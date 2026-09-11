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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 63χρονος επιχειρηματίας στη Βραζιλία, όταν καταπλακώθηκε από φορτίο με σχεδόν έναν τόνο πατάτες.

Το δυστύχημα με θύμα τον Νιβάλντο Μαγκανίν, ο οποίος ήταν γνωστός με το παρατσούκλι «Mr Potato», σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, μόλις μία ημέρα πριν από τα γενέθλιά του, σύμφωνα με τη Daily Mail.

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Brazilian 'Mr Potato' farmer is crushed to death by one tonne bag of spuds https://t.co/PNWXDjoeVi — Daily Mail (@DailyMail) September 10, 2026

Ο 63χρονος βρισκόταν στην οικογενειακή επιχείρηση εμπορίας και επεξεργασίας πατάτας, όταν ένας μεγάλος σάκος χύδην μεταφοράς, που περιείχε σχεδόν έναν τόνο πατάτες, έπεσε πάνω του.

Όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές, ο σάκος βρισκόταν κρεμασμένος περίπου δύο μέτρα πάνω από το έδαφος. Κάποια στιγμή, το χαλύβδινο συρματόσχοινο που τον συγκρατούσε έσπασε, με αποτέλεσμα ολόκληρο το φορτίο να πέσει πάνω στον Νιβάλντο και να τον καταπλακώσει.

Ο Νιβάλντο Μαγκανίν ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή με το προσωνύμιο «Nivaldo da Batata», που σημαίνει «Νιβάλντο της Πατάτας». Μάλιστα, η φήμη του ήταν τέτοια ώστε επέλεξε να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο παρατσούκλι και στην πολιτική του πορεία, όταν κατέβηκε υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές του 2024, στις οποίες τελικά εξελέγη.