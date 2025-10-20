Ένα απίστευτο περιστατικό οπαδικής βίας έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (19/10) στην Ιταλία, στο οποίο σκοτώθηκε ο οδηγός ενός λεωφορείου που μετέφερε οπαδούς της Πιστόια, έπειτα από έναν αγώνα μπάσκετ.

Το εν λόγω περιστατικό συνέβη την στιγμή της επιστροφής των οπαδών της Πιστόια από τον εκτός έδρας αγώνα κόντρα στην Ριέτι για την δεύτερη κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος.

Πιο συγκεκριμένα, οι οπαδοί των γηπεδούχων έστησαν ενέδρα σε αυτούς της Πιστόια, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση, ενώ κάποιοι εξ αυτών εκτόξευσαν αντικείμενα και πέτρες στο λεωφορείο που επέβαιναν.

Μία από τις πέτρες κατέληξε στο στήθος του 65χρονου οδηγού, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την γειτονική μας χώρα, με την Τζόρτζια Μελόνι να κάνει λόγο για «απίστευτη βία».

Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας εξέδωσε συλληπητήρια ανακοίνωση στην οικογένεια του θύματος, στην οποία τονίζει την ανάγκη να εντοπιστούν το συντομότερο δυνατό οι υπαίτιοι και να περάσουν την πόρτα της Δικαιοσύνης.

@tgla7 Una serata di festa sportiva si è trasformata in tragedia sulla superstrada Rieti-Terni: un autista del pullman che trasportava i tifosi del Pistoia Basket è morto dopo che il mezzo è stato assalito con una sassaiola all’altezza di Contigliano, appena fuori Rieti. Secondo le prime ricostruzioni, l’autobus stava lasciando la città per rientrare in Toscana dopo la partita di serie A2 tra Rieti ed Estra Pistoia, vinta dagli ospiti. Terminata da poco la scorta delle forze dell’ordine, il pullman è stato colpito da pietre e altri oggetti lanciati da ignoti. Uno dei massi ha sfondato il parabrezza, centrando in pieno il secondo autista, sul lato passeggero, che è morto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso del personale del 118, immediatamente intervenuto. Un altro masso ha incrinato, ma non sfondato, il vetro dalla parte del primo autista. Le forze dell’ordine stanno ora dando la caccia agli assaltatori. tgla7 ♬ suono originale – Tg La7 – Tg La7

Ο Αντρέα Αμπόντι, Υπουργός Αθλητισμού στην Ιταλία, δήλωσε σοκαρισμένος και αναρρωτήθηκε στο X «πώς είναι δυνατόν να πεθαίνει κανείς με τέτοιον τρόπο μετά από έναν αγώνα μπάσκετ».

Πηγή: La Gazzetta dello Sport