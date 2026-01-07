Οι ΗΠΑ θα είναι «πάντα εκεί» για το ΝΑΤΟ, «ακόμα και αυτοί δεν είναι εκεί για εμάς» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως «το μόνο έθνος που η Κίνα και η Ρωσία φοβούνται και σέβονται είναι οι ΗΠΑ, που ξανάχτισε ο DJT (Ντόναλντ Τζον Τραμπ)».

Ακολουθεί η πλήρης ανάρτηση, με φόντο την κατάληψη τάνκερ υπό ρωσική σημαία στον Ατλαντικό και την επιχείρηση που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Μαδούρο της Βενεζουέλας:

Advertisement

Advertisement

«Να θυμάστε, για όλους αυτούς τους μεγάλους φαν του ΝΑΤΟ, ήταν στο 2% του ΑΕΠ, και οι περισσότεροι δεν πλήρωναν τους λογαριασμούς τους, μέχρι που ήρθα εγώ. Οι ΗΠΑ, ανόητα, πλήρωναν για αυτούς!. Εγώ τους πήγα στο 5% του ΑΕΠ και πληρώνουν, άμεσα. Όλοι έλεγαν ότι δεν μπορούσε να γίνει, μα μπορούσε, επειδή, πέρα από όλα τα άλλα, είναι όλοι τους φίλοι μου. Χωρίς την εμπλοκή μου, η Ρωσία θα είχε όλη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Να θυμάστε, επίσης, ότι από μόνος μου τερμάτισα 8 πολέμους και η Νορβηγία, μέλος του ΝΑΤΟ, ανόητα επέλεξε να μη μου δώσει Νόμπελ Ειρήνης. Μα δεν έχει σημασία αυτό που έχει σημασία είναι πως έσωσα εκατομμύρια ζωές. Η Ρωσία και η Κίνα δεν έχουν κανέναν φόβο για το ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ και αμφιβάλλω αν το ΝΑΤΟ θα ήταν εκεί για εμάς αν τους χρειαζόμασταν στα αλήθεια. Όλοι είναι τυχεροί που ξανάφτιαξα τις ένοπλες δυνάμεις μας στην πρώτη μου θητεία και συνεχίζω να το κάνω. Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμα και αν αυτοί δεν είναι εκεί για εμάς. Το μόνο έθνος που η Κίνα και η Ρωσία φοβούνται και σέβονται είναι οι ΗΠΑ, που ξανάχτισε ο DJT (Ντόναλντ Τζον Τραμπ). Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά. Πρόεδρος DJT».