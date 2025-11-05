Επίθεση στον εκλεγμένο δήμαρχο Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι πολιτικές που εξαγγέλλει ο Μαμντάνι αντικατοπτρίζει τις απόψεις των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο.

«Αν θέλετε να δείτε τι θέλουν να κάνουν οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου στην Αμερική, απλά κοιτάξτε τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στη Νέα Υόρκη, όπου το κόμμα τους έβαλε έναν κομμουνιστή ως δήμαρχο της μεγαλύτερης πόλης της χώρας», είπε ο Τραμπ στο ακροατήριο του American Business Forum που λαμβάνει χώρα στο Μαϊάμι.

Είναι τα πρώτα σχόλια που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος για τον δήμαρχο της Νέας Υορκης, ο οποίος δήλωσε ότι (ακόμη) δεν τον έχουν καλέσει από τον Λευκό Οίκο ούτε για τα τυπικά συγχαρητήρια.

Προ ημερών ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι στηρίζει τον αντίπαλο του Μαμντάνι, τον Δημοκρατικό Άντριου Κουόμο, αν και με μισή καρδιά. Τον στήριζε απλά και μόνο γιατί δεν ήθελε την εκλογή του 34χρονου μουσουλμάνου υποψηφίου.

Εκτίμησε μάλιστα ότι το Μαϊάμι θα γίνει «ασφαλές λιμάνι» για όσους δεν θα αντέχουν τις πολιτικές του νέου δημάρχου. «Οι Δημοκρατικοί είναι τόσο ακραίοι που το Μαϊάμι θα γίνει σύντομα καταφύγιο για όσους διαφεύγουν από τον κομμουνισμό στη Νέα Υόρκη», συνέχισε.

Ένας από αυτούς τους «πρόσφυγες» μπορεί να είναι και ο ίδιος, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Ζω στη Νέα Υόρκη αλλά προσπαθώ να φύγω, δεν θέλω να ζω σε κομμουνιστικό καθεστώς», εξήγησε.

Trump:



Miami will be the refuge for those fleeing communism in New York City. They flee.



"I live New York City, but I’m trying to leave. I don’t want to live in a communist regime." pic.twitter.com/nABzzpW9eI — Clash Report (@clashreport) November 5, 2025

Είπε ακόμη στο ενθουσιώδες ακροατήριό του: «Θυμάστε που είπα ότι ποτέ δεν θα εκλεγεί σοσιαλιστής σε καμία θέση στη χώρα μας; Συνήθιζα να λέω ότι… παραλείψαμε τους σοσιαλιστές και βάλαμε τους κομμουνιστές στη θέση τους».

Γιατί, όπως ακόμη είπε, «ο κομμουνισμός δεν πέτυχε πουθενά, δείτε πίσω 1.000 χρόνια. Αν λειτουργούσε σωστά θα τον χρησιμοποιούσαμε».

Σε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα την Τετάρτη στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ απέφυγε να αναφερθεί ρητά στη νίκη του Μαμντάνι.

«Μετά τα αποτελέσματα της χθεσινής νύχτας, η απόφαση που αντιμετωπίζουν όλοι οι Αμερικανοί δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη – έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ του κομμουνισμού και της κοινής λογικής», είπε ο Τραμπ. «Και όσο είμαι στο Λευκό Οίκο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα γίνουν κατά κανένα τρόπο κομμουνιστικές.

