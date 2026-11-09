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Αμφιβολίες για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των πρόσφατων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ εξέφρασε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητώντας ουσιαστικά το κατά πόσο η εκλογική διαδικασία διεξήχθη με διαφάνεια και εγκυρότητα.

Με αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ σχολίασε την απόκλιση μεταξύ των δημοσκοπήσεων και των τελικών εκλογικών αποτελεσμάτων, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τον τρόπο καταμέτρησης των ψήφων και τον ρόλο των εκλογικών μηχανημάτων.

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«Πώς είναι δυνατόν οι δημοσκοπήσεις να έπεσαν τόσο έξω; Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μαζικές καταμετρήσεις των ψήφων από την πρόωρη ψηφοφορία ήταν τόσο μεγάλες, ώστε ήταν αδύνατο να κερδίσει κανείς, ανεξάρτητα από το πόσοι ψηφοφόροι προσήλθαν στις κάλπες. Όλα εξαρτώνται από τα μηχανήματα, τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από τους ίδιους τους ψηφοφόρους!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε στο ζήτημα, θέτοντας ευθέως υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας.

«Πιστεύετε πραγματικά ότι αυτές οι “εκλογές” ήταν αδιάβλητες;», διερωτήθηκε, ενισχύοντας τις αμφισβητήσεις του σχετικά με την αξιοπιστία των εκλογικών αποτελεσμάτων.