιολογική απειλή», τόνισε η ουκρανική ΠΑ μέσω Telegram.

Η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων από την πλευρά της παρότρυνε τους πολίτες να μην ακολουθούν υπερσυνδέσεις κειμένου από άγνωστους αποστολείς και να μην διαδίδουν πληροφορίες που δεν είναι επιβεβαιωμένες.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι χρήστες σε ολόκληρη τη χώρα έλαβαν την ειδοποίηση, ενώ στην περιοχή του Λβιβ ορισμένες σειρήνες και ηχεία μετέδωσαν σήμα «κινδύνου ραδιενέργειας».

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Hackers breached Ukraine’s official air raid alert app, triggering widespread panic with false emergency notifications of imminent nuclear and chemical hazards and fighting in the streets. Ukrainian Air Force officials confirmed that hackers had compromised the early warning system and urged the public to disregard the fake alerts. Ukrainian officials said they retaliated with a cyber-attack on Russia’s Emergency Situations Ministry app hours later. — Channel 4 News (@Channel4News) November 2, 2026

Παρ’ όλα αυτά, πολλοί Ουκρανοί δεν φάνηκαν να πανικοβάλλονται, καθώς από το 2022 έχουν μάθει να διατηρούν τη ψυχραιμία τους, γνωρίζοντας πώς να ανταπεξέλθουν σε τέτοιες καταστάσεις.

Τη Δευτέρα, η κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι το εθνικό σύστημα λειτουργεί πλέον κανονικά.

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Παράλληλα, εφαρμογή του ρωσικού Υπουργείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων υπέστη κυβερνοεπίθεση, που οδήγησε επίσης στην αποστολή ψευδών μηνυμάτων στους πολίτες, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Με πληροφορίες από NBC, Guardian.

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