Ένα απίστευτο περιστατικό οπαδικής βίας έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (19/10) στην Ιταλία, στο οποίο σκοτώθηκε ο οδηγός ενός λεωφορείου που μετέφερε οπαδούς της Πιστόια, έπειτα από έναν αγώνα μπάσκετ.
Το εν λόγω περιστατικό συνέβη την στιγμή της επιστροφής των οπαδών της Πιστόια από τον εκτός έδρας αγώνα κόντρα στην Ριέτι για την δεύτερη κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος.
Πιο συγκεκριμένα, οι οπαδοί των γηπεδούχων έστησαν ενέδρα σε αυτούς της Πιστόια, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση, ενώ κάποιοι εξ αυτών εκτόξευσαν αντικείμενα και πέτρες στο λεωφορείο που επέβαιναν.
Μία από τις πέτρες κατέληξε στο στήθος του 65χρονου οδηγού, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την γειτονική μας χώρα, με την Τζόρτζια Μελόνι να κάνει λόγο για «απίστευτη βία».
Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας εξέδωσε συλληπητήρια ανακοίνωση στην οικογένεια του θύματος, στην οποία τονίζει την ανάγκη να εντοπιστούν το συντομότερο δυνατό οι υπαίτιοι και να περάσουν την πόρτα της Δικαιοσύνης.
Ο Αντρέα Αμπόντι, Υπουργός Αθλητισμού στην Ιταλία, δήλωσε σοκαρισμένος και αναρρωτήθηκε στο X «πώς είναι δυνατόν να πεθαίνει κανείς με τέτοιον τρόπο μετά από έναν αγώνα μπάσκετ».
Πηγή: La Gazzetta dello Sport