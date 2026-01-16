Νέες απειλές για επιβολή μεγαλύτερων δασμών προς τις χώρες που δεν στηρίζουν το σχέδιό του για προσάρτηση της Γροιλανδίας, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

Αναφερόμενος στους δασμούς που είχε επιβάλει σε φαρμακευτικά προϊόντα από την ΕΕ, σε μια προσπάθεια να μειώσει τις τιμές των φαρμάκων στις ΗΠΑ, ο Τραμπ δήλωσε πως «μπορεί να επιβάλω δασμούς σε χώρες αν δεν υποστηρίζουν τη Γροιλανδία, γιατί χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια».

Αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με ποιές χώρες είχε κατά νου, ο Τραμπ στράφηκε ξανά στην γνωστή πολιτική των απειλών καθώς όλο και περισσότεροι εντός κι εκτός ΗΠΑ αντιδρούν στα φιλόδοξα σχέδια του, τα οποία όπως αποκαλύφθηκε του τα προτείνει ο δικατομμυριούχος φίλος του Λοντέρ, κληρονόμος της γνωστής μάρκας καλλυντικών, καθώς έχει συμφέροντα στην περιοχή.

Η συνάντηση πάντως των Αμερικανών με αξιωματούχων της Δανίας και της Γροιλανδίας την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο δεν οδήγησε σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα καθώς και οι δύο χώρες αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε πρόταση και αντιδρούν έντονα στις απειλές.

Όπως είπε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία χαρακτήρισε «θεμελιώδη τη διαφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, «η αμερικανική φιλοδοξία να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας παραμένει αμετάβλητη».