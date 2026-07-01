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Τα παιδιά παρέμειναν στο εσωτερικό του οχήματος για περισσότερες από τρεις ώρες υπό συνθήκες καύσωνα, με το επικρατέστερο σενάριο για τον θάνατό τους να παραμένει η ασφυξία.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τα παιδιά να εισέρχονται στο αυτοκίνητο ενώ έπαιζαν, χωρίς να καταγραφεί περαιτέρω κίνηση στη συνέχεια.

Οι αρχές συνέλαβαν τον 30χρονο πατέρα και την 38χρονη σύντροφό του, εξετάζοντας ενδεχόμενη αμέλεια καθώς τα παιδιά έμειναν χωρίς επίβλεψη.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα επιβεβαιωθούν επίσημα μετά την ολοκλήρωση των ιστοπαθολογικών εξετάσεων από τον ιατροδικαστή.

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Σοκάρουν τα ευρήματα από την εξέταση του αυτοκινήτου στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τα δύο αδέλφια, ηλικίας 8 και 10 ετών, με καταγωγή από τη Βουλγαρία. Το όχημα ελέγχθηκε από ειδικούς της επίσημης αντιπροσωπείας, οι οποίοι μετέβησαν από τη Λευκωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, διαπιστώθηκε δυσλειτουργία σε μία από τις πίσω πόρτες, η οποία παρέμενε ξεκλείδωτη, παρότι το όχημα είχε ασφαλιστεί. Από το συγκεκριμένο σημείο τα δύο παιδιά πιθανότατα κατάφεραν να μπουν στο αυτοκίνητο. Ωστόσο, στη συνέχεια μάλλον εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του, καθώς οι πόρτες κλείδωσαν και ήταν ενεργοποιημένη η παιδική ασφάλεια (child lock), γεγονός που δεν τους επέτρεψε να βγουν.

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Το επικρατέστερο σενάριο για τα αίτια του θανάτου τους εξακολουθεί να είναι η ασφυξία, καθώς παρέμειναν εγκλωβισμένα μέσα στο όχημα για περισσότερες από τρεις ώρες. Η εξωτερική θερμοκρασία την ημέρα του μοιραίου συμβάντος άγγιξε τους 39 βαθμούς Κελσίου και κατά συνέπεια το εσωτερικό του οχήματος μπορεί μέσα σε ελάχιστα λεπτά να ξεπέρασε τους 70 βαθμούς.

Σε κάθε περίπτωση τα ακριβή αίτια του θανάτου των δύο παιδικών θα επιβεβαιωθούν μετά την ολοκλήρωση των ιστοπαθολογικών εξετάσεων στα δείγματα που λήφθηκαν κατά τις νεκροτομές. Τις νεκροτομές διενήργησε ο ιατροδικαστής Μανώλης Σακελλιάδης, ο οποίος μετέβη από την Ελλάδα.

Υλικό από κάμερα ασφαλείας, που ενεργοποιείται με ανίχνευση κίνησης, καταγράφει τα δύο παιδιά να παίζουν αρχικά σε παρακείμενο χωράφι και στη συνέχεια να εισέρχονται στο αυτοκίνητο, όπου συνέχισαν το παιχνίδι τους. Από εκεί και πέρα δεν καταγράφεται άλλη κίνηση. Επειδή, όμως, η ποιότητα της καταγραφής είναι περιορισμένη, το βίντεο πρόκειται να υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας και την εξαγωγή πιο αξιόπιστων συμπερασμάτων.

Την ίδια ώρα, οι ανακριτικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων από γείτονες και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί 25 μαρτυρίες, ενώ ο πατέρας των παιδιών και η σύντροφός του έχουν ήδη καταθέσει ενώπιον των ανακριτών, παρουσία των νομικών τους εκπροσώπων.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο 30χρονος πατέρας των παιδιών και η 38χρονη σύντροφός του, στην οποία ανήκει το όχημα. Οι αρμόδιες αρχές των Βρετανικών Βάσεων αναμένεται να αποφασίσουν εάν θα οδηγηθούν και οι δύο ενώπιον του Δικαστηρίου Δεκέλειας ή μόνο ο πατέρας, ο οποίος ερευνάται για πιθανή αμέλεια, καθώς τα παιδιά φέρεται να είχαν μείνει χωρίς επίβλεψη. Τα δύο αγόρια εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο αυτοκίνητο από την 38χρονη, όταν επέστρεψε στην οικία το απόγευμα της Κυριακής.